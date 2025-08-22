ETV Bharat / state

"महाराष्ट्रात त्रिदेवाचे सरकार, ब्रह्मा-विष्णू-महेशाचं सरकार", रुपाली चाकणकरांकडून देवाची उपमा - RUPALI CHAKANKAR

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट देवाचीच उपमा दिलीय.

Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read

मुंबई : महिला सक्षमीकरण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगानं पुढाकार घेतला असून राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यामानं महिला सक्षमीकरणासाठी मुंबईत दोन दिवस 'शक्ती संवाद' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईतील हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाच्या स्वागत समारंभात बोलताना राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी, "महाराष्ट्रात महायुतीचं त्रिदेवाचं सरकार आहे. ब्रम्हा, विष्णू आणि महेशाचं सरकार आहे," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट देवाचीच उपमा दिलीय.

शक्ती संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन : राष्ट्रीय महिला आयोगानं महिला सक्षमीकरणासाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली असून विविध राज्यांमध्ये जाऊन महिलांसाठी तसंच संपूर्ण समाजाच्या जागृतीसाठी शक्ती संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे. याद्वारे महिला सक्षमीकरण, प्रशिक्षण तसंच देशात महिलांच्या सुरक्षा, सक्षमीकरणाविषयी असलेल्या कायद्यांची माहिती देणं, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन देणं, या संदर्भात व्यापक जनजागृती करणं, असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगानं शक्ती संवाद कार्यक्रमाची दोन दिवसांची सविस्तर रूपरेषा निश्चित केली असून पहिल्या दिवशीच्या परिसंवादांमध्ये देशातल्या महिला आयोगांसमोर असलेली आव्हानं आणि संधी, त्याचबरोबर मानवी तस्करी विरोधातील कायदे आणि अंमलबजावणी, विविध संस्थांमधील समन्वय यांचा समावेश आहे.

रुपाली चाकणकर (ETV Bharat Reporter)

ह्युमन ट्र्रॅफिकिंगबाबत कारवाई करण्याचे संकेत : दरम्यान, या कार्यक्रमाच्या स्वागत समारंभात बोलताना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात महायुतीचं त्रिदेवाचं सरकार आहे. ब्रम्हा, विष्णू आणि महेशाचं सरकार आहे. यात एक लक्ष्मी आहे. जी लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून सर्व घरात आनंद वाटत आहे. तसंच आयोगाच्या प्रत्येक गोष्टीचं ऑडिट झालं पाहिजे. महाराष्ट्रात दामिनी पथक काम करत आहे. चंद्रयान, ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झालं. आता महिला आयोगाच्या मोहिमा यशस्वी करायच्या आहेत. चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुलींना फसवून परदेशात विकलं जातं. या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत आम्ही यावर काय ठोस उपाय करता येईल, त्यावर चर्चा होईल. मी सर्व गुन्हेगार आणि मानवी तस्करी करणाऱ्या गुन्हेगारांना आव्हान देते, आता तुमची वेळ संपली आहे. कारण, देवेंद्र फडणवीस आमच्या पाठीशी आहेत," असं म्हणत ह्युमन ट्र्रॅफिकिंगबाबत कारवाई करण्याचे संकेत रुपाली चाकणकर यांनी दिलेत.

हेही वाचा :

  1. राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक डिसेंबरमध्ये?; राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर
  2. "शिंदे समितीची भूमिका स्पष्ट, आता सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा"- मनोज जरांगे पाटील स्पष्टंच बोलले!
  3. कुंभमेळ्याच्या तयारीला चढला राजकीय रंग, राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळांनी घेतली स्वतंत्र आढावा बैठक

मुंबई : महिला सक्षमीकरण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगानं पुढाकार घेतला असून राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यामानं महिला सक्षमीकरणासाठी मुंबईत दोन दिवस 'शक्ती संवाद' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईतील हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाच्या स्वागत समारंभात बोलताना राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी, "महाराष्ट्रात महायुतीचं त्रिदेवाचं सरकार आहे. ब्रम्हा, विष्णू आणि महेशाचं सरकार आहे," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट देवाचीच उपमा दिलीय.

शक्ती संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन : राष्ट्रीय महिला आयोगानं महिला सक्षमीकरणासाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली असून विविध राज्यांमध्ये जाऊन महिलांसाठी तसंच संपूर्ण समाजाच्या जागृतीसाठी शक्ती संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे. याद्वारे महिला सक्षमीकरण, प्रशिक्षण तसंच देशात महिलांच्या सुरक्षा, सक्षमीकरणाविषयी असलेल्या कायद्यांची माहिती देणं, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन देणं, या संदर्भात व्यापक जनजागृती करणं, असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगानं शक्ती संवाद कार्यक्रमाची दोन दिवसांची सविस्तर रूपरेषा निश्चित केली असून पहिल्या दिवशीच्या परिसंवादांमध्ये देशातल्या महिला आयोगांसमोर असलेली आव्हानं आणि संधी, त्याचबरोबर मानवी तस्करी विरोधातील कायदे आणि अंमलबजावणी, विविध संस्थांमधील समन्वय यांचा समावेश आहे.

रुपाली चाकणकर (ETV Bharat Reporter)

ह्युमन ट्र्रॅफिकिंगबाबत कारवाई करण्याचे संकेत : दरम्यान, या कार्यक्रमाच्या स्वागत समारंभात बोलताना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात महायुतीचं त्रिदेवाचं सरकार आहे. ब्रम्हा, विष्णू आणि महेशाचं सरकार आहे. यात एक लक्ष्मी आहे. जी लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून सर्व घरात आनंद वाटत आहे. तसंच आयोगाच्या प्रत्येक गोष्टीचं ऑडिट झालं पाहिजे. महाराष्ट्रात दामिनी पथक काम करत आहे. चंद्रयान, ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झालं. आता महिला आयोगाच्या मोहिमा यशस्वी करायच्या आहेत. चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुलींना फसवून परदेशात विकलं जातं. या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत आम्ही यावर काय ठोस उपाय करता येईल, त्यावर चर्चा होईल. मी सर्व गुन्हेगार आणि मानवी तस्करी करणाऱ्या गुन्हेगारांना आव्हान देते, आता तुमची वेळ संपली आहे. कारण, देवेंद्र फडणवीस आमच्या पाठीशी आहेत," असं म्हणत ह्युमन ट्र्रॅफिकिंगबाबत कारवाई करण्याचे संकेत रुपाली चाकणकर यांनी दिलेत.

हेही वाचा :

  1. राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक डिसेंबरमध्ये?; राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर
  2. "शिंदे समितीची भूमिका स्पष्ट, आता सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा"- मनोज जरांगे पाटील स्पष्टंच बोलले!
  3. कुंभमेळ्याच्या तयारीला चढला राजकीय रंग, राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळांनी घेतली स्वतंत्र आढावा बैठक
Last Updated : August 22, 2025 at 7:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

शक्ती संवादराज्य महिला आयोगरुपाली चाकणकरराष्ट्रीय महिला आयोगRUPALI CHAKANKAR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.