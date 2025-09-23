क्राईम ब्रँचच्या इमारतीतील शेवटची नवरात्री, श्रद्धा आणि विश्वासाचा संगम
१९८९ मध्ये चोरीच्या तपासादरम्यान पोलिसांना ३.५ फूट उंच पंचधातूची मूर्ती सापडली. क्राईम ब्रँचच्या इमारतीतील यंदा या देवीची शेवटची नवरात्री ठरेल. कारण ही इमारत पाडणार आहेत.
Published : September 23, 2025 at 8:06 PM IST
मुंबई : मुंबईतील पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचची प्रसिद्ध दगडी इमारत आता पाडली जाणार आहे. पुनर्विकासाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे, या इमारतीत होणारी यंदाची नवरात्री ही शेवटची ठरणार आहे. या इमारतीत असलेली देवीची मूर्ती ही पोलिसांसाठी खास आहे. १९८९ मध्ये चोरीच्या तपासादरम्यान पोलिसांना ही ३.५ फूट उंच पंचधातूची मूर्ती सापडली. सुरुवातीला ती प्रॉपर्टी रुममध्ये ठेवली होती. पण एका अधिकाऱ्याला दैवी साक्षात्कार झाल्यानंतर तिची पूजा सुरू झाली. तेव्हापासून ही मूर्ती पोलिसांच्या श्रद्धेचा भाग बनली.
या मूर्तीची १९९० पासून नवरात्रीत नियमित पूजा सुरू झाली आणि २००४ पासून पूर्ण नऊ दिवसांचा उत्सव येथे साजरा होऊ लागला. पोलीस अधिकारी, निवृत्त कर्मचारी, महिला अधिकारी या उत्सवात सहभागी होत. गुन्हेगारी तपासाचा ताण सांभाळताना या देवीसमोर नतमस्तक होणे हे अनेकांसाठी भावनिक आधार बनले. या मूर्तीचा उगम नेमका कुठे आहे हे आजतागायत स्पष्ट झालेलं नाही. पण तिच्याशी जोडलेला अनुभव आणि आस्था पोलिसांच्या मनात खोलवर रुजली आहे. प्रत्येक नवरात्रीत अनेक नागरिक आणि निवृत्त अधिकारीही या पूजेला येत असतात.
आता मात्र या दगडी इमारतीचा प्रवास संपतो आहे. इमारत पाडल्यानंतर मूर्तीला मुंबई पोलीस आयुक्तालयात हलवले जाणार आहे. तेथे पूजेची परंपरा सुरू राहील, पण या इमारतीतील उत्सवाचे खास वातावरण आठवणीतच राहील. कठोर गुन्हेगारी तपास करणारे पोलीसही श्रद्धेतून मानसिक बळ मिळवतात. कायदा, तपास आणि विज्ञानासोबत श्रद्धाही संकटात धीर देते. म्हणूनच यंदाची नवरात्री सर्व पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी भावनिक ठरली आहे. निवृत्त अधिकारी आणि भक्तांच्या डोळ्यांत जुन्या आठवणी उभ्या राहतील. देवीची मूर्ती नवीन ठिकाणी जाईल, पण या दगडी भिंतींमध्ये झालेला शेवटचा उत्सव इतिहासात नोंदला जाईल.
हेही वाचा...