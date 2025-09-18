राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांना काय असतात अधिकार? निवृत्तीची कधीच होत नसते चर्चा!
नागपूर- एखाद्या संस्थेत किंवा संघटनेत अध्यक्ष अथवा कार्यकारी अधिकारी अशा प्रकारचे महत्वपूर्ण पद असतात. मात्र, जगातील सर्वात मोठ्या गैर- शासकीय संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये अध्यक्ष हे पद नाही. तर संघातील सर्वोच्च पदाला 'सरसंघचालक' असे नाव आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेनंतरच्या चार वर्षानंतर सरसंघचालक हे पद निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यामागील इतिहास काय आहे? सरसंघचालक या नावाला किती महत्त्व आहे? या संदर्भातील माहिती विशद करणारा हा विशेष वृत्तांत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात 'सरसंघचालक' हे पद सर्वोच्च पद आहे. मात्र,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात निर्णय घेण्यासाठी 'सरकार्यवाह' हे पद कार्यरत आहेत. सरकार्यवाह हे संघाचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. ते संघटनेचे दैनंदिन कामकाज पाहतात. दर तीन वर्षांनी सरकार्यवाह यांची निवड केली जाते. तर दुसरीकडे सरसंघचालक हे मार्गदर्शक असतात. थोडक्यात, सरसंघचालक हे संघाचे विचार मार्गदर्शक आणि दिशा दर्शवणारे नेतृत्व आहे. तर सरकार्यवाह हे संघाचे प्रशासक तथा संघटनकर्त्या स्वरूपात कार्य करणारा नेते आहेत. दोन्ही पदे संघाच्या विकासात परस्परपूरक आहेत. त्यांचे विचार आणि कार्य या दोन स्तंभांवर संघकार्य उभे राहते.
सरसंघचालक संघाचे असतात मार्गदर्शक - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये 'सरसंघचालक' पद गाईड (Guide) आणि फिलॉसॉफर (Philospher) अशा पद्धतीचा आहे. फ्रेंड, फिलोसॉरंट, गाईड असं जे वर्णन करतात अशा पद्धतीचं हे पद आहे. या पदाच्या टेक्निकली बाजूत न जाता एकमुद्दा समजून घेतला पाहिजे. आरएसएसमध्ये सरकार्यवाहक हे घटनात्मक दृष्टीनं सर्वोच्च अधिकारी पद आहे, तशी रचना आहे. या सर्वात एक मार्गदर्शक तर असायला हवे. त्यामुळे सरसंघचालक या पदाची निर्मिती १९२९ या वर्षी करण्यात आली, अशी माहिती जेष्ठ पत्रकार आणि संघाचे गाडे अभ्यासक श्रीपाद कोठे यांनी सांगितलं आहे.
संघाचे शताब्दी वर्ष, सरसंघचालक पद ९६ वर्षांचे- महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना ही १९२५ साली झाली होती. मात्र, आरएसएसला पहिले सरसंघचालक सन- १९२९ साली लाभले. तेव्हापासून सुरू झालेली परंपरा आजही सुरू आहे. आत्तापर्यंत संघाला एकूण सात सरसंघचालक लाभलेले आहेत.
सुरुवातीचे चार वर्षे सरसंघचालक पद नव्हते- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाल्यानंतर पुढील चार वर्षे आरएसएसला संघचालक होते. राज्यात ठिकठिकाणी संघाच्या शाखा सुरू झाल्यानंतर तिथे संघचालक होते. मात्र, सरसंघचालक हे पद त्यावेळी अस्तित्वात नव्हते. संघाच्या स्थापनेनंतर सर्व गोष्टी जुळत गेल्यानंतर तसा संघाचाही विकास होत गेला. १९२९ साली नागपुरातील डोके नावाच्या एका गृहस्थाच्या मठात एक बैठक झाली होती. त्यात सरसंघचालक पदाची निर्मिती झाली, असे संघ अभ्यासक श्रीपाद कोठे यांनी सांगितलं आहे.
सरसंघचालक पदाची निर्मिती झाल्यानंतर सहा सरसंघचालक-
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सरसंघचालक संघाचे प्रमुख म्हणून काम करतात. संघाच्या स्थापनेस शंभर वर्षे झाले आहेत. मात्र,सरसंघचालक पदाचे वय ९६ वर्ष इतके झाले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे पहिले सरसंघचालक होते. ते डॉक्टर नावाचे ओळले जायचे. १९२९ ते १९४० या काळात त्यांनी संघाचे सरसंघचालक म्हणून कामकाज पाहिले.
