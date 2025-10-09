ETV Bharat / state

मेळघाटात सीताफळांचा हंगाम सुरू; पर्यटकांच्या तोंडाला चव अन् आदिवासींच्या हाती पैसा!

सध्या वातावरणात थंडी हळूहळू वाढू लागली असून, सीताफळांचा गोडवाही वाढू लागला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
अमरावती : मेळघाटात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी सर्वच नवलाईचं आहे. सध्या वातावरणात थंडी हळूहळू वाढू लागली असून, सीताफळांचा गोडवाही वाढू लागला आहे. विदर्भाचं नंदनवन असणाऱ्या चिखलदरा या पर्यटन नगरीच्या बाजारात छान अशी सीताफळं विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. सीताफळं जंगलातून तोडणं, बाजारात त्याची विक्री करणं हे काम सध्या आदिवासी महिला करतायेत. जंगलातील या सीताफळांची चव मेळघाटात येणारे पर्यटक आनंदानं चाखत असून सीताफळ विक्रीच्या माध्यमातून आदिवासी महिलांच्या हाती पैसा खेळतोय हे विशेष. मेळघाटातील चवदार सीताफळांसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

सीताफळांनी बहरला बाजार : चिखलदरा इथं भर रस्त्यावर केवळ सीताफळांचा बाजार बहरलेला दिसतो. रस्त्याच्या एकाबाजूला अनेक महिला सीताफळं विक्रीसाठी घेऊन बसलेल्या दिसतात. चिखलदरासह लगतच्या आलडोह, आमझरी, आडनदी, भिलखेडा या गावातून देखील अनेक महिला या सीताफळं विक्रीसाठी चिखलदराच्या बाजारात येतात. सीताफळांसोबत भुईमुगाच्या शेंगांची देखील विक्री केली जाते. सध्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या भागातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असून मेळघाटातील सीताफळं चाखण्याची मजा पर्यटक घेत आहेत.

शंभर रुपयात एक बाटा : चिखलदराच्या बाजारात सीताफळं ही किलोच्या भावात मिळत नाहीत. तर आठ ते दहा अशा सीताफळांचा एक थर लावला जातो. याला आदिवासी बाटा असं म्हणतात. "एक बाटा सौ रुपये का" अशा शब्दांत आदिवासी महिला सीताफळांचा फिक्स रेट सांगतात. विशेष म्हणजे त्यांनी ठेवलेला भाव हा कमी-जास्त होत नाही. शंभर रुपयांच्या खाली सीताफळाचा बाटा मिळत नाही. एक कॅरेटभर सीताफळं मात्र सहाशे रुपयाला मिळतात. एखाद्या वेळी ते सहाशे रुपयांऐवजी पाचशे रुपयांपर्यंत मिळू शकतात. मात्र बाटा हा शंभर रुपयांच्या खाली मिळत नाही, हे विशेष.

जंगलातून तोडून आणतात सीताफळं : "मेळघाटात सीताफळं मोठ्या प्रमाणात आहेत. जंगलात सीताफळांची शेकडो झाडं आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात देखील सीताफळांची झाडं आहेत. आदिवासी कुटुंबातील महिला सकाळी जंगलात जाऊन सीताफळं तोडतात. सीताफळं तोडायला तीन ते चार महिलासोबत जंगलात जातात. सीताफळं तोडून आणल्यावर चिखलदरा इथं दिवसभर विक्री केली जाते. दिवसाला हजार-बाराशे रुपये सीताफळांची विक्री केल्यानंतर मिळतात," असं भिलानखेडा येथील रहिवासी रामबाय ठाकरे या महिलेनं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

मेळघाटात सर्व मुख्य बाजारात सीताफळं : मेळघाटात चिखलदरा हे मुख्य पर्यटनस्थळ असून याठिकाणी सीताफळांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. धारणी शहरातील बाजारात देखील सीताफळांची मोठी उलाढाल होते. यासह हरिसाल, समोडोह याठिकाणी देखील सीताफळांची विक्री करण्यासाठी आदिवासी महिला रस्त्याच्या कडेला बसतात. मेळघाटात प्रमाणेच मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या अचलपूर, चंदूर बाजार आणि अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात सीताफळांचं उत्पन्न घेतलं जातं.

मेळघाटातील सीताफळांचं वैशिष्ट्य : "उष्ण आणि कोरडं हवामान हे सीताफळांसाठी पोषक असतं. रात्रभर कडाक्याची थंडी आणि दिवसा असणारं उष्ण आणि कोरडं असं वातावरण सीताफळाच्या फुलांची आणि फळांची चांगली वाढ होण्यास पोषक ठरणारं आहे, " असं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसंच, "मेळघाटात खडकाळ लाल मुरमाड असणारी जमीन ही सीताफळाच्या झाडांसाठी उत्तम आहे. मेळघाटातील एकूण हवामान हे फळ तयार करण्यास त्यांना वाढविण्यास आणि गोड व सुगंधी चव निर्माण करण्यास अतिशय पोषक आहे," असंही प्रा. राजेंद्र पाटील म्हणाले.

असा आहे सीताफळांचा हंगाम...

  • जून महिन्यात झाडांना फुलं येतात.
  • ऑगस्ट महिन्यात असणाऱ्या मध्यम पावसामुळं झाडांवर लहान फळं तयार होतात.
  • सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा जोर ओसरल्यावर हवामान कोरडं होताच फळ आकार घेतात.
  • ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात हवामान कोरडं आणि थंडगार होतं, त्यावेळी बाजारात सीताफळं येतात.
  • डिसेंबर महिन्यात कडाक्याची थंडी पडली की, सीताफळांचा हंगाम थांबतो.

