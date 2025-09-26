येत्या दोन वर्षांत किमान 10 लाख लोकांना घरं मिळाली पाहिजेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील - मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये द रियल इस्टेट फोरमचं (NARDECO Maharashtra's The Real Estate Forum 2025 ) आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : September 26, 2025 at 7:33 PM IST
मुंबई : मुंबईला स्वप्नांच शहर म्हणतात. इथं देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक तरुण मोठमोठी स्वप्नं घेऊन येतात. आपलं नशीब आजमावतात आणि मुंबईत ते छोटेसे घर घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. अनेकांचे हे प्रयत्न यशस्वी होतात तर अनेकांचा मुंबईत घरासाठीचा संघर्ष हा अगदी म्हातारपणात देखील पूर्ण होत नाही. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे आज मुंबईतील गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती. त्यामुळं मुंबईत आजही घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न हे केवळ स्वप्नच राहिल्याचं पाहायला मिळतं. यावरच उपाय म्हणून आणि भविष्यातील कृतींसाठी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये द रियल इस्टेट फोरमचं (NARDECO Maharashtra's The Real Estate Forum 2025 ) आयोजन करण्यात आलं आहे.
लोकांना मुंबईत घरं देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील : आज (26 सप्टेंबर) जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये झालेल्या द रियल इस्टेट फोरमच्या कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील दोन वर्षांत दहा लाख लोकांना मुंबईत घरं देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलं आहे. माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "आज माझ्या हस्ते द रियल इस्टेट फोरम या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आले. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी आणि उद्योगातील दिग्गजांशी संवाद साधण्यासाठी हा मंच अत्यंत उपयुक्त आहे. सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरं उपलब्ध करून देणं, हीच राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे."
गोरगरीब जनतेला देखील घरं मिळाली पाहिजेत : पुढं बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "मुंबई व ठाणे यांसारख्या महानगरांतील झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरं मिळावी, यासाठीही शासन सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. मुंबई सर्वसामान्य जनतेला घर घेणं परवडत नाही. श्रीमंतानीच घर घेतली पाहिजे असं काही नाही. सर्वसामान्य जनतेला देखील घरं मिळाली पाहिजेत. त्यांनी काय रस्त्यावरच राहावं का? गोरगरीब जनतेला देखील घरं मिळाली पाहिजेत. या मताच राज्य सरकार आहे. यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रयत्न करत आहेत," असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
आणखी कोणत्या सुविधा देता येतील, यासाठी प्रयत्न : पुढील दोन वर्षात किमान दहा लाख लोकांना घर मिळाली पाहिजेत, अशा प्रकारच्या योजना राज्य सरकार राबवत आहे. विविध योजना राबवल्या जात असताना झोपडपट्टी क्षेत्रात देखील लोकांना कशी घरं मिळतील? यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. वेगवेगळ्या संस्था आणि प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना आणखी कोणत्या सुविधा देता येतील, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, " अशी माहिती देखील मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे द रियल इस्टेट फोरमच्या कार्यक्रमात दिली आहे.
