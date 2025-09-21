महापालिका निवडणुकीपूर्वी मनसे, भाजपाचा नवा डाव: वाहतूक कोंडीवरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घेरण्याचा प्रयत्न
ठाणे शहरात वाहतूक कोंडीची जूनी आणि गंभीर समस्या आहे. या मुद्यावरुन भाजपा, मनसेनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.
Published : September 21, 2025 at 2:10 PM IST
ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ठाणे हा गड मानला जातो. अशा स्थितीत आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिंदेंना अडचणीत आणण्याची रणनीती भाजपा, मनसे, शिवसेना (उबाठा) यांनी आखलेली दिसत आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी या विषयावरुन शिंदेंना लक्ष्य करण्यात येत आहे.
ठाण्यातील वाहतूक कोंडी जुनी आणि गंभीर समस्या : खरं तर अनेक वर्षांपासून ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी ही नागरिकांसाठी मोठा त्रासाचा विषय ठरली आहे. या समस्येच्या मुळाशी विविध ठिकाणांची अकार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था असल्याचं अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. आनंदनगर टोल नाका, कोपरी पूल, माजीवाडा जंक्शन, खारेगाव टोल नाका, भिवंडी हायवे आणि कल्याण नाका या ठिकाणी वारंवार वाहतुकीचं नियोजन केलं जातं. मात्र, वाहतूक कोंडी कमी होताना दिसत नाही.
ठाणे शहराचा मूळ भाग वगळता, सध्या 'नवीन ठाणे' म्हणून ओळखला जाणारा घोडबंदर रोड परिसर वाहतूक कोंडीमुळे गंभीर अडचणींचा सामना करत आहे. शाळा, रुग्णवाहिका, हॉटेल्स आणि कार्यालयीन वाहतूक यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा रस्ता आता त्रासदायक मार्ग म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आदेशानंतरही वाहतूक कोंडी कायम : काही दिवसांपूर्वी घोडबंदर रोड परिसरातील रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर तातडीनं तोडगा काढावा, अशी मागणी केली. या मागणीची तत्काळ दखल घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी अवजड वाहनांची वाहतूक थांबवण्याचे आदेश पोलीस विभागाला दिले. मात्र, प्रत्यक्षात या आदेशांचा फारसा प्रभाव न दिसल्यानं घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कायम आहे.
वाहतूक कोंडी विषयावरून प्रमुख पक्ष आक्रमक : अशा स्थितीत, महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना, ही असंतोषाची लाट राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनली आहे. त्यामुळे शिवसेना (उबाठा), भाजपा आणि मनसे यांसारखे प्रमुख पक्ष आता या प्रश्नावर सक्रिय झाले आहेत. नव्याने स्थायिक झालेल्या रहिवाशांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, सर्वपक्षीय स्तरावर निवडणुकपूर्व मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. वाहतूक कोंडीसारख्या मूलभूत नागरी समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देत हे पक्ष आपली उपस्थिती आणि प्रभाव वाढवण्याच्या तयारीत आहेत.
का होते वाहतूक कोंडी? : ठाण्यातील वाहतूक कोंडीची प्रमुख कारणं विशिष्ट मार्गांवरील वाढलेली अवजड वाहतूक आणि नियोजनाचा अभाव ही आहेत. कापूरवाडी जंक्शन, माजीवाडा पूल, हिरानंदानी इस्टेट, भाईंदर पाडा आणि फाउंटन हॉटेल या मुख्य मार्गांवरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनं रोजच्या रोज वाहतूक करतात, ज्यामुळे सामान्य वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. याशिवाय, वारंवार होणारे अपघात आणि अनियोजितपणे सुरू असलेली बांधकामंही वाहतूक कोंडीला कारणीभूत आहेत. अनेक ठिकाणी कामं अर्धवट अवस्थेत राहिल्यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी होते आणि परिणामी वाहतूक कोंडी होते.
राज्यातील अनेक नेते अडकले या वाहतूक कोंडीत : घोडबंदर रोडसह ठाण्यातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी इतकी गंभीर झाली आहे की मागील अनेक वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक प्रमुख नेते स्वतः या कोंडीत अडकलेले दिसून आले आहेत. विशेषतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भिवंडी हायवेवर स्वतः थांबून टोल नाका फोडला होता. तरीही आजपर्यंत या वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. ठाणे वाहतूक पोलीस विभाग या समस्येपुढे हतबल असल्याचं वास्तव पुन्हापुन्हा समोर आलं आहे. कोणतेही दीर्घकालीन नियोजन किंवा प्रभावी अंमलबजावणी नसल्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
महापालिका प्रशासनाचा गलथान कारभार हा या परिस्थितीला जबाबदार ठरणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सध्या ठाण्यात रस्त्यांचं सुरू असलेलं काम, मेट्रो प्रकल्प, ठाणे-बोरिवली बोगदा आणि रस्ता रुंदीकरणाचे प्रकल्प यामुळे वाहतुकीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या सर्व कामांचे योग्य समन्वय नसल्यामुळे, शहरातील वाहतूक पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे.
वाहतूक कोंडी विरोधात मनसे रस्त्यावर : ठाण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी वारंवार काढण्यात येणाऱ्या, मात्र लगेचच रद्द होणाऱ्या अधिसूचनांमुळे ठाणेकरांच्या त्रासात भर पडत असल्याचा आरोप मनसेनं केला आहे. या वारंवार बदलल्या जाणाऱ्या अधिसूचनांची होळी करत मनसेनं भव्य ट्राफिक मार्च काढला. या आंदोलनाचे नेतृत्व मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केलं. त्यांनी यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.
जाधव यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधताना म्हटलं की, "गेल्या 11 वर्षांपासून नगर विकास खातं ठाण्याच्याच हातात आहे. ठाणे शहर केवळ 4 किमीचं असूनही तुम्ही अद्याप त्याला उत्तम पायाभूत सुविधा देऊ शकत नाही. जर वेळेत सुधारणा झाल्या नाहीत, तर ठाण्यातील तरुणाई नेपाळमधील आंदोलनासारखीच प्रतिक्रिया देईल, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा
- एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यात आता राष्ट्रवादीनंही दिला मंत्री; 'या' महामंडळाच्या अध्यक्षांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा
- घोडबंदरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता होणार; जड वाहने रात्री 12 वाजल्यानंतर सोडण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आदेश
- ठाणे जिल्ह्यातील ११२ पर्यटक नेपाळच्या दंगलीत अडकले; आमदार किसन कथोरेंनी दिली माहिती