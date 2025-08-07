Essay Contest 2025

रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील, मंत्री आदिती तटकरेंचं स्पष्टीकरण - ADITI TATKARE

रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाबाबत आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी भाष्य केलं आहे.

The decision on the post of Guardian Minister of Raigad will be taken by the CM and both the Deputy CM - Aditi Tatkare
मंत्री आदिती तटकरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 8:59 PM IST

कोल्हापूर : राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला, तरी रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्री पदाबाबत आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी भाष्य केलं आहे. "पालकमंत्रीपदाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य त्या वेळी निर्णय घेतील, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यावर अन्याय होणार नाही. निधीची कमतरता होणार नाही, याची काळजी देखील तिन्ही नेते घेतील. पालकमंत्री पद म्हणजे सर्वस्व नाही, हा त्यातला एक छोटासा भाग आहे," असं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं. कोल्हापुरात त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.

पालकमंत्री पद एक मोठी अडचण आहे, असं अजिबात नाही : "राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांची राजधानी दिल्लीत सदिच्छा भेट होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला नेतमंडळी देखील गेले होते. मात्र, यावेळी या भेटीत पालकमंत्री संदर्भात कुठली चर्चा असण्याचा संबंध नाही. महायुतीसाठी रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद एक मोठी अडचण आहे, असं अजिबात नाही. काही अडचणी असल्या तरी काही गोष्टीत व्यापक चर्चा होणं देखील आवश्यक आहे.‌ वरिष्ठ नेत्यांना जेव्हा योग्य वाटेल, तेव्हा ते पालकमंत्री पदासंदर्भातला निर्णय घेतील," असं स्पष्टीकरण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलं.

मंत्री आदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

...तर कडक कारवाई केली जाईल : "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा रक्षाबंधन पूर्वसंध्येला हप्ता राज्यात वितरित करण्याला सुरुवात झाली आहे. कालपासून पात्र लाभार्थ्यांना याचं वितरण सुरू झालं आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागांनी काही डाटा आमच्याकडे दिला आहे. त्याची तपासणी करण्यासाठी आम्हाला पुढच्या 15 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. पुढच्या 15 दिवसांत बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा समोर येईल, जर पुरुषांनी किंवा चुकीच्या व्यक्तीनं योजनेचा लाभ घेतला असल्याचा समोर आल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल," अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली. दरम्यान, यावेळी कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

