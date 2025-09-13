ETV Bharat / state

"मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरू करा, अन्यथा...", अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा इशारा

अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून आंदोलनाची तयारी सुरू आहे

Maratha Mahasangh to protest if discontinued Sarathi scholarship is not reinstated
कोल्हापूर : राज्य शासनानं केंद्र सरकारच्या एनएमएमएस (NMMS) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मेरिटमुळं वंचित राहिलेल्या मराठा आणि कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी 'सारथी' संस्थेद्वारे दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अचानकपणे बंद केली आहे. या निर्णयामुळं सुमारे 70 हजार मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही, असा आरोप अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी केला. तसंच त्यांनी शिष्यवृत्ती त्वरित सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

जिल्ह्यात 17,000 विद्यार्थी वंचित राहणार : महाराष्ट्र शासनाकडून प्राथमिक ते माध्यमिक शाळांमधील एनएमएमएस परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 9600 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जात होती. राज्य सरकारनं चार वर्षांसाठी मंजूर केलेली ही योजना मध्येच रद्द केल्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यात 17,000 विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत. संपूर्ण राज्यात ही संख्या 70 हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे.

शाहू महाराजांच्या विचारांचा अपमान : "सारथी ही संस्था शाहू महाराजांच्या नावानं चालवली जाते. शाहू महाराज यांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिलं. मोफत प्राथमिक शिक्षण व शिष्यवृत्ती देऊन विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केलं. मात्र आज 'सारथी'च्या शिष्यवृत्ती बंद केल्यानं शाहू महाराजांच्या विचारांना तिलांजली दिली गेली आहे," अशी टीका अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी केली आहे. तसंच "या निर्णयामुळं कोवळ्या बालमनांची व विद्यार्थ्यांची फरपट होत असून मराठा समाजाला मोठं नुकसान होत आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

शासनानं शिष्यवृत्ती केली अचानक बंद : "एनएमएमएस परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकार मेरीटच्या आधारावर शिष्यवृत्ती देते. बहुतांश मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना मेरिटमुळं वंचित राहावं लागतं, म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून 'सारथी'च्या मार्फत शिष्यवृत्ती मंजूर केली जात होती. याकरिता दर महिन्याला 900 रुपये चार वर्षांसाठी मिळायचे. परंतु राज्य शासनानं ही शिष्यवृत्ती अचानक बंद केली. या योजनेसाठी दिलेली रक्कम 40 लाख इतकी आहे, त्यामुळं नुकसान वाढले आहे," असा आरोप अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून करण्यात आला आहे.

वसंतराव मुळीक यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

सरकार विरोधात आंदोलनाचा इशारा : "शिष्यवृत्ती तातडीनं पूर्ववत सुरू करावी अन्यथा अखिल भारतीय मराठा महासंघ तसंच इतर मराठा संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन करतील. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा विचार न करता घेतलेला हा निर्णय आहे. त्यामुळं सरकारनं यावर पुनर्विचार करावा," असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून देण्यात आला आहे.

गरज पडल्यास आंदोलनाचा मार्ग : अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना याबाबत निवेदन दिलं आहे. या निवेदनानुसार, अखिल भारतीय मराठा महासंघातील पदाधिकारी, जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी एकत्रितपणे पाठपुरावा करत आहेत. दरम्यान, "शासन निर्णय बदलावा, विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, या मागणीसाठी मराठा महासंघाकडून आंदोलनाची तयारी सुरू आहे," असंही वसंतराव मुळीक यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

