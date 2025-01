ETV Bharat / state

मोसमातला पहिला आंबा पुण्यातील मार्केट यार्डात दाखल; मिळाला 'एवढा' भाव - FIRST MANGO OF THE SEASON

By ETV Bharat Marathi Team Published : Jan 12, 2025, 1:23 PM IST | Updated : Jan 12, 2025, 1:43 PM IST

पुणे- फळांचा राजा अशी ओळख असलेला यंदाच्या सिझनमधील पहिला आंबा हा पुण्यातील मार्केटयार्डमध्ये दाखल झालाय. दरवर्षी देवगड येथून हापूस आंबा हा मार्केट यार्ड येथे दाखल होत असतो, पण यंदा देवगड येथील साद मुल्ला या शेतकऱ्याकडून केसर या आंब्याची पेटी ही मार्केट यार्ड येथे दाखल झाली असून, आज झालेल्या लिलावात सव्वा पाच डझनाच्या पेटीला तब्बल 31 हजार रुपयांचा भाव मिळालाय. 31 हजारांत मोसमामधील पहिल्या आंब्याची पेटी : मार्केटयार्ड येथील व्यापारी तसेच संचालक बापू भोसले यांच्या गाळ्यावर आज देवगड येथील साद मुल्ला या शेतकऱ्याकडून केसर या आंब्याची पेटी पोहोचवली आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते बाबा मिसाळ आणि विविध व्यापाऱ्यांच्या उपस्थित झालेल्या लिलावात रावसाहेब कुंजीर यांनी 31 हजार रुपयांत मोसमामधील पहिल्या आंब्याची पेटी खरेदी केलीय. मोसमातला पहिला आंबा पुण्यातील मार्केट यार्डात दाखल (Source- ETV Bharat)