- १९४० ते १९७३ या काळात माधव सदाशिव गोळवलकर (गुरुजी) हे संघाचे दुसरे सरसंघचालक होते. त्यांनी जवळजवळ ३३ वर्ष सरसंघचालक पद सांभाळलेले होते.
- तिसरे सरसंघचालक म्हणून मधुकर दत्तात्रय देवरस यांची नेमणूक करण्यात आली होती. १९७३ ते १९९४ असा त्यांचा कार्यकाळ राहिलेला आहे.
साधारणपणे ते २० वर्ष सरसंघचालक पदावर विराजमान होते.
- प्रा. राजेंद्र सिंग यांनी या पदावर काम केले आहे. १९९४ ते २००० या ६ वर्षात ते सरसंघचालक राहिलेत. सर्वात कमी सरसंघचालक म्हणून त्यांनी सर्वात कमी काळ हा पदावर राहिले.
- कुप्पली सीतारामय्या ऊर्फ के. एस. सुदर्शन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाचवे सरसंघचालक आहेत. २००० ते २००
९ या कालावधीत ते सरसंघचालक होते. त्यांनी संघात अनेक महत्त्वाचे पद भूषविले होते.
- सहावे सरसंघचालक म्हणून डॉ. मोहन भागवत हे सहावे सरसंघचालक आहेत. १६ वर्षांपासून ते सरसंघचालक आहेत.
सरकार्यवाह पदाचे महत्त्व- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सर्वात महत्त्वाचे पद म्हणजे संघ प्रमुख किंवा सरसंघचालक हे आहे. संघाची स्वतःची लोकशाही रचना असली तरी अंतिम निर्णय मात्र सरसंघचालकांचाच असतो. संघाच्या इतिहासात प्रत्येक सरसंघचालकांनीच स्वतःचा उत्तराधिकाऱ्याची निवड केलेली आहे. ही परंपरा आजही सुरू आहे. साधारणपणे अशी मान्यता आहे की सरकार्यवाह पदावरील व्यक्ती पुढे सरसंघचालक पदाचा दावेदार असू शकतो. संघात सरकार्यवाह पदासाठी निवडणुक घेतली जाते. निवडणूक प्रक्रियेत संघाची संपूर्ण केंद्रीय कार्यकारी, प्रादेशिक आणि प्रांतीय संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक आणि संघाला वचनबद्ध असलेल्या सक्रिय स्वयंसेवकांनी निवडलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. सरकार्यवाह हे पद दर तीन वर्षांनी निवडले जाते. संघटनेतील एक कार्यकारी पद आहे.
सरसंघचालकांची जबाबदारी- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सरसंघचालक सर्वोच्च स्थान आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वैचारिक दिशा, कार्यपद्धती आणि मूलभूत तत्त्वे निश्चित करण्याची जबाबदारी सरसंघचालकांची असते. ते संघाचे आध्यात्मिक आणि वैचारिक मार्गदर्शक मानले जातात. सरसंघचालक संघकार्यकर्त्यांना प्रेरणा देतात. संघाच्या भविष्यासाठी दिशा ठरवत असतात. राष्ट्रीय प्रश्नांवर संघाचे विचार मांडतात. संघ संघटनाच्या शिस्तीत राहून कोणताही निर्णय अंतिम करण्याचे अधिकार सरसंघचालकांकडे असतात.
सरसंघचालक कधी निवृत्त होतात?- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ७५ वर्षे झाल्यानंतर निवृत्त होण्याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती. त्यासंदर्भात सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विधानाचा संदर्भ विरोधकांनी घेतला होता. त्यावर मोहन भागवत यांनी सार्वजनिक जीवनातून वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर नेत्यानं निवृत्त व्हावे, असे वक्तव्य कधीही केलं नव्हते, असे स्पष्टीकरण दिले होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरसंघचालक यांच्या निवृत्तीसाठीदेखील वय निश्चित नाही. त्यामुळे सरसंघचालक हे त्यांची इच्छा असेपर्यंत आणि संघातून पाठबळ मिळेपर्यंत कार्यरत राहू शकतात.
सरकार्यवाह पदाचे कार्य - सरकार्यवाह संघाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी असतो. संघाचे दैनंदिन कामकाज, संघटनात्मक विस्तार, शाखा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण शिबिरे, प्रचार-प्रसार यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ही जबाबदारी सरकार्यवाहकडे असते. ते केंद्रीय कार्यकारिणीचे प्रमुख असून विविध अखिल भारतीय पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधतात. सरसंघचालकांनी ठरविलेल्या वैचारिक मार्गदर्शनाची व्यावहारिक अंमलबजावणी सरकार्यवाह करत असतो.
