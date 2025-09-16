"2017 मध्ये मुंबईत भाजपाचा महापौर बसवण्याचं गणित जमलं होतं, पण उद्धव ठाकरेंनी...", देवेंद्र फडणवीसांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट
यंदा मुंबईत महायुतीचा भगवा झेंडा फडकेल आणि यावेळी महायुतीचा महापौर बसवल्याशिवाय कार्यकर्ते घरी जाणार नाहीत, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबई : "2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला केवळ दोन जागा कमी पडल्या होत्या. तरीही पक्षानं गणित जमवलं आणि भाजपाचा पहिला महापौर बसवण्याची संधी निर्माण झाली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर यांचा फोन आला. त्यांनी विनंती केली की, तुमच्याकडील संख्याबळानुसार भाजपाचा महापौर बनू शकतो, पण उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आहे की, शिवसेनेचा महापौर व्हावा. उद्धवजी खूप नाराज आहेत, त्यामुळं तुम्ही शिवसेनेला महापौरपद द्या, अशी विनंती त्यांनी केली होती. भाजपानं क्षणाचाही विलंब न करता मोठं मन दाखवले", असा खळबळजनक गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला.
महापौर बसवल्याशिवाय कार्यकर्ते घरी जाणार नाहीत : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वरळी येथील डोम मैदानात आयोजित भाजपाच्या विजय संकल्प मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिवसेना (उबाठा) आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "2017 मध्ये भाजपानं मोठ्या मनानं शिवसेनेला महापौरपद दिलं होतं, मात्र 2019 मध्ये शिवसेनेनं दगा दिला. पण, यंदा मुंबईत महायुतीचा भगवा झेंडा फडकेल आणि यावेळी महायुतीचा महापौर बसवल्याशिवाय कार्यकर्ते घरी जाणार नाहीत", असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय : देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा दाखला देत सांगितलं की, "भाजपाचा पहिला महापौर बसवण्याची संधी निर्माण झाली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर यांचा फोन आला. त्यांनी विनंती केली की, भाजपाचा महापौर बनू शकतो, पण उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आहे की शिवसेनेचा महापौर व्हावा. "उद्धवजी खूप नाराज आहेत, त्यामुळे तुम्ही शिवसेनेला महापौरपद द्या," अशी विनंती त्यांनी केली होती. भाजपानं क्षणाचाही विलंब न करता मोठं मन दाखवलं. पक्षातील नेत्यांनी एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेला महापौरपद देण्याचं मान्य केलं. यामुळं 2017 मध्ये शिवसेनेचा महापौर निवडला गेला," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
2019 चा दगा आणि 2022 चा गनिमीकावा : 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं महायुती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी केली. याचा उल्लेख करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "2019 मध्ये तुम्ही ओरबाडून नेलं. पण आम्ही रडणारे नाही, लढणारे आहोत. आम्ही 2022 मध्ये गनिमी कावा केला आणि 2024 मध्ये पूर्ण बहुमतानं सत्ता मिळवली. मुंबईत आपला विजय आता कोणीही थांबवू शकत नाही. त्यांनी बेस्टची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पण, आमचे शशांक राव आणि लाड-दरेकर यांनी त्यांच्या ब्रँडचा बॅण्ड वाजवला," असा टोलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला.
भाजपाकडे जगातला सर्वात मोठा ब्रँड : देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका करताना म्हटलं की, "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे खरे ब्रँड होते. फक्त नाव लावून कोणी ब्रँड बनत नाही. जगातील सर्वात मोठा ब्रँड आमच्याकडे आहे आणि त्याचं नाव आहे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. मुंबईत महायुतीचा विजय निश्चित आहे. कोणी कोणाच्या सोबत गेले तरी फरक पडणार नाही. मुंबईत महायुतीचा झेंडा फडकेल आणि महायुतीचा महापौर बसेल," असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितलं.
