संगीत बारीच्या नावातून ‘तमाशा’ आणि ‘लोकनाट्य’ शब्द वगळणार; राज्य सरकारकडून समितीची स्थापना
‘संगीत बारी’ कला केंद्रांच्या नावातून ‘तमाशा’ आणि ‘लोकनाट्य’ हे शब्द वगळण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी एका समितीची स्थापना केली आहे.
Published : September 23, 2025 at 11:22 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्राची पारंपरिक लोककला असलेल्या तमाशाची ‘संगीत बारी’मुळं होणारी बदनामी रोखण्यासाठी आणि या कलाप्रकारांच्या नावातील गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. ‘संगीत बारी’ कला केंद्रांच्या नावातून ‘तमाशा’ आणि ‘लोकनाट्य’ हे शब्द वगळण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला येत्या 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तमाशा कलावंतांच्या तक्रारींची दखल : सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत तमाशा कलावंतांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक विभिषण चवरे, गृह विभागाचे उपसचिव अ. नि. साखरकर, अव्वर सचिव बाळासाहेब सावंत, अखिल भारतीय लोककलावंत मराठी तमाशा परिषदेचे अध्यक्ष संभाजीराजे जाधव, सल्लागार खंडुराज गायकवाड, आविष्कार मुळे, किरणकुमार ढवळपुरीकर, रघुवीर खेडकर, शेषराव गोपाळ, आनंद भिसे आणि सुनिल वाडेकर उपस्थित होते.
तमाशा आणि संगीत बारी या दोन भिन्न कलाप्रकारांमुळे गोंधळ : या बैठकीत तमाशा आणि संगीत बारी या दोन भिन्न कलाप्रकारांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ आणि त्यामुळे तमाशा कलावंतांच्या होणाऱ्या बदनामीवर चर्चा झाली. अखिल भारतीय लोककलावंत मराठी तमाशा परिषदेने ‘संगीत बारी’च्या नावातून ‘तमाशा’ आणि ‘लोकनाट्य’ हे शब्द वगळण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला ही मागणी पाठवण्यात यावी आणि पुढील 15 दिवसांत नावातील बदलासंदर्भात उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.
तमाशा कलावंतांचा उपोषणाचा इशारा : अखिल भारतीय लोककलावंत मराठी तमाशा परिषदेने सांगितले की, काही बंदिस्त थिएटर मालकांनी त्यांच्या बोर्डांवर ‘लोकनाट्य तमाशा कला केंद्र’ असा उल्लेख करून ‘संगीत बारी’ प्रकार चालवला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राची लोककला असलेल्या तमाशा क्षेत्रातील कलावंत आणि त्यांच्या कुटुंबांची समाजात बदनामी होत आहे. प्रसारमाध्यमांमध्येही ‘लोकनाट्य तमाशा’ आणि ‘संगीत बारी’ यातील फरक न समजल्याने तमाशाबद्दल चुकीची प्रतिमा तयार होत असून, लोकांचा दृष्टिकोनही नकारात्मक होत चालला आहे. या मागणीची त्वरित अंमलबजावणी न झाल्यास आझाद मैदानात अध्यक्ष संभाजीराजे जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा परिषदेने दिला आहे.
समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ : तमाशा आणि संगीत बारी कलावंतांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यापूर्वीच दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्री शेलार यांनी घेतला आहे. या समित्यांची कार्यकक्षा वाढवून नावात बदल आणि गावोगावी कला सादरीकरणासाठी आवश्यक परवानग्यांबाबत उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीला येत्या 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तमाशा परिषदेच्या प्रमुख मागण्या
>‘संगीत बारी’ किंवा ‘कला केंद्र’ या प्रकारांना देण्यात आलेल्या ‘लोकनाट्य तमाशा’ नावात बदल करून ‘संगीत बारी कला केंद्र’ असा स्वतंत्र उल्लेख करावा.
>लोककला अनुदान पॅकेज नव्याने सुरू करावे.
>तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांचे स्मारक उभारण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
>इंदिरा आवास घरकुल योजनेत तमाशा कलावंतांसाठी 2 टक्के जागा राखीव ठेवावी.
>आदिवासी विभागातील संगीत रजनी-भजनी मंडळांना अनुदान पॅकेज सुरू करावे.
