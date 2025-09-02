ETV Bharat / state

रस्त्यांच्या नावावरून ठाण्यात पालिका निवडणुकीआधी गावकऱ्यांमध्ये रोष; गावकरी आंदोलनाच्या तयारीत - THANE NAME PLATE ISSUE

शहरातील रस्त्यांची नावं बदलण्याच्या प्रकारामुळं ठाण्यात महापालिका निवडणुकाआधी गावकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

ठाण्यात रस्त्यांची नावं बदलली (ETV Bharat Reporter)
ठाणे : महाराष्ट्रात एकीकडं मराठी भाषा आणि मराठी माणूस विषय गंभीर असताना ठाण्यातील काही रस्त्यांची आणि चौकांची नावं बदलली आहेत. त्यावरून नवीन वादाला सुरूवात झाली आहे. ऐन पालिका निवडणुकांआधी हा प्रकार झाल्यानं मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका आता ठाणेकरांनी घेतली आहे.

पालिकेला आंदोलनाचा इशारा : ठाणे महापालिका क्षेत्रात असलेल्या गावठाणात अनेक रस्त्यांवरील नावाच्या पाट्या दुरुस्तीचं कारण सांगत अचानक काढण्यात आल्या. यानंतर त्याठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या बिल्डरांच्या नावाच्या पाट्या लागल्या. या प्रकारामुळं स्थानिक नागरिकांमध्ये चीड निर्माण झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रस्त्यांना असलेली नावं बदलल्यामुळं भूमिपुत्रांनी नामांतर प्रकाराला रोखण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. या विषयावर पालिका प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी महासंघ तयार केला आहे. लवकरच सर्व गावातील नागरिकांना सोबत घेऊन आंदोलनाचा इशारा पालिका प्रशासनाला दिला आहे.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)

भूमिपुत्रांनी उपस्थित केला प्रश्न : ठाण्यातील नवीन ठाणे समजले जाणाऱ्या घोडबंदर रोडवर मागील काही वर्षात अनेक मोठ-मोठी गृह संकुलं उभी राहिली. त्यामुळं ठाण्यात मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी या भागात जमिनी विकत घेऊन बांधकामं केली. यामुळं जुनी गावं नामशेष होण्यास सुरवात झाली आहेत. त्यांच्या रस्त्यांची नाव देखील आता बदलण्यात आली असून अजूनही अनेक रस्त्यांची नावं बदलणं प्रलंबित आहे. अशावेळी आपल्या बांधकाम प्रकल्पाला आपल्या कुटुंबीयांची नावं देण्याऐवजी या गावातील रस्त्याची आणि चौकांची नावं बदलण्यात आली आहेत. त्यामुळं प्रशासन बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करत आहे का? असा सवाल भूमिपुत्रांनी उपस्थित केलाय.

त्यांचं शहरासाठी योगदान काय? : एखादा गृह प्रकल्प राबवताना ज्यांच्या जमिनी विकत घेतल्या अशा भूमीपुत्रांना मोबदला दिला असला तरी, त्या ठिकाणी असलेल्या पारंपरिक नावाचा अभिमान या गावकऱ्यांना आहे. परंतु आता ढोकाळी बाळकुम कोलशेत भागात गाला मार्ग नावाच्या रस्त्यांवर पाट्या लागल्या आहेत. "आम्ही आमच्या जमिनी रस्ता बांधायला दिल्या आहेत. यामुळं बिल्डरांना वाढीव एफएसआय मिळाला. पण त्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी हे प्रकल्प राबवले आहेत. त्यांचं शहरासाठी योगदान काय?" असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलाय.

द्यायची आहेत तर ही नाव द्या : "ठाण्याचा संपूर्ण इतिहास लिहणारे स्वर्गीय गोविंद कुंटे, ठाण्याचे प्रथम महापौर सतीश प्रधान, ठाण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ, समाजसेवक वामनराव ओक, शिवसेनेचे उपनेते, माजी आमदार अनंत तरे, गौतम भोईर, बाळकृष्ण पूर्णेकर, गावकऱ्यांच्या हक्कांसाठी झगडणारे सरपंच नारायण पाटील, कृष्णा पाटील, हनुमान भोईर अशा नेत्यांची नावं, ठाण्यातील साहित्यिक व्यक्तींची नावं रस्त्यांना दिली असती तर आनंद झाला असता, अशी भूमिका महासंघानं व्यक्त केली. या संदर्भात पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन दिलं आहे. लवकरच या संदर्भात हरकती नोंदवून कारवाई करण्याची मागणी करणार आहे," असं ग्रामस्थ साईनाथ पाटील यांनी सांगितलं.

आम्ही नावं बदलली नाही : या भागात नव्यानं निर्मित झालेल्या रस्त्यांची नावं ठेवण्यात आली आहेत. त्यांनी असे प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडं दिले होते. मात्र आम्ही जुन्या चौकांची नावं बदलली नाहीत. ती नावं आजही कायम आहेत, अशी माहिती स्थानिक नगरसेवक संजय भोईर यांनी दिली.

