ठाणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेच्या प्रारुप आराखड्यावर हरकती आणि सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. मुंबईलगत असलेल्या ठाण्यात मागील काळात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढलं आहे. तरीही २०१७ प्रमाणेच प्रभाग रचना कायम ठेवल्यानं आज अखेरच्या दिवशी ठाणेकर नागरिकांनी तब्बल २७० हरकती आणि सूचना नोंदवल्या आहेत. भौगोलिक सीमांकन आणि वाढत्या लोकसंख्येचा विचार न करताच ही प्रभाग रचना असल्याच्या बहुसंख्य तक्रारी आल्या आहेत.
ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू : ठाणे महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत ६ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. तेव्हापासून ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना होती. त्यात ३२ प्रभाग चार सदस्यांचे तर, एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. एकूण ३३ प्रभागातून १३१ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत हीच रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. यात चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत ५० ते ६२ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग तयार करण्यात आला आहे.
दिव्यात भौगोलिक परिस्थिती बदलली : पालिका निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या वार्ड रचनेवर सेव्ह दिवा फाउंडेशनने जोरदार हरकत नोंदवली आहे. प्रभाग क्रमांक २७, २८, २९ आणि ३० मधील अन्यायकारक विभागणीविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. तर काही भागांचा जबरदस्तीनं समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं भौगोलिक सलगता तुटली असून लोकसंख्या असमतोल निर्माण झाला आहे. प्रभाग २७ आणि २८ मधून काढलेले भाग मूळ प्रभागात परत द्यावेत आणि २९ क्रमांकाचा प्रभाग हा पूर्ववत ठेवून कौसापर्यंत जोडावा अशी मागणी सेव्ह दिवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष रोहिदास मुंडे यांनी केली आहे.
