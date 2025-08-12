ETV Bharat / state

किशोर कदम अर्थात कवी 'सौमित्र' यांचं घर वाचणार; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल - KISHORE KADAM HOUSE

किशोरजी आपली ही तक्रार मी सहकार सचिव प्रवीण दराडे आणि 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकरांना सांगितली असून, ते आपल्याशी संपर्कात राहतील", असं फडणवीसांनी म्हटलंय.

The house of poet Saumitra Kishore Kadam will be saved
कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांचं घर वाचणार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read

मुंबई : गेली 35 वर्ष मराठीसह हिंदी रंगभूमी आणि सिनेसृष्टीत दर्जेदार काम करणारे कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ ओढवल्याची पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केली होती. पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिशाभूल करून विकासकानं आपल्यावर ही वेळ आणल्याची व्यथा त्यांनी समाजमाध्यमांवर मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची गंभीर दखल घेत दोन वरिष्ठ 'आयएएस' अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची सूचना केली आहे. किशोर कदम यांच्या फेसबुक पोस्टला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. "किशोरजी, आपली ही तक्रार मी सहकार सचिव प्रवीण दराडे आणि 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना सांगितली असून, त्यांना यात लक्ष घालण्यास सूचित केले आहे. आपल्याशी ते संपर्कात राहतील", असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय? : यासंदर्भात माहिती देताना "मी राहत असलेल्या अंधेरी पूर्व, चकाला येथील हवा महल सोसायटीत बहुमताच्या नावाखाली पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) आणि विकासक यांनी संगनमताने समिती सभासदांची दिशाभूल केलीय. यामुळे माझ्यासह 23 सभासदांची राहती घरं धोक्यात आली आहेत. कमिटी सदस्यांनी अर्धवट माहिती, लपवाछपवी आणि महत्त्वाची कागदपत्रं दडवून, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) 33(11) आणि 33(12)बी अंतर्गत आमची इमारत 'एसआए' योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय, याची माहिती आम्हाला नुकतीच मिळाली. जर कमिटी ही सभासदांच्या हिताकडं दुर्लक्ष करून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या चुकीच्या प्रभावाखाली काम करीत असेल, तर सामान्य माणसांची राहती घरं ट्रान्झिट कॅम्पसारखी होण्याचा धोका निर्माण होतो. आमची सोसायटी याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. बहुमताच्या नावाखाली अज्ञानी लोक स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतात आणि त्यांना याची जाणीवही होत नाही," असं किशोर कदम यांनी नमूद केलं आहे.

The house of poet Saumitra Kishore Kadam will be saved
कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांचं घर वाचणार (Source- ETV Bharat)

उत्तरं देण्याऐवजी व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढलं : चौकस सभासद जर कायद्याला धरून प्रश्न विचारत असेल आणि कमिटीला उत्तरं देता येत नसतील, तर अशा सभासदाला मुंबईसारख्या शहरात, व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढून, माहिती लपवून आणि त्याला ठरवून एकटं पाडलं जातं. ही एक प्रकारची शहरी अत्याचाराची घटना आहे, ज्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचं किशोर कदम म्हणाले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीसमोर सामान्य माणसाला वर्षानुवर्ष हतबल होऊन लढावं लागतं. मुंबईत अशी अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येकडं शासनानं तातडीनं लक्ष द्यावं, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली.

The house of poet Saumitra Kishore Kadam will be saved
कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांचं घर वाचणार (Source- ETV Bharat)

'एसआरए'ची भूमिका : या प्रकरणात ईटीव्हीनं 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तातडीनं यंत्रणा कामाला लावली. 'एसआरए'चे सचिव संदीप देशमुख आणि कार्यकारी अभियंता मसाळ यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. मात्र, तपासाअंती असा कोणताही प्रस्ताव 'एसआरए'कडं आलेला नाही, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता मसाळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. तसंच हे प्रकरण सोसायटीच्या पातळीवरच असल्याचंही स्पष्ट केलं.

