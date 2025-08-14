ETV Bharat / state

कोल्हापुरातल्या सैनिक टाकळी गावातील जाधव-पाटील कुटुंबाला देशसेवेची 'शतकी परंपरा', आतापर्यंत 29 जणांनी दिलंय योगदान! - INDEPENDENCE DAY 2025

गावातील प्रत्येक घरातील एक माणूस सैन्य दलात आहे. ही परंपरा ब्रिटिश काळापासून ते आज तागायत सुरू आहे.

Sainik Takli village in Kolhapur
कोल्हापुरातल्या सैनिक टाकळी गावातील जाधव-पाटील कुटुंबाला देशसेवेची 'शतकी परंपरा' (ETV Bharat Reporter)
Published : August 14, 2025 at 8:46 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 8:54 PM IST

कोल्हापूर : दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याला पराक्रम आणि शौर्याची परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून कोल्हापूर हे शूर वीरांची भूमी म्हणून ओळखलं जातं. या जिल्ह्यातील एका गावातील प्रत्येक घरातील एक माणूस सैन्य दलात आहे. ही परंपरा ब्रिटिश काळापासून ते आज तागायत सुरू आहे. याच गावातील बाबू तातोबा जाधव-पाटील यांच्या एकाच कुटुंबातील अनेकांनी देशासाठी योगदान दिलंय आणि देत आहेत. पिढ्यानपिढ्या सैनिक जन्माला घालणाऱ्या या गावाची पराक्रमी शौर्यगाथा पाहूया देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त...

111 वर्षांची सैनिकी परंपरा कायम : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी हे साडे 5 हजार लोकसंख्या असलेलं गाव. ब्रिटिश काळापासून या गावातील तरुण लष्करी सेवेसाठी सामील झाले आहेत. यामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा ही समावेश आहे. याच गावातील बापू तातोबा जाधव-पाटील हे पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढले होते. त्यांच्या याच कुटुंबात गेल्या 111 वर्षांची सैनिकी परंपरा कायम असून त्यांच्या एकाच कुटुंबातील तब्बल 29 जण भारतीय लष्करी सेवेत सेवा बजावलेले सैनिक आहेत. घरातील सदस्यांपैकी 23 जण सध्या सेवानिवृत्त आहेत. तर 6 सैनिक सध्या युद्धभूमीवर देशाची सेवा बजावत आहेत.

Sainik Takli village in Kolhapur
कोल्हापुरातल्या सैनिक टाकळी गावातील जाधव-पाटील कुटुंबाला देशसेवेची 'शतकी परंपरा' (ETV Bharat Reporter)

तरुण देशसेवा करत असल्याचा सार्थ अभिमान : सैनिकी सेवेच्या या परंपरेमुळं गावाला सैनिक टाकळी अशीही बिरुदावली मिळाली आहे. त्याचीही एक कहाणी असल्याचं निवृत्त माजी सैनिक आत्माराम पाटील यांनी सांगितलं. "भारताचे तत्कालीन लष्कर प्रमुख पी. पी. कुमार मंगलम 1968 साली डॉ. रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांच्या सहकार्यानं गावाला भेट दिली होती. यावेळी उपस्थित असलेल्या गावातील सेवानिवृत्त सैनिकांनी दाखवलेली शिस्तबद्धता पाहून लष्कर प्रमुखांनी या गावाला सैनिक टाकळी अशी बिरुदावली दिली होती. तेव्हापासून या सैनिकांच्या गावाला 'सैनिक टाकळी' म्हणूनच ओळख मिळाली आहे. गावातील आतापर्यंत 1209 जणांनी लष्करी सेवा बजावली असून यातील 802 जण सेवा बजावून निवृत्त झाले आहेत. तर भारतीय लष्करातील भूदल, वायुदलासह विविध लष्करी सेवांमध्ये 400 हून अधिक तरुण देशसेवा करत असल्याचा सार्थ अभिमान आहे," अशी प्रतिक्रिया माजी सैनिक आत्माराम पाटील यांनी दिली.

गावातील 18 जणांनी दिली देशासाठी प्राणांची आहुती : ब्रिटिश काळात झालेलं पहिले आणि दुसरे महायुद्ध, 1971 साली झालेलं भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि 1999 मध्ये कारगिल युद्धात देशसेवेसाठी थेट युद्धभूमीवर देशाच्या शत्रूशी दोन हात करताना गावातील 18 जणांना आतापर्यंत वीरमरण प्राप्त झाला आहे. या वीर हुतात्मांच्या स्मृती जागवण्यासाठी गावात सैनिक समाज मंडळाकडून अमर जवान स्मारकाची उभारणी करण्यात आली आहे. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन, भारतीय स्वातंत्र्य दिन आणि कारगिल विजय दिवशी गावाचं नाव देश पातळीपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी संपूर्ण गाव एकत्रित येतो.

माजी सैनिक आत्माराम पाटील यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

जाधव-पाटील कुटुंबातील 'या' 29 जणांनी बजावली देशसेवा : छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून जाधव म्हणून महाराजांच्या सेवेत असणाऱ्या या कुटुंबातील आतापर्यंत 29 जणांनी देशसेवेसाठी आपलं योगदान दिलं आहे. यामध्ये बाबू तातोबा जाधव, जानू भाऊ जाधव, दत्तू भाऊ जाधव, सुभेदार सखाराम राव जाधव, शहीद शंकर दादू पाटील, तुकाराम राऊ जाधव-पाटील, गोविंद राऊ जाधव-पाटील, सिताराम भाऊ पाटील, मारुती दादू जाधव-पाटील, भीमराव दादू जाधव, कृष्णा जानू पाटील, अर्जुन जानू पाटील, सुभेदार मेजर आत्माराम जानू पाटील, सुभेदार मेजर रंगराव जानू पाटील, युवराज जानू पाटील, हरी जानू पाटील, सुभेदार मधुकर बाळासो पाटील, सुभेदार मेजर रामदास सखाराम पाटील, पांडुरंग दत्तू पाटील, वसंत बाळासो पाटील, आनंद भीमराव पाटील, अमर भीमराव पाटील, सुनील गोविंद पाटील, संजय मारुती पाटील, विजय कृष्णा पाटील, राहुल रंगराव पाटील, संतोष रंगराव पाटील, भरत महादेव पाटील, विकास जयसिंग पाटील यांचा समावेश आहे.

सैनिकी परंपरा जपण्याचा प्रयत्न : ब्रिटिश काळापासून आतापर्यंत घरातूनच देशसेवेचं बाळकडू घेऊन जन्माला येणाऱ्या या कुटुंबात सैनिकच जन्म घेतो, असे कौतुकाचे उद्गार या गावात ऐकायला मिळतात. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं गावात होणाऱ्या सामाजिक कार्यक्रमात देशसेवा बजावलेल्या माजी सैनिकांना गावात सन्मान केला जातो. गावची सैनिकी परंपरा जपण्याचा यथार्थ प्रयत्न गावकऱ्यांनी अजूनही जपला आहे.

