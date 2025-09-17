देशातील एकमेव मोनोरेल सेवा 20 सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी बंद राहणार, एमएमआरडीएची माहिती
एमएमआरडीएनं दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या 20 सप्टेंबर रोजी पुढील अनिश्चित काळासाठी मोनोरेल सेवा बंद करण्यात येणार आहे.
Published : September 17, 2025 at 4:34 PM IST
मुंबई : भारतातील एकमेव मोनोरेल सेवा आहे. जी मुंबईत संत गाडगे महाराज चौक ते चेंबुरपर्यंत 19.74 किमी लांबीच्या मार्गावर चालते. दरम्यान, मुंबईतील ही मोनोरेल सेवा 20 सप्टेंबरपासून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीएचे प्रमुख संजय मुखर्जी यांनी मंगळवारी (16 सप्टेंबर) खासगी वृत्तसंस्थेच्या कार्यक्रमात दिली आहे. मुंबईच्या मोनोरेलने दररोज असंख्य प्रवासी प्रवास करतात. मात्र मागील काही दिवसांपासून मोनोरेलमध्ये असंख्य तांत्रिक समस्या येत आहेत. या सततच्या तांत्रिक समस्यांमुळं मोनोरेल तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं संजय मुखर्जी यांनी म्हटलं आहे.
सातत्यानं तांत्रिक बिघाड : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुसळधार पाऊस पडला. या पावसात वडाळा येथील अँटॉप हिल बस डेपो आणि जीटीबीएन मोनोरेल स्टेशनदरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळं मोनोरेल मध्यभागी थांबली होती. मोनोरेल बराच वेळ जागेवरून न हलल्यामुळं प्रवाशांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केलं आणि त्यानंतर गाडीतील सर्व प्रवाशांना सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात आलं. यापूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसात म्हैसूर कॉलनी स्थानकाजवळील मोनोरेलमध्ये 582 प्रवासी अडकले होते. या प्रवाशांना देखील अग्निशमन दलाच्या मदतीनं बंद पडलेल्या मोनोरेलतून बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्यामुळं आता मोनोरेलमध्ये सध्या सातत्यानं होणाऱ्या तांत्रिक बिघाडांमुळं ही सेवा पुढील काहीकाळ बंद करण्यात येत असल्याचं एमएमआरडीएनं म्हटल आहे.
विविध तांत्रिक कामं केली जाणार : एमएमआरडीएनं दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या 20 सप्टेंबर रोजी पुढील अनिश्चित काळासाठी मोनोरेल सेवा बंद करण्यात येणार आहे. यानंतर विविध तांत्रिक कामं केली जाणार आहेत. यात नवीन रोलिंग स्टॉकचे जलद एकत्रीकरण, प्रगत सीबीटीसी सिग्नलिंग अपग्रेड आणि विद्यमान फ्लीटचे नूतनीकरण शक्य होईल. ब्लॉक काळात करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांमुळं मुंबईकरांचा सुरक्षित, सुरळीत आणि अधिक विश्वासार्ह प्रवास सुनिश्चित होणार असल्याचं एमएमआरडीएनं म्हटलं आहे.
एक समिती स्थापन केली जाणार : एमएमआरडीएचे प्रमुख संजय मुखर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "मोनोरेलमध्ये प्रवाशांची मर्यादा आहे. जास्त प्रवाशांमुळे ट्रेन थांबवण्यात आली. आम्ही पुढील काही काळासाठी ही सेवा स्थगित करणार आहोत. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी देखील चर्चा केलेली आहे. 20 सप्टेंबरपासून मोनोरेल सेवा बंद केल्यानंतर डागडुजी आणि तांत्रिक कामांना सुरुवात केली जाणार आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन केली जात असून, संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी केली जाईल. सध्या मुंबईत चार मोनोरेल रेक चालतात. यात एका रेकमध्ये एका वेळी 20 ते 22 लोक चढतात. पण या पावसाळ्यात अचानक प्रवासी संख्या वाढल्यानं काही अडचणी आल्या. त्यावर उपाय म्हणून आम्ही अद्यावत नवीन रेक आणत आहोत," असं संजय मुखर्जी यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
- दर महिन्याला 'टिफिन बैठक' घ्या, पंतप्रधान मोदींचं खासदारांना आवाहन; सरकारी अधिकाऱ्यांशी कसं वागायचं? दिला लाखमोलाचा सल्ला
- सेमिकॉन इंडिया - 2025 : ट्रिलियन डॉलर्सच्या ग्लोबल मार्केटमध्ये भारत करतोय धमाका - नरेंद्र मोदी
- पंतप्रधान मोदींना जपानच्या दौऱ्यात 'दारुमा डॉल'ची मिळाली भेट, काय आहे भारताशी खास संबंध?