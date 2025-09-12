भागवत या नावातच ईश्वराचा वास, मोहन भागवत यांचे कार्य कल्पनेच्या पलीकडचे - ब्रह्माकुमारी संतोष दीदी
विश्व शांती सरोवरच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने एकता व विश्वास या विषयावर विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत उपस्थित होते.
Published : September 12, 2025 at 5:23 PM IST
नागपूर - विश्व शांती सरोवरच्या सातव्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने नागपूरच्या जमठा येथील 'प्रजापिता ब्रम्ह कुमारीज ईश्वरीय विश्व विद्यालयच्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये एकता व विश्वास या विषयावर विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात आरएसएसचे प्रमुख, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत उपस्थित होते. याशिवाय माउंट आबूच्या संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्माकुमारी संतोष दीदी,अतिरिक्त महासचिव-मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी उषा दीदी, गुजरात महिला विंगच्या संयोजिका शारदा दीदी उपस्थित होत्या. भागवत या नावातच ईश्वराचा वास आहे. मोहन भागवत यांचे कार्य किती मोठे आहे याची स्पष्ट कल्पना करता येत नाही. मोहन भागवत आणि आमचे विचार एकच असल्याचे उद्गार यावेळी
ब्रह्माकुमारी संतोष दीदी यांनी काढले आहेत.
स्वार्थ मधील 'स्व' माणसाला मर्यादित करतो - अध्यात्मचा विषय येतो तिथे आत्माचा संबंधही येतोच. जेव्हा सर्व आमचे भाऊ आणि बहीण आहेत हे भाव असतात तेव्हा कलह निर्माण होत नाही. जेव्हा आम्ही वेगवेगळे आहे, असा भाव निर्माण होतो, तेव्हा ते मला मिळाले पाहिजे असा स्वार्थ निर्माण होतो. त्यातून भांडण निर्माण होते. स्वार्थ निर्माण होतो, त्यामुळे सर्व हेवेदावे उत्पन्न होतात असे सरसंघचालक भागवत म्हणाले आहेत. स्वार्थ मधील 'स्व' हा माणसाला मर्यादित करतो 'स्व'ला आपल्या शरीरात बंद करतो, त्याचवेळी वाद निर्माण होतोय. व्यक्तिगत आणि राष्ट्राच्या भांडणाचं कारण हे 'स्व' मध्येच लपलेलं आहे.
जगात भारत मोठा होत असल्याने टॅरीफ केले लागू - जगास भीती वाटत आहे की भारत मोठा झाला तर आमचे स्थान कुठे असेल. त्यामुळे भारताचे पाय खेचण्याच्या उद्देशानेच टॅरीफ लागू करण्यात आल्याचं भागवत म्हणाले. आम्ही काही केलेलं नाही पण ज्यांनी केलं त्यांना जवळ घेत गोंजारलं जात आहे. त्यामुळे भारतावर दबाव निर्माण होईल असं त्यांना वाटत असल्याचं ते म्हणाले.
भारतात संतुष्ट भाव आहे - आपला भारत मोठा देश आहे. आम्हाला भरपूर म्हणजेच स्वयंसिद्ध बनायचं आहे. विश्वात फार समस्या आहेत. भारत त्याचे सोल्युशन असल्याचं ते म्हणाले. आपल्या शक्तीच्या जोरावर दुर्बलांना दाबले जात आहे. पण भारत म्हणतो या जगाला मदत करायची आहे. भारतात सोयी-सुविधा नसतील, दुःख कष्ट आहे, पण संतुष्ट भाव आहेत. भारत निर्माण करायचा नाही तर भारतवासीयांना भरपूर आणि ज्ञानयुक्त व्हायचे आहे.
हेही वाचा...