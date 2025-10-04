ETV Bharat / state

'या' भागात माझं राज्य; जंगलात बिबट्या दर्शवतो आपल्या अस्तित्वाची विशेष खूण

बिबट्या जंगलात आपलं अस्तित्व कसं सिद्ध करतो याबद्दल विशेष माहिती 'युथ फॉर नेचर कंझर्वेशन ऑर्गनायझेशन'चे डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी वन्यजीव सप्ताह अंतर्गत वडाळी जंगलात दिली.

LEOPARD TERRITORY MARKING AMRAVATI
जंगलात बिबट्या दर्शवतो आपल्या अस्तित्वाची विशेष खूण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 6:25 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : निश्चितच जंगलाचा राजा वाघ आहे. मात्र अनेक शहरी भागाला लागून असणाऱ्या जंगलात बिबट्याच‍ प्रमुख प्राणी आहे. जंगलात ज्या भागात बिबट्या वावरतो. त्या भागात बिबट्या मुख्य मार्गात पाय घासून जमिनीवर विशेष खूण बनवतो. त्यावर आपल्या पावलांमधून निघणारं एक खास द्रव्य सोडतो. त्यावर लघवीही करतो. यासह जंगलातील झाडाच्या उंच भागापर्यंत आपली नखं ओरबाडून आपली हद्द निश्चित करतो. बिबट्याची तिसरी खूण म्हणजे विष्ठेद्वारे बिबट्या जंगलात आपली हद्द निश्चित करून स्पर्धक बिबट्याला या जंगलात आपलं अस्तित्व आहे, याची जाणीव करून देतो. बिबट्याच्या स्वभाव गुणांसदर्भात विशेष माहिती 'युथ फॉर नेचर कंझर्वेशन ऑर्गनायझेशन'चे प्रमुख डॉ.स्वप्नील सोनोने यांनी वन्यजीव सप्ताह अंतर्गत वडाळी जंगल परिसरात निसर्गप्रेमींसाठी आयोजित 'जंगल भ्रमंती'दरम्यान 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

बिबट्याचे जमिनीवर ओरखडे : "जंगलात बिबट्याचे पगमार्क अर्थात पंजे नेहेमी दिसतात. यासोबतच ओरखडलेली माती अनेकदा जंगलात काही ठिकाणी आढळते. बिबट्या समोरच्या पायावर भर देऊन मागच्या पायांनी जमीन ओरखडतो. या ओरखडेल्या जमिनीवर बिबट्या आपल्या पावलांमधून निघणारं एक विशेष द्रव्य सोडतो. यासह त्याठिकाणी लघवी करतो. या भागापासून ज्या दिशेनं बिबट्या जातो त्या भागात त्याचे पघमार्क उमटतात. जमिनीवरचं ओरबडलेली ही जागा म्हणजे आपल्या अस्तित्व क्षेत्राची सीमा असल्याची खूण बिबट्या करुन ठेवतो," असं डॉ. स्वप्नील सोनोने म्हणाले.

जंगलात बिबट्या दर्शवतो आपल्या अस्तित्वाची विशेष खूण (ETV Bharat Reporter)

झाडावर नखांनी ओरखडण्याचं वैशिष्ट्य : "जंगलात एखाद्या मोठ्या झाडावर बिबट्याच्या नखांचे ओरखडे दिसतात. झाडांसमोर दोन पायांवर उभं राहून समोरच्या पायाच्या पंजाद्वारे झाडाच्या खोडावर शक्य तितक्या उंचीवर बिबट्या आपल्या नखांनी ओरखडतो. झाडाजवळ बाहेरून येणारा बिबट्या या जंगलात आधीपासून असणाऱ्या बिबट्याचे ओरखडे किती मोठे आहेत?, आपण या बिबट्यापेक्षा आणखी मोठे ओरखडे करू शकतो का? हे पाहतो. जर नवीन बिबट्याचे ओरखडे झाडावर आधीपासून असलेल्या ओरखड्यांपेक्षा लहान असतील तर आपण या जंगलात असणाऱ्या बिबट्यासमोर टिकणार नाही, असं मान्य करून जंगलात थांबण्याचा विचार सोडून देतो. जर आधीच्या ओरखड्यांपेक्षा नव्यानं आलेल्या बिबट्याचे ओरखडे मोठे असतील तर आपण या जंगलातील बिबट्याचा पराभव करून या जंगलात आपलं अस्तित्व निर्माण करू शकतो, अशी खात्री त्याला पटते. अशा परिस्थिती जंगलात आधीपासून असणारा बिबट्या आणि नवीन बिबट्यामध्ये लढाई होते. यात जो जिंकतो त्याचं जंगलात राज्य आणि पराभूत होणारा या जंगलातून बाहेर जातो," असं डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी सांगितलं.

