प्रशांत डवरे : शाडू माती ते साबण-दगडापर्यंत स्वत:च्या हातानं गणेश मूर्ती निर्माण करणारा कलासाधक - HANDMADE GANESH IDOLS

अमरावतीच्या मुधोळकर पेठेत जन्मलेले प्रशांत डवरे माती, दगड आणि साबणापासून गणेश मूर्ती बनवतात. ही कला त्यांनी त्यांच्या बालपणीच आत्मसात केलेली आहे.

Prashant Dawre Amravati
गणेशमूर्तीकार प्रशांत डवरे (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 2:57 PM IST

अमरावती : आपण निर्माण केलेली आपली कलाकृती. त्याच्या निर्मितीचा आनंदही वेगळाच. दरवर्षी गणेशोत्सवात स्वतःच्या हातानं शाडू मातीची मूर्ती घडवून त्याची स्थापना करण्याचा सुखद आनंद अमरावतीच्या प्रशांत डवरे यांच्या वाट्याला येतो. शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतून दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या डवरे यांना ही कला अगदी लहानपणापासूनच अवगत आहे. त्यांनी तिसऱ्या इयत्तेत असताना पहिल्यांदा मातीचा गणपती बनवला आणि तेव्हापासून आजतागायत दरवर्षी त्यांच्या घरात स्वतः बनवलेल्या गणपतीचीच मूर्ती विराजमान होते. ही कला केवळ मातीपुरती मर्यादित नसून त्यांनी साबण आणि दगडातही गणपती आणि इतर देवतांच्या मूर्ती साकारल्या आहेत. प्रशांत डवरे यांना मूर्ती घडविण्याची ही कला नेमकी कशी गवसली? त्यांनी ती कशी जोपासली? याबाबत "ईटीव्ही भारत" ‌चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



बालमनात असा संचारला विचार : अमरावतीच्या मुधोळकर पेठेत जन्मलेले आणि वाढलेले प्रशांत डवरे, त्यांच्या बालपणीच्या आठवणींमधूनच गणेश मूर्ती घडवण्याच्या कलेची सुरुवात झाली. तिसऱ्या-चौथ्या वर्गात असताना, त्यांच्या घराशेजारील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपात गणपतीची मूर्ती सोनसळे नावाच्या मूर्तिकाराकडून आणली जायची. हे पाहून त्यांना वाटले, "हे मूर्तिकार गणपती बनवतात, तर आपण का नाही आपला गणपती तयार करत?" या विचारातून त्यांनी घराच्या तुळशी वृंदावनातील माती घेतली आणि एक छोटा गणपती तयार केला. त्यांच्या या प्रयत्नाचं कुटुंबीयांनी कौतुक केलं. पुढच्या वर्षीही त्यांनी स्वतःच गणपती बनवला आणि त्याच मूर्तीची घरात स्थापना करण्यात आली. नंतरच्या काळात त्यांनी तुळशीतील माती आणि कागद कुटून मूर्ती बनवण्यास सुरुवात केली. कालांतरानं, सोनसळे मूर्तिकार त्यांना विनामूल्य माती देऊ लागले. थोडं मोठं झाल्यावर, शाडू मातीत मूर्ती घडवता येते हे लक्षात आल्यावर, त्यांनी अकोल्यातून शाडू माती आणण्यास सुरुवात केली.

प्रशांत डवरे (ETV Bharat)

प्रशांत डवरे सांगतात की, चौथ्या इयत्तेपासून आजपर्यंत त्यांच्या घरात केवळ त्यांच्या स्वतःच्या हातांनी घडवलेला गणपतीच गणेशोत्सवात विराजमान होतो.

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे यांनी बनवलेली गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

तांब्याच्या मूर्तीचा अनोखा प्रयोग : प्रशांत डवरे यांच्या दरवर्षीच्या गणपती मूर्तीचं एक खास वैशिष्ट्य असतं आणि या वर्षीची मूर्तीही त्याला अपवाद नाही. या वर्षीची मूर्ती खास तांब्याच्या मूर्तीसारखी दिसावी, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. डवरे सांगतात की, ही मूर्ती कोणत्याही साच्याचा वापर न करता, पूर्णपणे हाताने घडवण्यात आली आहे. यासाठी त्यांनी पिवळ्या मातीचा वापर केला, मात्र मूर्तीवर कुठंही पिवळा रंग दिसत नाही. याउलट, मूर्तीला पूर्णपणे तांब्याचा रंग दिल्याने ती तांब्याचीच असल्याचा भास होतो. या मूर्तीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, तांब्यासारख्या जुन्या धातूंवर जसा हलका हिरवा थर येतो, तसाच थर मूर्तीच्या काही भागांवर दिसतो. यामुळे मूर्ती अधिक वास्तववादी आणि जुनी असल्यासारखी वाटते, असे प्रशांत डवरे म्हणाले. त्यांच्या या अनोख्या प्रयोगामुळे ही मूर्ती खऱ्या अर्थाने कलाकृती ठरली आहे.

