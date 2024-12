ETV Bharat / state

कल्याणच्या आधारवाडी जेलमधील न्यायबंदींमध्ये तुफान राडा, सात जणांवर गुन्हा दाखल

ठाणे : कल्याण पश्चिम भागातील आधारवाडी जेलमधील (Kalyan Aadharwadi Jail) शौचालयात सात न्यायबंदींनी राडा (clash between prisoners) घालून एका न्यायबंदीला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. न्यायबंदीच्या तक्रारीवरुन महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात सात राडेबाज न्यायबंदींविरोधात गुन्हा दाखल (case has been registered against seven prisoners) करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

काय आहे प्रकरण? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा येथील रेल्वे सुरक्षा दलात नोकरीला असलेला एक जवान आधारवाडी जेलमध्ये एका गुन्ह्यात न्यायबंदी म्हणून दाखल आहे. मंगळवारी (3 डिसेंबर) सकाळी संबंधित न्यायबंदी जवान जेलमधील सार्वजनिक नळाजवळ उभा होता. त्यावेळी त्याच्या बाजूला उभा असलेल्या जेलमधील रखवालदार न्यायबंदीला मारण्यासाठी सातजणं पळत आले. मात्र, त्यांनी काही करण्यापूर्वीच जवान असलेल्या न्यायबंद्यानं मध्यस्थी करुन सातही जणांना तिथून परतवून लावलं. याचाच बदला घेण्यासाठी सातही न्यायबंदींनी या घटनेच्या काही वेळानंतर न्यायबंदी जवान स्वच्छतागृहाबाहेर (शौचालयात) येताच त्याला दगड आणि बादलीनं बेदम मारहाण केली. या बेदम मारहाणीत संबंधित न्यायबंदी गंभीर जखमी झालाय.