लाचखोरीप्रकरणी ठाणे पालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी!

शंकर पाटोळे यांचे वकील विशाल भानुशाली यांनी मंगळवारी सुनावणी ठेवावी, अशी मागणी केली होती.

Thane Municipal Deputy Commissioner Shankar Patole sent to two-day judicial custody in bribery case
शंकर पाटोळे यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 8:47 PM IST

1 Min Read
ठाणे : नौपाड्यातील बेकायदा गाळे हटविण्यासाठी घेतलेल्या लाचप्रकरणी अटकेत असलेले ठाणे महापालिकेचे लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना आज (6 ऑक्टोबर) न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्याचबरोबर डाटा ऑपरेटर ओमकार गायकर, सुशांत सुर्वे यांची देखील तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांच्यासमोर आज न्यायलयात सुनावणी झाली. दरम्यान, या तिघांच्या वकिलांकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जावर येत्या बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी : 1 ऑक्टोबरला उपायुक्त पाटोळे आणि ओमकार गायकर या दोघांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. यानंतर दोघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. दरम्यान, सुशांत सुर्वे याला अटक करण्यात आल्यावर त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. आज तिघांची पोलीस कोठडी संपल्यानं त्यांना न्यायालयात हजर केलं. यावेळी ठाणे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांनी कोणताही विलंब न करता, त्या तिघांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यावेळी सरकारी वकील म्हणून ठाणे जिल्हा सरकारी वकील संजय लोंढे आणि शंकर पाटोळे यांचे वकील विशाल भानुशाली न्यायालयात हजर होते.

येत्या बुधवारी जामीन अर्जावर होणार सुनावणी : आज तिघांना न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यावर त्यांच्या वकिलांकडून त्यांना जामीन मिळावा, यासाठी ठाणे न्यायालयात जामीन अर्ज सादर आला आहे. याचदरम्यान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांनी येत्या बुधवारी त्या अर्जावर सुनावणी होईल, असंही यावेळी स्पष्ट केलं. याचवेळी शंकर पाटोळे यांचे वकील विशाल भानुशाली यांनी मंगळवारी सुनावणी ठेवावी, अशी मागणी केली होती.

