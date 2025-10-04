ETV Bharat / state

पाटोळे झाले वाटोळे! ठाणे महापालिकेचे लाचखोर उपायुक्त निलंबित, विभागीय चौकशी होणार

लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना प्रशासनानं सेवेतून निलंबित केलं असुन, त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे.

Shankar Patole suspended
पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 11:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : महापालिकेतील लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना प्रशासनानं सेवेतून निलंबित केलं असुन, त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून लाच घेतल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या पाटोळे यांना शनिवारी न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयानं आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवली आहे. दरम्यान, पाटोळेंच्या साथीदारांपैकी दोघांच्या मुसक्या ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आवळल्या असून, लाचखोरीत सहभाग असणाऱ्या अन्य साथीदारांचा कसून शोध घेतला जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

Shankar Patole suspended
पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)

काय आहे नेमकं प्रकरण? : मुंबईतील विकासकाच्या प्रकल्पाआड येणारे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी आधी १० लाख घेऊन आणखी ५० लाखांची मागणी करणारे ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी पालिकेच्या वर्धापनदिनीच अटक केली. मुख्यालय परिसरात २५ लाखांची लाच घेताना डेटा ऑपरेटर ओमकार गायकर या पाटोळेंच्या साथीदाराला रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी उपायुक्त शंकर पाटोळे, महापालिकेत डेटा ऑपरेटर पदावर काम करणारा ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर, शुक्रवारी १० लाख ऑनलाईन खात्यात स्विकारणाऱ्या सुशांत सुर्वे याच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या. या कारवाईनंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शंकर पाटोळे यांना ३ ऑक्टोबरपासून महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित केले आहे. त्याबद्दलचा आदेश शनिवार, ४ ऑक्टोबर रोजी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी जारी केला आहे.

Shankar Patole suspended
पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)

दोन दिवसांची पोलीस कोठडी : महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या अन्वये शंकर पाटोळे यांना निलंबित केले आहे. पाटोळे यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू करण्यात आली असुन त्यांची विभागीय चौकशी लावली आहे. दरम्यान, अटकेनंतर पाटोळे यांना दोन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली होती. ही कोठडी शनिवारी समाप्त झाल्यानंतर पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता पाटोळे यांना आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय वरदहस्त असलेल्या पाटोळे यांच्या अडचणी वाढल्या असुन, कबुली जबाबात ते आणखी कुणाकुणाचे 'वाटोळे' करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Shankar Patole suspended
पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)

निलंबनानंतर विभागीय चौकशीचे शुक्लकाष्ठ : शंकर पाटोळे यांच्याकडील अतिक्रमण उपायुक्त पद तसेच, नौपाडा- कोपरी परिमंडळ २ चे उपायुक्त पद प्रशासनाने काढून घेत त्यांना सेवेतून निलंबित केलं आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले असून, आता पाटोळे यांच्यामागे विभागीय चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागणार आहे. दरम्यान, पाटोळेंकडील अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन विभागाचा पदभार उमेश बिरारी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. तर पाटोळे यांच्याकडील परिमंडळ २ चा कार्यभारही उपायुक्त दीपक झिंजाड यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

Shankar Patole suspended
पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)

न्यायालयात झाली गर्दी : निलंबित उपआयुक्त शंकर पाटोळे यांना शनिवारी हजर केले असता, सुनावणीवेळी न्यायालयात मोठी गर्दी झालेली पाहायला मिळाली पालिकेचे अनेक कंत्राटी कर्मचारी नेत्यांचे खबरी आणि पत्रकार उपस्थित होते पाटोळे यांचे कुटुंबीय देखील उपस्थित होते. ठाणे पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त देखील येथे पाहायला मिळाला. कधी नव्हे ते पाटोळे यांनी विनंती केल्यामुळे सगळ्यांच्या समोर गाडीतून न उतरवता पाटोळे यांना पार्किंगमधून नंतर लिफ्टमधून घेऊन जाण्यात आले आणि त्याच मार्गे परत आणले देखील, यावरून पाटोळे यांची एवढी खातिरदारी का? असा सवाल न्यायालयातील वकील विचारत होते.

हेही वाचा - अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक

For All Latest Updates

TAGGED:

SHANKAR PATOLE BRIBE CASESHANKAR PATOLE SUSPENDशंकर पाटोळे निलंबितशंकर पाटोळे लाच प्रकरणDEPUTY COMMISSIONER SHANKAR PATOLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.