ठाणे पोलिसांची मोठी कारवाई; नष्ट केला 143 कोटींचा अमली पदार्थांचा साठा

ठाणे पोलिसांनी 1,065 किलो अमली पदार्थ न्यायालयीन परवानगीनं सुरक्षित ठिकाणी नष्ट केला. यामध्ये हेरोईन, चरस, कोकेन यांचा समावेश आहे.

Thane police narcotics destruction
ठाणे पोलिसांची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
ठाणे : मागील पाच वर्षांपासून ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून वेगवेगळ्या प्रकरणात जप्त केलेला 1,065 किलो अमली पदार्थांचा साठा पोलिसांनी नष्ट केला. या अमली पदार्थांमध्ये हिरोईन, चरस, गांजा ,कोकेन ,एमडी ,एलएसडी पेपर, एकस्टसी पिल, मेथाडोन, मेथामेफेटेमाइन, केटामाईन यांचा समावेश आहे.

ठाणे पोलिसांनी केला अमली पदार्थांचा साठा नष्ट : ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधात कारवाया सुरू असतात. या कारवायांमध्ये गुन्हे दाखल होऊन मुद्देमाल जप्त करण्यात येतो. कारवायांमध्ये जप्त केलेला अमली पदार्थाचा साठा सुरक्षित ठेऊन त्याची सुरक्षा करणं ही पोलिसांची जबाबदारी असते. यासाठी जागा आणि सुरक्षा व्यवस्था देखील आवश्यक असते. त्यामुळं पोलीस दलाला अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करावे लागतात. त्यामुळं या अडचणींना सामोरे जाताना पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीनं अमली पदार्थ नष्ट करता येतो. अमली पदार्थ नष्ट करण्याची प्रक्रिया पार पाडते. ठाणे पोलिसांनी न्यायालयाची परवानगी घेऊन आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या आदेशानंतर 1,065 किलो अमली पदार्थांचा साठा नष्ट केला.

143 कोटी 53 लाखांचे अमली पदार्थ नष्ट : ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरात दिवसेंदिवस अमली पदार्थ सेवन आणि विक्रीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुंबईजवळ असल्यामुळं या शहरात अमली पदार्थ तस्करांचा वावर वाढला आहे. अमली पदार्थविरोधात कारवाई करताना अनेक आरोपी सापडतात. यावेळी त्यांच्याकडून विविध वजनाचे अमली पदार्थ पोलीस जप्त करतात. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात दाखल झालेल्या 163 गुन्ह्यांमधील 1,065 किलो अमली पदार्थांचा मुद्देमाल पोलिसांनी नष्ट केला. या मुद्देमालात कोडीन युक्त कफ सिरपच्या 26 हजार 935 बॉटल असा जवळपास 143 कोटी 53 लाख 81 हजारांचा मुद्देमाल नष्ट केला आहे.

Thane police narcotics destruction
ठाणे पोलिसांची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)

कशी असते अमली पदार्थ नष्ट करण्याची प्रक्रिया : महाराष्ट्र शासनानं प्राधिकृत केलेल्या जागीच अमली पदार्थ नष्ट करता येतो. अमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणं आवश्यक असते. पंचांच्या समक्ष अमली पदार्थ नष्ट करण्याची प्रक्रिया पार पडते. त्यांच्यासोबत रासायनिक विश्लेषक उपस्थित असतात. पोलीस दलात अमली पदार्थ मुद्देमाल समिती नियुक्त असते. त्या समिती समोर ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या मंजुरी नंतर पार पडते.

अमली पदार्थ नष्ट करण्याचा प्रक्रिया किचकट अन् वेळखाऊ : "अमली पदार्थ नष्ट करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पोलीस दलाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत. अमली पदार्थ नष्ट करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी न्यायालयाला सर्व गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागते. यानंतर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यातील मुद्देमाल एकत्र आणून त्यांची नोंदणी केली जाते. यानंतर न्यायालयाला अमली पदार्थ करण्याची परवानगी मागितली जाते. कागदपत्रांचा पाठपुरावा करून न्यायालयाची परवानगी मिळते. यानंतर महाराष्ट्र शासनानं प्राधिकृत केलेल्या जागी शास्त्रोक्त पद्धतीनं पंचांसमोर अमली पदाथं नष्ट करावा लागतो. या सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी अनेक महिन्यांच्या कालावधी लागतो. हा मुद्देमाल पुन्हा तस्करांच्या हाती लागून त्याची विक्री होऊ नये यासाठी हे सोपासकर पार पाडले जातात," अशी माहिती सेवानिवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त हेमंत सावंत यांनी दिली.

