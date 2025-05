ETV Bharat / state

मनोज जरांगे यांच्यामुळेच मराठा समाजाचं नुकसान, छगन भुजबळांचं जोरदार प्रत्युत्तर - CHHAGAN BHUJBAL

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली. त्यास छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिलं. जरांगे पाटील यांच्यामुळेच मराठा समाजाचं मोठं नुकसान झाल्याचं टीकास्त्र छगन भुजबळ यांनी सोडलं. त्याचवेळी छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेचं जोरदार समर्थन करताना अशी जनगणना अतिशय महत्त्वाची असल्याचं स्पष्ट केलं. दरम्यान, राज्य मंत्र‍िमंडळाची बैठक झाल्यानंतर छगन भुजबळ यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी छगन भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.



मनोज जरांगेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर : "अजित पवार हे जातीयवादी लोक पोसायचे काम करत असून छगन भुजबळ यांना पुन्हा मंत्री बनवून ते चूक करत आहेत," अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्याबाबत विचारलं असता छगन भुजबळ म्हणाले की, "या मनोज जरांगेंनीच एवढ्या मोठ्या चुका आण‍ि खेळ केलेले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाजाचं नुकसान केलं आहे. खरं म्हणजे, मराठा समाज म्हणजे सर्वांत मोठे वादळ म्हणून आम्ही मानतच आलो आहोत. परंतू, मनोज जरांगेंच्या कर्तृत्वामुळं मराठा समाजाला निश्चितच त्रास झालेला आहे."



जातगणनेसाठी ३५ वर्षांपासूनचा लढा : "मी ओबीसी समाजासाठी तसंच व्हीजेएनटी या समाजासाठी गेल्या २५-३० वर्षांपासून लढा देत आहे. जातीनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे. ३५ वर्षांपासून आम्ही अनेक ठिकाणी रॅली काढल्या. त्यात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी प्रमुख होती. बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसार ओबीसी समाजाचे आरक्षण घटले होते. आम्हाला ते पूर्ववत मिळावं, ही मागणी आम्ही न्यायालयात मागणी करुन लढा दिला. त्यानंतर न्यायालयानं आमच्या बाजूनं निर्णय दिला. जातीनिहाय जनगणना ही यासाठी आवश्यक होती की, ओबीसी आण‍ि भटक्या विमुक्तांना काहीही द्यायचे झाले, तरी इतर लोक न्यायालयात जायचे. त्यावेळी तुमची लोकसंख्या किती, असं न्यायालय विचारायचं. त्यावेळी आम्ही १९३१ च्या आकडेवारीचा दाखला घ्यावा, असं म्हणायचो, " असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.



जातीगणना अतिशय आवश्यक : "आता ही जातगणना यासाठी आवश्यक आहे, त्यात आरक्षण हा एक मुद्दा आहेच. याशिवाय मागासवर्गीय तसंच आदिवासी समाजाला केंद्र आण‍ि राज्य सरकार यांच्याकडून वेगळा निधी मिळतो. लोकसभाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली १६ खासदारांची समिती स्थापन झाली होती. त्यांनी म्हटलं होतं, की ओबीसींची परिस्थिती खराब असून त्यांना मदतीची गरज आहे. मात्र, आमच्याकडे दाखले नाहीत. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांची समिती आली. त्यात शरद पवार, एम. चिदंबरम यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ सदस्य समाविष्ट होते. त्यांनीही हेच सांगितलं, मात्र आकडेवारी नव्हती. आता जातगणना झाल्यानंतर जास्तीत जास्त निधी हा केंद्र आण‍ि राज्य सरकारकडून मिळेल. त्यामुळं गावागावातील ओबीसी किंवा भटक्या विमुक्त जमातीच्या लोकांना हा निधी मिळू शकेल. म्हणून जातगणना महत्त्वाची आहे," असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.



आगामी निवडणुका आण‍ि पालकमंत्रीपदाबाबत काय म्हणाले भुजबळ? : मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये किती फायदा होईल, याबाबत विचारलं असता छगन भुजबळ म्हणाले की, "आमचे कितीही मतभेद असले तरी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) हा मी सोडला नव्हता. त्यामुळं कुठल्याही परिस्थितीत पुढच्या निवडणुकांमध्ये आमच्या पक्षाला जास्त यश मिळावं, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मंत्र‍िमंडळात घेणं, खातं देणं व आणखी काही जबाबदारी देणं ही सर्वस्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं घेतलं जातं," असंही छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.







