ETV Bharat / state

ठाण्यात शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांची हत्या, गाडीखाली चिरडून मारलं - THANE CRIME NEWS

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात एक धक्कदायक घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये शिंदेंच्या एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे.

Thane Crime News
ठाण्यात शिंदेंच्या एका कार्यकर्त्यांची हत्या एक जखमी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read

ठाणे : ठाण्यातील वाढती गुन्हेगारी काही केल्या थांबत नाही. जमिनीच्या जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शिवीगाळ आणि हाणामारीनंतर संतोष पवार यांनी दोघांच्या अंगावर गाडी घातली. यात विठ्ठल गायकर गाडीखाली चिरडले गेले. या घटनेत विठ्ठल यांचा मृत्यू झाला असून तक्रारदार शंकर वरठे हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला श्रीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर, मयत विठ्ठल गायकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते होते. ही घटना मंगळवारी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथे घडली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये हा प्रकार कैद झाला असून त्याआधारे पोलिसांनी आरोपींची ओळख पटवली आहे. अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली आहे.

काय आहे घटना? : तक्रारदार शंकर वरठे, त्यांचा मामा भाऊ बाबू बरफ आणि मित्र वसंत टोकरे तसेच मयत विठ्ठल गायकर असे चौघेजण २ सप्टेंबर रोजी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथील हॅप्पी मॅन पुतळ्याचे समोर चहा पिण्यासाठी आले होते. याच दरम्यान त्याच परिसरात राहणारे संतोष पवार, महेश पवार, अमित पवार आणि महेश पाटील हे चौघे आले. त्या चौघांनी जुन्या भांडणाच्या वादातून वसंत आणि बाबू यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. यावेळी गाडीत बसलेल्या संतोषने रागामध्ये जोरात गाडी चालवून समोर उभा असलेल्या मयत विठ्ठल गायकर यांना जोरात धडक देऊन खाली पाडलं. तसेच त्याच्या अंगावरून दोन-तीन वेळेस गाडी घालून त्यांना ठार मारल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली आहे.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे (ETV Bharat Reporter)

चौघांपैकी एकाला ताब्यात घेतलं : विठ्ठल गायकर यांना वाचवण्यासाठी गेलेले तक्रारदार शंकर वरठे यांनाही ठार मारण्याचा उद्देशाने संतोष याने गाडी अंगावर घालत त्यांना जखमी केलं आणि नंतर गाडी घेऊन पसार झाले. यावेळी त्यांनी एका रिक्षाला देखील धडक दिली. गंभीररित्या जखमी झालेल्या विठ्ठल यांना उपचारार्थ रुग्णालयात नेल्यावर तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. तसेच तक्रारदार यांच्या छातीला आणि पायाला दुखापत झाल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी श्रीनगर पोलीस ठाण्यात चौघांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ अधिनियम कलम १०३ (१), १०९ (१), ११५ (२) आणि ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्या चौघांपैकी एकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती, गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. भरधाव कंटेनर ट्रकनं पायी चालणाऱ्या चिरडले; 6 जणांचा मृत्यू
  2. मुंबईतील गोवंडीत डंपर चालकाने चौघांना चिरडले, संतप्त जमावाचा ठिय्या अन् पोलिसांचा लाठीचार्ज
  3. बसचे ब्रेक फेल झाले अन् सत्संगला जाणाऱ्या चौघांना चिरडले, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू - Bus Crushed Child

ठाणे : ठाण्यातील वाढती गुन्हेगारी काही केल्या थांबत नाही. जमिनीच्या जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शिवीगाळ आणि हाणामारीनंतर संतोष पवार यांनी दोघांच्या अंगावर गाडी घातली. यात विठ्ठल गायकर गाडीखाली चिरडले गेले. या घटनेत विठ्ठल यांचा मृत्यू झाला असून तक्रारदार शंकर वरठे हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला श्रीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर, मयत विठ्ठल गायकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते होते. ही घटना मंगळवारी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथे घडली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये हा प्रकार कैद झाला असून त्याआधारे पोलिसांनी आरोपींची ओळख पटवली आहे. अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली आहे.

काय आहे घटना? : तक्रारदार शंकर वरठे, त्यांचा मामा भाऊ बाबू बरफ आणि मित्र वसंत टोकरे तसेच मयत विठ्ठल गायकर असे चौघेजण २ सप्टेंबर रोजी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथील हॅप्पी मॅन पुतळ्याचे समोर चहा पिण्यासाठी आले होते. याच दरम्यान त्याच परिसरात राहणारे संतोष पवार, महेश पवार, अमित पवार आणि महेश पाटील हे चौघे आले. त्या चौघांनी जुन्या भांडणाच्या वादातून वसंत आणि बाबू यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. यावेळी गाडीत बसलेल्या संतोषने रागामध्ये जोरात गाडी चालवून समोर उभा असलेल्या मयत विठ्ठल गायकर यांना जोरात धडक देऊन खाली पाडलं. तसेच त्याच्या अंगावरून दोन-तीन वेळेस गाडी घालून त्यांना ठार मारल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली आहे.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे (ETV Bharat Reporter)

चौघांपैकी एकाला ताब्यात घेतलं : विठ्ठल गायकर यांना वाचवण्यासाठी गेलेले तक्रारदार शंकर वरठे यांनाही ठार मारण्याचा उद्देशाने संतोष याने गाडी अंगावर घालत त्यांना जखमी केलं आणि नंतर गाडी घेऊन पसार झाले. यावेळी त्यांनी एका रिक्षाला देखील धडक दिली. गंभीररित्या जखमी झालेल्या विठ्ठल यांना उपचारार्थ रुग्णालयात नेल्यावर तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. तसेच तक्रारदार यांच्या छातीला आणि पायाला दुखापत झाल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी श्रीनगर पोलीस ठाण्यात चौघांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ अधिनियम कलम १०३ (१), १०९ (१), ११५ (२) आणि ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्या चौघांपैकी एकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती, गुलझारीलाल फडतरे यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. भरधाव कंटेनर ट्रकनं पायी चालणाऱ्या चिरडले; 6 जणांचा मृत्यू
  2. मुंबईतील गोवंडीत डंपर चालकाने चौघांना चिरडले, संतप्त जमावाचा ठिय्या अन् पोलिसांचा लाठीचार्ज
  3. बसचे ब्रेक फेल झाले अन् सत्संगला जाणाऱ्या चौघांना चिरडले, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू - Bus Crushed Child

For All Latest Updates

TAGGED:

श्रीनगर पोलीस ठाणेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेSHIV SENA WORKER BRUTALLY KILLEDWAGLE ESTATE AREA ROAD NUMBER 27THANE CRIME NEWS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.