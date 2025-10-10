व्यसनातून तरुण पिढीचा नाश करणाऱ्यांना कल्याण पोलिसांचा दणका, एकाचवेळी १७ अमली तस्करांना मोक्का
ठाण्यात पहिल्यांदाच अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या १७ जणांना एकाचवेळी मोक्का लावण्यात आला आहे. चार फरार आरोपींचा पोलीस शोध घेत आहेत.
Published : October 10, 2025 at 5:58 PM IST
ठाणे: अमली पदार्थांची तस्करी करून तरुण पिढीचा नाश करणाऱ्या १७ तस्करांना ठाणे पोलिसांनी मोक्का (संघटित गुन्हेगारी कायदा) लावला आहे. पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या निर्देशावरून पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्या पुढाकारानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या १७ गुन्हेगारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोक्का लावण्याची ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील ही पहिली मोठी कारवाई आहे. अमली पदार्थांच्या धंद्यात तरुणांना ओढून त्यांचे आयुष्य उद्धवस्त करणाऱ्या १७ तस्करांविरोधात कल्याणमधील खडकपाडा ठाण्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. या १७ गुन्हेगारांच्या टोळीचा प्रमुख गुफरान हन्नान शेख हा टिटवाळा बनेली येथील रहिवासी आहे. याप्रकरणात पोलीस आणखी चार फरार तस्करांचा शोध घेत आहेत.
हे आहेत मोक्कातील आरोपी- गुफरान हन्नान शेख (टिटवाळा), बाबा उस्मान शेख (आंबिवली), सुनील मोहन राठोड (बदलापूर), आझाद अब्दुल शेख (बदलापूर), रेश्मा अल्लाद्दीन शेख (अंबरनाथ), शुभम शरद भंडारी(फुरसुंगी, पुणे), असिफ शेख (मानखुर्द), सोनु हबीब शेख (मानखुर्द), प्रथमेश हरिदास नलावडे (माळशिरस, सोलापूर), अंबादास नवनाथ खामकर (सराटी, इंदापूर), आकाश बाळू भिताडे (चाकुरे, सोलापूर), योगेश दत्तात्रय जोध (जुळे सोलापूर) आणि इतर चार फरार आरोपी आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी केली होती कारवाई- खडकपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी आंध्रप्रदेश, विशाखापट्टणम, सोलापूर भागातून एकूण १३ जणांना दोन महिन्यापूर्वी अटक केली होती. त्यांच्याकडून ६२ किलो गांजा आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली होती. या १३ आरोपींची चौकशी करताना पोलिसांनी त्यांच्याकडून एकूण ११५ किलो गांजा, गांजा तस्करीसाठी वापरण्यात येणारी महागडी वाहने आणि बेकायदा पिस्तूल असा एकूण ७० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता.
करायचे कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार- तस्करांची टोळी आंध्रप्रदेश भागातील दुर्गम भागातून गांजा खरेदी करून आणत होती. हा गांजा साखळी पद्धतीनं विशाखापट्टणमसह महाराष्ट्राच्या ठाणे, कल्याण, बदलापूर, सोलापूर आणि पुण्यात विक्री करत होती. या माध्यमातून ही टोळी कोट्यवधी रूपयांचा बेकायदा व्यवहार करत होती. तरुणाई या गांजाच्या आहारी जात होती, असे पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे.
आंध्रप्रदेशातून गांजा आणून महाराष्ट्रात करायचे विक्री- तस्करांच्या टोळीचे मूळ उखडून काढण्यासाठी पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी या टोळीला मोक्का लावण्यासाठीचा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त डुंबरे यांना पाठविला होता. या टोळीतील पाच जणांवर विविध पोलीस ठाण्यात २१ गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्याचा तपास साहाय्यक पोलीस आयुक्त कल्याणजी घेटे करत आहेत. मागील तीन वर्षापासून ही सतरा जणांची टोळी आंध्र प्रदेशातून गांजा आणून महाराष्ट्राच्या विविध भागात चोरट्या मार्गानं विकत होती.
टोळीचा बिमोड करणं गरजेचं- खडकपाडा पोलीस ठाण्यातील गांजाप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा सखोल तपास करताना ही सतरा जणांची टोळी उघडकीला आली. ही टोळी आर्थिक स्वार्थासाठी राज्याच्या विविध भागात गांजा विक्री करून तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकवत होती. या टोळीचा बिमोड करणं गरजेचं होतं. वरिष्ठांच्या आदेशावरून याप्रकरणातील सतरा जणांवर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कल्याणचे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली.
