दुचाकीवरून जाणाऱ्या तीन मित्रांचा कंटेनरखाली सापडून मृत्यू; कंटेनर चालक फरार
नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी गावदेवी मंदिराजवळ आज दुपारी झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर कंटेनर चालक फरार आहे.
Published : September 22, 2025 at 8:15 PM IST
ठाणे - दुचाकीवरून जाणाऱ्या तीन तरुणांचा अपघात झाला. हा अपघात मुंब्रा बायपास रोड, गावदेवी मंदिराजवळ झाला. दुचाकीवरून खाली पडलेल्या तिन्ही तरुणाचा कंटेनरखाली सापडून मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घडली. हसन अक्रम शेख(१९), मोहिनउद्दीन मोहम्मद खुशी शेख(१९) आणि अफजल साकुर शेख (२२) अशी मृतांची नावे आहेत. तिघेही गावदेवी मुंब्रा येथे राहणारे आहेत.
सोमवारी दुपारी तीन तिघेही दुचाकीवरून (ऍक्सेस क्र. एमएच ०४ जेपी ७८४६) गावदेवी मंदिर येथून मुंब्रा बायपास रोडवरून शिळफाटा रोडकडे वाहतुकीच्या विरुद्ध दिशेनं जात होते. यावेळी त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनानं मागून धडक दिली. या धडकेनंतर तिघेही दुचाकीवरून खाली पडले. यावेळी ते कंटेनरखाली (क्र एमएच ४६ एआर ४४४७) सापडले. जखमी अवस्थेत तिघांना उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय कळवा येथे दाखल केलं. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करीत त्यांना मृत घोषित केलं. या अपघाताची नोंद मुंब्रा पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेली आहे. तर मुंब्रा पोलीस हे अज्ञात कंटेनर चालकाचा शोध घेत आहेत.
बायपासवर शिस्तीचा अभाव - मुंब्रा बायपासवर मोठ्या प्रमाणात दुचाकीस्वार हे स्टंट करून इतरांचं लक्ष वेधून घेत असतात. याच मार्गावरून अवजड वाहतूकदेखील मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. वाहतूक नियंत्रण आणि बेशिस्त वाहनचालक यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. बायपासवर वाहतूक पोलीस कायमस्वरूपी नियुक्त करावेत, अशी स्थानिकांची बऱ्याच दिवसांपासूनची मागणी आहे. वाहतुकीच्या नियोजनाचं काम संपूर्णपणे फसल्यानंतर मुंब्रा बायपासवरील वाहतूक पोलीस हे खारेगाव टोल नाक्यावर येतात. त्यांची कायमस्वरूपी बायपासवर नियुक्ती करावी, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. या संदर्भात मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी वाहतूक पोलिसांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
