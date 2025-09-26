ETV Bharat / state

बदलत्या विकासात ठाण्याचं रूपडं पालटणार; ठाण्यात विवियाना मॉलची 1900 कोटीत विक्री

ठाण्यातील विवियाना मॉल विकण्यात आलेला असून, तो मॉल हा 1900 कोटी रुपयांना विकला गेल्याने या मोठ्या व्यवहारामुळे ठाणेकर आणि व्यापार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालेली आहे.

Viviana Mall in Thane sold for 1900 crores
ठाण्यात विवियाना मॉलची 1900 कोटीत विक्री (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 10:34 AM IST

ठाणे : ठाण्यात बरंच काही निर्माण होत आहे. ठाणे हे विकासाच्या वाटेवर मोठ्या झपाट्याने वाटचाल करीत आहे. विविध शहरांना जोडणारे मेट्रोचे जाळे, गगनचुंबी इमारती, वाढवण बंदर, सागरी वाहतूक, विमानतळ अशा विविध सोयी आणि सुविधाने सजलेल्या ठाण्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठा मॉल विवियाना मॉलची विक्री करण्यात आलेली असून, आजच्या घडीला देशातील मोठी परदेशी गुंतवणूक ठरत आहे. ठाण्यातील विवियाना मॉल विकण्यात आलेला असून, तो मॉल हा 1900 कोटी रुपयांना विकला गेल्याने या मोठ्या व्यवहारामुळे ठाणेकर आणि व्यापार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालेली आहे. मात्र विवियाना मॉलची विक्री 1900 कोटी रुपयांना झाल्याची माहिती ठाण्यातील एमसीएचआयचे माजी अध्यक्षांनी दिली आहे.

1900 कोटींचा भारतामधील रिटेल क्षेत्रात झालेला मोठा व्यवहार : तर दुसरीकडे या मॉलचे नामकरणही करण्यात आल्याची माहिती असून, विवियाना मॉल हा आता अधिकृतपणे 'लेक शोर इंडिया' या नावाने ओळखला जाणार आहे. खरं तर हा मॉल लेक शोर इंडिया अ‍ॅडव्हायझरी' कंपनीने विकत घेतला आहे. या कंपनीला अबू धाबीमधील इन्व्हेस्टमेंट अॅथॉरिटी (ADIA) चे पाठबळ असून, 1900 कोटींना झालेला हा व्यवहार भारतामधील रिटेल क्षेत्रातील मोठा व्यवहार ठरला आहे. या व्यवहाराच्या माध्यमातून ठाण्याची व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळख अधिक घट्ट होत असल्याचं अधोरेखित होत आहे.

मॉलमध्ये 250 हून अधिक स्टोअर्स : ठाण्यातील विवियाना मॉल हा तब्बल 13 एकरच्या जागेत उभारण्यात आलेला असून, 1.7 दशलक्ष चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळावर हा मॉल उभारण्यात आलेला आहे. या मॉलमध्ये सुमारे 1 दशलक्ष चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध आहे आणि चित्रपटगृह देखील आहे. या मॉलमध्ये खेळण्यासाठी खुला असलेला एक आर्केड आहे. या मॉलमध्ये 250 हून अधिक स्टोअर्स आहेत, ज्यात 18 मोठे आणि मिनी पोट भाडेकरू आहेत. या मॉलच्या विक्रीमुळे आशिया खंडात आता ठाणे हे व्यावसायिक शहर म्हणून गणले जाऊ लागलेले आहे.

विवियाना मॉलचे नाव आता 'लेक शोर इंडिया' : विवियाना मॉलचं नाव अचानक बदलण्यात आल्याची ठाणेकरांमध्ये जोरदार चर्चा आहे. मात्र मॉलचं नाव अचानक बदलण्यामागील कारण ठरलं आहे मॉलचे मालकी हक्कांचं हस्तांतरण. विवियाना मॉल अधिकृतपणे लेक शोर इंडिया अ‍ॅडव्हायझरी' कंपनीने विकत घेतला आहे. मॉलच्या अधिग्रहणासह विवियाना मॉलचे नाव आता 'लेक शोर इंडिया' असे रिब्रँडिंग केले जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) मधील सर्वात प्रिय शॉपिंग आणि लाइफस्टाइल स्थळांमध्ये या मॉलचं नाव घेतलं जाणार आहे, असा विश्वास नव्या मालकाकडून व्यक्त केला जातोय. पूर्वी विवियाना मॉलची मालकी सिंगापूरच्या सार्वभौम संपत्ती निधी पुरवठादार जीआयसी आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर अश्विन शेठ ग्रुपकडे होती. मुंबई-नाशिक महामार्गाला लागून असलेला हा मॉल ठाणे शहरातील एक प्रमुख रिटेल स्पेस म्हणून ओळखले जातो. दरवर्षी लाखो ग्राहक या मॉलला भेट देतात. अनेक जागतिक दर्जाचे ब्रँड, मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्या आणि बरीच रेस्टॉरंट्स या मॉलमध्ये आहेत.

भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये विक्रमी नोंद : 1900 कोटी रुपयांच्या या अधिग्रहणामुळे भारतातील रिअल इस्टेट आणि रिटेल क्षेत्रात एक नवीन विक्रम नोंदवला गेला आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते या माध्यमातून भारताच्या रिटेल विकासावर तसेच एमएमआरअंतर्गत येणाऱ्या ठाण्याचं धोरणात्मक महत्त्व लक्षात आल्याचे हे संकेत आहेत. तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे ठाणे आता वेगाने कॉर्पोरेट, निवासी आणि रिटेल पॉवरहाऊसमध्ये रूपांतरित होत आहे. उत्तम कनेक्टिव्हिटी, प्रीमियम गृहनिर्माण प्रकल्प आणि वाढत्या शहरी लोकसंख्येसह, हे शहर लेक शोर इंडिया सारख्या मोठ्या प्रमाणात रिटेल डेस्टिनेशनसाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून नावारूपास येईल.

ठाण्यातून समृद्धी हायवेमार्फत नागपूरला 7 तासांत पोहोचता येते : ठाण्यात 2016 पासून काम सुरू असून, हे MMR चं कॅपिटल आहे. ठाणे ही गुजरात, पुणे, नाशिक सर्वांची कनेक्टिव्हिटी सिटी आहे. ठाण्यातून समृद्धी हायवेमार्फत नागपूरला 7 तासांत पोहोचता येते. ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात विकास वाढत आहे. रस्ते, ब्रीज, शाळा लोकसंख्या वाढत आहे, त्याप्रमाणे मोठंमोठे व्यवहार होत आहेत. कोणाला घर घ्यायचं असेल तर ठाण्यात घर घ्या. ठाण्यात सर्वांना परवडणारी घरं आहेत. ठाण्यात 40 लाखांपासून 10 ते 15 कोटींपर्यंत घरं आहेत. त्यामुळे कोणाला घर घ्यायचं असेल तर ठाण्यात घ्या, पहिले पसंत करा आणि नंतर घर घ्या, असे आवाहन एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र मेहता यांनी केले आहे.

