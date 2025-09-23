'बॉयफ्रेंड देतो' असं सांगून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ८ नराधमांकडून बलात्कार; 7 जणांना अटक, १ फरार
कल्याण पश्चिमेला राहणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ८ नराधमांनी बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Published : September 23, 2025 at 8:59 PM IST
ठाणे : कल्याण पश्चिमेला राहणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ८ नराधमांनी बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत ८ पैकी ७ आरोपींना अटक केली असून, एक आरोपी फरार असल्याची माहिती, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बळीरामसिंग परदेशी यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिच्याच एका नातेवाईकाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ‘बॉयफ्रेंड देतो’ अशी पोस्ट करून तिच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर ओळखीच्या बहाण्याने तिला एका आरोपीशी भेट घडवून दिली. यानंतर या नराधमांनी पीडितेला बहाण्याने बोलावून वेळोवेळी तिच्यावर अत्याचार केला. खळबळजनक बाब म्हणजे हा धक्कादायक प्रकार तेव्हा उघडकीस आला जेव्हा पीडित विद्यार्थिनी गरोदर राहिली. कुटुंबीयांना हा प्रकार समजताच त्यांनी कल्याण महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सामूहिक बलात्कारासह पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बळीरामसिंग परदेशी यांनी दिली.
"काही महिन्यापूर्वी नातेवाईकाने पीडितेला सोशल मीडियावर चाट करत तुला 'बॉयफ्रेंड आहे का? अशी विचारणा केली होती. त्यावेळी पीडितेनं नाही असं सांगितलं होतं. त्यानंतर तुला 'बॉयफ्रेंड देतो' असं सांगून दुसऱ्या नराधमाशी ओळख करून दिली. पीडितेला त्याच बहाण्याने बोलवून तिच्यावर वेळोवेळी ८ आरोपींनी बलात्कार केला." - हरीश सरोदे, आरोपीचे वकील
७ आरोपींना अटक : या प्रकरणी पोलिसांनी ७ आरोपींना अटक केली असून, एका आरोपीचा शोध सुरू आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. याचबरोबर गुन्ह्यात वापरलेली गाडी आणि आरोपींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. दरम्यान, आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात पीडित मुलीच्या वयाबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांच्या पुढील तपासाकडे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -