आकर्षक डिझाईन्स, परवडणाऱ्या किमती, ठाण्यातील इको फ्रेंडली मखरं परदेशातही हिट, थेट ऑस्ट्रेलियातून मागणी - ECO FRIENDLY GANESH MAKHAR

ठाण्याची इको फ्रेंडली गणेश मखरं थेट ऑस्ट्रेलियापर्यंत पोहोचली आहेत. या मखरांची किंमत 100 रुपयांपासून सुरू होऊन ती 15,000 रुपयांपर्यंत जाते.

Eco Friendly Ganesh Makhar
ठाण्याची इको फ्रेंडली मखरं (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 4:30 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:24 PM IST

ठाणे : गणेशोत्सव हा सण केवळ भारतापुरता मर्यादित न राहता सातासमुद्रापारही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. परदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांना गणेशोत्सवासाठी लागणाऱ्या मखरांची आणि गणेशमूर्तींची मागणी दरवर्षी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ठाण्यातून विशेषतः पर्यावरणपूरक (इको फ्रेंडली) मखरांची ऑनलाईन विक्री केली जात आहे. गणेशोत्सव काहीच दिवसांवर येऊन ठेपलेला असल्यामुळे सध्या ऑनलाईन बुकिंगनंतर मखरांची डिलिव्हरीही सुरू झाली आहे. ग्राहकांच्या गरजेनुसार विविध आकार आणि डिझाईन्समध्ये हे मखर उपलब्ध असून, त्यांची किंमत 100 रुपयांपासून सुरू होऊन 15,000 रुपयांपर्यंत जाते. या इको फ्रेंडली मखरांना देशातील विविध राज्यांबरोबरच परदेशातही मोठी मागणी असून, पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देणाऱ्या या उपक्रमामुळे गणेशोत्सव अधिक सजग आणि पर्यावरणपूरक स्वरूपात साजरा करण्याकडे कल वाढताना दिसत आहे.

ठाण्यातील इको फ्रेंडली मखरांना देश-विदेशात मोठी मागणी : दिवाळी तोरणांचा आणि गणपतीसाठी तयार केलेल्या सजावटीच्या गाद्यांचा उपयोग ग्राहक वर्षभर करू शकतात. विशेषतः वाहनांच्या सजावटीसाठीही या गाद्या उपयुक्त ठरतात. या सजावटीसाठी रिसायकल कापड, पुठ्ठा आणि पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे हे मखर आणि सजावटीची इतर उत्पादनं पर्यावरणासाठी सुरक्षित असून, त्यांची टिकावू गुणवत्ताही उल्लेखनीय आहे. या इको फ्रेंडली मखरांना देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशातील गणेश भक्तांकडूनही मोठी पसंती मिळत आहे. ठाण्यात तयार होणारी ही मखरं जगभरातील ग्राहकांपर्यंत ऑनलाईन माध्यमातून पोहोचत असून, त्यांच्या आकर्षक रचना, पुनर्वापराची योग्यता आणि पर्यावरणपूरक वैशिष्ट्यांमुळे त्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ठाण्यातील इको फ्रेंडली मखरं परदेशातही हिट (ETV Bharat Reporter)

सिद्धेश आर्ट्सचे इको फ्रेंडली मखर जगभरात पोहोचले : गणेशोत्सवासाठी जगभरातील मंडळं ठाण्यातील सिद्धेश आर्ट्स यांनी तयार केलेल्या इको फ्रेंडली मखरांचा वापर करीत आहेत. ही मखरं पोर्टेबल स्वरूपात, विशेष पॅकिंग करून, पोस्टाच्या माध्यमातून कुरिअरनं देश-विदेशात पाठवली जातात. पॅकिंगची रचना अशी आहे की, ती कमीत कमी जागा व्यापते आणि वाहतुकीस सुलभ ठरते. या मखरांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर करता येतो. त्यामुळेच जगभरातील गणेश मंडळं या मकरांना प्राधान्य देत आहेत. यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गाठी जळगाव येथील अंध कलाकार बनवतात. यामुळे त्या कलाकारांना रोजगार आणि उत्पन्नाचा स्रोत मिळतोय. विशेष म्हणजे या उपक्रमात ठाण्यातील रिक्षाचालकांचाही सहभाग आहे. रिक्षाचालक आपल्या घरी गणेशोत्सव साजरा करत असल्याने ते कमी किमतीत मखर विकत घेतात. त्यांना या उपक्रमात डिस्ट्रीब्युटर म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. परिणामी, गणेशोत्सवाच्या काळात वाहन उपलब्ध नसताना ग्राहकांपर्यंत मखर पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम हे रिक्षाचालक करीत आहेत.