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे यांनी बनवलेली गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

साबणात कोरलेले अष्टविनायक : प्रशांत डवरे हे दहावी-बारावीत असताना दगडावर मूर्ती घडवण्याची आवड त्यांना लागली. सुरुवातीला दगड उपलब्ध नसल्यानं, त्यांनी त्यांची मावशीनं आणलेल्या नवीन साबणाचा वापर केला आणि त्यात गणपतीची मूर्ती साकारली. 1985 साली 'जय' साबणात बनवलेली ती मूर्ती आजही त्यांच्याकडे आहे. त्यानंतर, 1985 ते 1987 दरम्यान, त्यांनी 8 'लाईफबॉय' साबणांमध्ये अष्टविनायकाची मूर्ती कोरली, जी आजही सुस्थितीत आहे. याच काळात त्यांनी दोन साबणांना जोडून अर्धनारीनटेश्वराची मूर्ती तयार केली, जी त्यांच्या कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या मूर्तीची खासियत म्हणजे, त्यातला स्पष्ट आणि धारदार छेद. जवळून पाहिल्यास, शंकराची हिरवी नाकपुडी आणि पार्वतीची गुलाबी नाकपुडी वेगळी दिसते. ही कलाकृती साकारल्यावर त्यांना आपण खऱ्या अर्थाने शिल्पकाम करू शकतो, याची खात्री पटली आणि त्यांनी हा छंद पुढेही जोपासला.

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे (ETV Bharat)

घरावर दगडाचा गणपती : संत श्री गजानन महाराज मंदिराच्या जवळ स्वस्तिक नगर परिसरात प्रशांत डवरे यांचं घर आहे. त्यांच्या घराच्या भिंतीवर लक्ष वेधून घेणारा एक दगडाचा गणपती आहे. 2003 साली घर बांधल्यानंतर, 2008-2009 मध्ये त्यांनी श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयासमोर एका मूर्तिकाराकडून खरपाचा दगड विकत घेतला. घरीच छन्नी आणि हातोडीच्या साहाय्यानं त्यांनी या दगडावर गणपतीची मूर्ती कोरली. आपल्या स्वतःच्या हातानं बनवलेली गणपतीची मूर्ती घराच्या भिंतीवर बसवण्याची त्यांची इच्छा यातून पूर्ण झाली, असं प्रशांत डवरे सांगतात.

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे यांनी बनवलेली गणेश मूर्ती (ETV Bharat)



प्रशांत डवरे आणि पत्नीची अष्टविनायक पायी वारी : प्रशांत डवरे यांच्या पत्नी, कृष्णा डवरे, यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, 1997 मध्ये लग्न होऊन या घरात आल्यावर त्यांना प्रशांत डवरे हे गणपतीचे मोठे भक्त आहेत हे लक्षात आलं. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी अष्टविनायकाची वारी पायी करण्याचा निर्णय घेतला. याच वर्षी जानेवारी महिन्यात या जोडप्याने ही वारी सुरू केली. पुण्यातून पायी चालण्यास सुरुवात करून त्यांनी 31 दिवसांत 474 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. त्यांचा रोजचा प्रवास सकाळी 8.30 ते 12 आणि दुपारी 3 ते 6.30 या वेळेत असायचा. रात्री ते सोयीच्या ठिकाणी मुक्काम करत असत. त्यांच्या या पायी वारीबद्दल कळल्यावर अनेक ठिकाणी त्यांना कमी दरात राहण्याची सोय मिळाली. काही ठिकाणी स्वयंपाकघराची सोय झाल्यामुळे त्यांनी स्वतः स्वयंपाक केला. 9 जानेवारीला मोरगाव येथून सुरू झालेली ही वारी 11 फेब्रुवारीला पाली येथे पूर्ण झाली. या प्रवासात त्यांना मोरगावचे संदीप शहा, पिंपळगाव घोडे येथील नामदेव पोखरकर, तसेच म्हाळुंगे गावचे सरपंच गोविंद कोकणे आणि अशोक कोकणे यांनी मदत केली.

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे यांनी बनवलेली गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

Prashant Dawre
प्रशांत डवरे यांनी बनवलेली गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