हेही वाचाः

निवडणूक आयोगाच्या बोधचिन्हाची होळी; आधी पक्षचोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं अन् लोकशाहीचं वाटोळं केलं, आव्हाडांचा आरोप

दोन-दोन मतदार ओळखपत्र प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापलं; बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी साई चरणी नतमस्तक

मुंबई : गेली 35 वर्ष मराठीसह हिंदी रंगभूमी आणि सिनेसृष्टीत दर्जेदार काम करणारे कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ ओढवल्याची पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केली होती. पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिशाभूल करून विकासकानं आपल्यावर ही वेळ आणल्याची व्यथा त्यांनी समाजमाध्यमांवर मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची गंभीर दखल घेत दोन वरिष्ठ 'आयएएस' अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची सूचना केली आहे. किशोर कदम यांच्या फेसबुक पोस्टला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. "किशोरजी, आपली ही तक्रार मी सहकार सचिव प्रवीण दराडे आणि 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना सांगितली असून, त्यांना यात लक्ष घालण्यास सूचित केले आहे. आपल्याशी ते संपर्कात राहतील", असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय? : यासंदर्भात माहिती देताना "मी राहत असलेल्या अंधेरी पूर्व, चकाला येथील हवा महल सोसायटीत बहुमताच्या नावाखाली पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) आणि विकासक यांनी संगनमताने समिती सभासदांची दिशाभूल केलीय. यामुळे माझ्यासह 23 सभासदांची राहती घरं धोक्यात आली आहेत. कमिटी सदस्यांनी अर्धवट माहिती, लपवाछपवी आणि महत्त्वाची कागदपत्रं दडवून, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) 33(11) आणि 33(12)बी अंतर्गत आमची इमारत 'एसआए' योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय, याची माहिती आम्हाला नुकतीच मिळाली. जर कमिटी ही सभासदांच्या हिताकडं दुर्लक्ष करून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या चुकीच्या प्रभावाखाली काम करीत असेल, तर सामान्य माणसांची राहती घरं ट्रान्झिट कॅम्पसारखी होण्याचा धोका निर्माण होतो. आमची सोसायटी याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. बहुमताच्या नावाखाली अज्ञानी लोक स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतात आणि त्यांना याची जाणीवही होत नाही," असं किशोर कदम यांनी नमूद केलं आहे.

The house of poet Saumitra Kishore Kadam will be saved
कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांचं घर वाचणार (Source- ETV Bharat)

उत्तरं देण्याऐवजी व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढलं : चौकस सभासद जर कायद्याला धरून प्रश्न विचारत असेल आणि कमिटीला उत्तरं देता येत नसतील, तर अशा सभासदाला मुंबईसारख्या शहरात, व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढून, माहिती लपवून आणि त्याला ठरवून एकटं पाडलं जातं. ही एक प्रकारची शहरी अत्याचाराची घटना आहे, ज्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचं किशोर कदम म्हणाले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीसमोर सामान्य माणसाला वर्षानुवर्ष हतबल होऊन लढावं लागतं. मुंबईत अशी अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येकडं शासनानं तातडीनं लक्ष द्यावं, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली.

The house of poet Saumitra Kishore Kadam will be saved
कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांचं घर वाचणार (Source- ETV Bharat)

'एसआरए'ची भूमिका : या प्रकरणात ईटीव्हीनं 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तातडीनं यंत्रणा कामाला लावली. 'एसआरए'चे सचिव संदीप देशमुख आणि कार्यकारी अभियंता मसाळ यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. मात्र, तपासाअंती असा कोणताही प्रस्ताव 'एसआरए'कडं आलेला नाही, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता मसाळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. तसंच हे प्रकरण सोसायटीच्या पातळीवरच असल्याचंही स्पष्ट केलं.

हेही वाचाः

निवडणूक आयोगाच्या बोधचिन्हाची होळी; आधी पक्षचोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं अन् लोकशाहीचं वाटोळं केलं, आव्हाडांचा आरोप

दोन-दोन मतदार ओळखपत्र प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापलं; बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी साई चरणी नतमस्तक

Last Updated : August 12, 2025 at 12:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVENDRA FADANVISEKNATH SHINDESRAदेवेंद्र फडणवीसKISHORE KADAM HOUSE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.