पाळीव श्वानानं शेजारच्या घरात केली विष्ठा: दोन कुटुंबीयांमध्ये तुफान राडा ; एकास अटक

पाळीव श्वानानं शेजाऱ्यांच्या घरात विष्ठा केल्यानं मोठा राडा झाला. यावेळी झालेल्या भांडणात महिलेचा विनयभंग करुन शेजाऱ्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 6:22 PM IST

1 Min Read
ठाणे : शेजारी राहणाऱ्या एका कुटुंबाच्या पाळीव श्वानानं शेजारच्या घरात जाऊन विष्ठा केल्यानं दोन कुटुंबीयांमध्ये तुफान राडा झाला. ही घटना भिवंडीतील नागाव परिसरात असलेल्या गायत्रीनगरमध्ये घडली आहे. या घटनेनंतर श्वान पाळणाऱ्या कुटुंबाला शिवीगाळ करून लाकडी दांड्यानं बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केली असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. या तुफान राड्या प्रकरणी शेजारील कुटुंबीयांच्या विरोधात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकास अटक करण्यात आली आहे.

संग्रहित छायाचित्र (Reporter)

ओमप्रकाश उर्फ बबलु उलण राव (50), प्रियंका राव (46), सुर्यप्रताप उर्फ सुमीत (22) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावं आहेत. ओमप्रकाश राव यास पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. तर दया सुरेश चव्हाण (37), दयाची वहिनी क्रीष्णा, सेजल, भाची दर्शना, भाचा कार्तिक, दयाचे आई वडील अशी जखमींची नावं आहेत.

पाळीव श्वानानं केली शेजाऱ्याच्या घरात विष्ठा : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिवंडीतील नागाव परिसरात असलेल्या गायत्रीनगरमध्ये तक्रारदार आणि आरोपी शेजारी शेजारी राहतात. त्यातच गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास तक्रारदार दया यांच्या पाळीव श्वानानं शेजारील ओमप्रकाश याच्या घरात विष्ठा केली होती. त्यामुळे आरोपी कुटुंबानं शेजारील कुटुंबीयांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी क्रीष्णा ही विष्ठा साफ करण्यासाठी शेजारील घरात गेली असता आरोपींनी आपसात संगनमतानं शेजारील कुटुंबीयांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर दर्शनानं सदर घटनेचा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला असता, सूर्यप्रताप यानं दर्शनाच्या कानाखाली मारून तिला जखमी केलं, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला.

विनयभंग करून लाकडी दांडक्यानं केली बेदम मारहाण : आरोपी ओमप्रकाश यानं क्रीष्णा हिचा विनयभंग करून लाकडी दांडक्यानं सर्वांना बेदम मारहाण केली आहे. दरम्यान जखमींवर स्व. इंदिरा गांधी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या मारहाण प्रकरणी दया हिच्या तक्रारीवरून तिघांच्या विरोधात विविध कलमान्वये शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी ओमप्रकाश यास तत्काळ अटक केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक आनंद राठोड हे करत आहेत.