Eco Friendly Ganesh Makhar
ठाण्याची इको फ्रेंडली मखरं (ETV Bharat Reporter)

गणेशोत्सवानिमित्त ठाण्यातील बाजारपेठेत उत्साहाची लाट : गणेशोत्सवाला आता अवघे दोन आठवडे उरले असून, महाराष्ट्रात विशेषतः कोकणात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर मुंबईलगतच्या ठाण्यातील बाजारपेठेत भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. गणेशोत्सवानिमित्त विविध आकारांचे मखर, सजावटीचं साहित्य, पर्यावरणपूरक फुलांच्या माळा, मूषक राज, मोदक यांसारख्या साहित्यांची खरेदी जोरात सुरू आहे. विशेषतः मिशन सिंदूर या ज्वलंत विषयावरील संकल्पनेवर आधारित देखाव्यांनी बाजारपेठेत येणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Siddhi Arts and Creations
सिद्धी आर्ट्स अँड क्रिएशन्स (ETV Bharat Reporter)

ठाण्यात सिद्धेश आर्ट ब्रेड क्रिएशन्सकडून आकर्षक मखरांची विक्री : ठाण्यातील घंटाळी मैदानाजवळ सिद्धेश आर्ट ब्रेड क्रिएशन यांच्या वतीने पर्यावरणपूरक, सुंदर आणि आकर्षक मखर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या मखरांमध्ये सरस्वती बैठक, जय मल्हार मंदिर, जेजुरी गड, कसम सिंदूर की, मर्कट आर्ट कलर, बुद्धिदंत बैठक, शाही बैठक यांसारखी विविध संकल्पनांवर आधारित मखरं सजवण्यात आली आहेत. येथे लहान आणि मोठ्या आकारातील मखरांची उपलब्धता असून, त्यांची किंमत 2,000 रुपयांपासून ते 15,000 रुपयांपर्यंत आहे. यासोबतच येथे मूषक, मोदक, मुषकराज, स्टिकर्स अशा सजावटीसाठी उपयुक्त वस्तूही मिळतात, अशी माहिती मखर विक्रेते संतोष रेडेकर यांनी दिली.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ संकल्पनेवर आधारित गणपती : यंदा सिद्धेश आर्ट अ‍ॅण्ड क्रिएशन्स यांच्या वतीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या संकल्पनेवर आधारित गणपती आरास नागरिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पर्यावरणपूरक मखरांना परदेशातून उत्तम मागणी असून, ऑस्ट्रेलियाचा राजा याच्यासाठी भव्य दिव्य मखर जून महिन्यातच तयार करून पाठवण्यात आला आहे. दरवर्षी त्यांचा 13 फूट उंचीचा गणपती असतो, तर यंदा 17 फूट उंचीचा गणपती साकारण्यात आला आहे. त्यासाठी मॉड्यूलर पद्धतीनं मखर तयार करून तो कंटेनरमधून ऑस्ट्रेलियात पाठवण्यात आला. हे मखर मेलबर्न, सिडनी आदी 4 शहरांमध्ये गणेशोत्सवात वापरले जाणार असल्याची माहिती क्रिएशनचे संतोष रेडेकर यांनी दिली.

‘ऑस्ट्रेलियाचा राजा’चा देखावा यंदा सिद्धेश आर्ट्सकडून : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ठाण्यातील सिद्धेश आर्ट्सकडून विविध गणेश देखावे परदेशात पाठवले जात आहेत. मात्र यावर्षीचा विशेष आकर्षण ठरणारा ‘ऑस्ट्रेलियाचा राजा’ हा देखावा सिद्धेश आर्ट्सच्या कलेतून साकारण्यात आला आहे. या देखाव्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो केवळ एकाच मंडळापुरता मर्यादित न राहता, ऑस्ट्रेलियातील इतर गणेश मंडळांनाही देण्यात येणार आहे. तसेच तिथल्या सरकारी नियमांचं काटेकोर पालन करून हा देखावा तयार करण्यात आल्यामुळे कुरिअर प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आलेली नाही.

परदेशातील गणेशभक्तांसाठी ठाण्याचा आधार : परदेशात नोकरीनिमित्त गेलेल्या हजारो मराठी गणेशभक्तांना गणेशोत्सव साजरा करताना वेळेअभावी अडचणींना सामोरे जावं लागतं. विशेषतः सुट्ट्या उपलब्ध न होणं हा एक प्रमुख अडथळा ठरतो. अशा परिस्थितीत रेडिमेड देखावे हे त्यांच्यासाठी मोठा फायदा ठरतात. या देखाव्यांमुळे त्यांचा वेळ वाचतो आणि आकर्षक आणि पारंपरिक सजावटही साकारता येते. परदेशातील निर्बंध आणि मर्यादित वेळ लक्षात घेता, ठाण्यातून मिळणारे हे पर्यावरणपूरक, पोर्टेबल आणि आकर्षक देखावे गणेशभक्तांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहेत.

