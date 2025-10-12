ETV Bharat / state

महाडमध्ये निष्ठेचा प्रश्न तापला; विकास गोगावलेंचा राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल

राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर निशाणा साधत “गद्दारांसोबत युती करण्याची इच्छा नाही,” असं सांगत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

NCP state spokesperson Sayali Jadhav
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या सायली जाधव (Source- ETV Bharat)
Published : October 12, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 2:22 PM IST

रायगड- महाडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनावरून आता राजकीय वादंग माजला आहे. शिवसेना युवा सेना कोअर कमिटी सदस्य विकास गोगावले यांनी या कार्यक्रमावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे आणि नेत्या स्नेहल जगताप यांच्यावर थेट टीकास्त्र सोडले. मात्र, त्यांच्या या टीकेवर आता राष्ट्रवादीकडूनही जोरदार पलटवार करण्यात आला आहे. शिवसेना युवा सेना कोअर कमिटी सदस्य विकास गोगावले यांनी म्हटले की, “स्वतःला निष्ठावंत म्हणवणाऱ्या निष्ठावंतांचं हे सहाव्यांदा कार्यालयाचं उद्घाटन आहे,” असा टोला त्यांनी स्नेहल जगताप यांना लगावला. तसेच राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर निशाणा साधत “गद्दारांसोबत युती करण्याची इच्छा नाही,” असं सांगत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

आमदार दौरे करणार असल्याचंही जाहीर : यावेळी विकास गोगावले म्हणाले की, महाडच्या जनतेची सेवा करण्यासाठी मंत्री नामदार भरत गोगावले सक्षम असून, त्यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास असल्याचं ते म्हणाले. तसेच, दिवाळीनंतर म्हसळा, श्रीवर्धन आणि रोहा तालुक्यात आमदार दौरे करणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. दरम्यान, विकास गोगावले यांच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या सायली जाधव यांनी पलटवार करीत म्हटलं की, “तटकरे साहेब हे विकास गोगावले यांच्या वडिलांपेक्षाही वयाने मोठे आहेत आणि त्यांचा ‘बाप काढणे’ म्हणजे विकास गोगावले यांच्या सुसंस्कृततेचा अभावच दाखवतो.”

विकास गोगावलेंचा राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल (Source- ETV Bharat)

रायगडच्या राजकारणात चर्चेचा विषय : त्या पुढे म्हणाल्या की, “रायगडच्या जनतेपर्यंत पोहोचण्यात स्वतः अपयशी ठरलेले विकास गोगावले आता त्याचं खापर तटकरे यांच्यावर फोडत आहेत. इतके दिवस तुम्हाला फिरण्यासाठी कोणी तालुका किंवा जिल्हा बंदी केली नव्हती,” असा टोला त्यांनी लगावला. महाडमध्ये सुरू झालेला हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला आता संपूर्ण रायगडच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