LEOPARD TERRITORY MARKING AMRAVATI
माहिती देताना डॉ. स्वप्नील सोनोने (ETV Bharat Reporter)

बिबट्याची विष्ठा अस्तित्वाची ओळख : "बिबट्या ज्या भागात राहतो त्या भागात त्याची विष्ठा आढळते. या विष्ठेवरून त्यानं नेमका कोणता प्राणी खाल्ला हे कळतं. अगदी लहानशा शेणकिडयासून ते दीड दोनशे किलोच्या नीलगायपर्यंत बिबट्या सर्व खातो. बिबट्याच्या विष्ठेचा अभ्यास केला, तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केसं आढळतात. बिबट्यानं ज्या प्राण्याची शिकारे केली. त्या प्राण्यांचे केस विष्टेमध्ये आढळतात. बिबट्याला खाल्लेलं सर्व पचतं मात्र केसं पचत नाहीत. बिबट्याची विष्ठा त्याचं जंगलातील अस्तित्व स्पष्ट करतात," अशी माहिती देखील डॉ.स्वप्नील सोनोने यांनी दिली.

LEOPARD TERRITORY MARKING AMRAVATI
जंगलात बिबट्या दर्शवतो आपल्या अस्तित्वाची विशेष खूण (ETV Bharat Reporter)

मादा बिबट्याचंही राखीव क्षेत्र : "एक बिबट्या आपल्या अस्तित्व क्षेत्रात त्याच्या तीन ते चार मादा बिबट्या ठेवतो. या सर्व मादा बिबट्या देखील आपण राहतो त्या जंगल क्षेत्रात आपलं अस्तित्व असणारं क्षेत्र निश्चित करतात. एक मादा बिबट्या ही दुसरीच्या क्षेत्रात जात नाही. जर एखादी दुसरीच्या क्षेत्रात शिरली तर त्यांच्यात लढाई होते," अशी माहिती डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी दिली.

जिथं भीती नाही, तिथं खुणाही नाही : "जंगलात आपला एखादा स्पर्धक निर्माण होणार नाही, याची काळजी म्हणून आपल्या अस्तित्वाची खूण बिबट्या करतो. मात्र ज्या भागात आपल्याला कोणीही प्रतिस्पर्धी नाही. त्या भागात बिबट्याच्या कोणतीही खूण दिसत नाही. एखाद्या शहराजवळ किंव्हा शहरात झाडा-झुडपात बिबट्या राहत असेल तर त्याच्या अस्तित्वाची माहिती तो डोळ्यांनी दिसत नाही तोपर्यंत माणसांना होत नाही. विशेष म्हणजे आपली विष्ठा कोणाला दिसणार नाही अशा ठिकाणी तो करतो. तो ज्या ठिकाणी लपलेला असतो. त्या ठिकाणावरून बाहेर निघाल्यावर केवळ आठ मिनिटात कुत्र्याची शिकार करून बिबट्या त्याच्या ठिकाणी पुन्हा लपून बसतो," असं देखील डॉ. स्पनील सोनोने यांनी सांगितलं.

LEOPARD TERRITORY MARKING AMRAVATI
बिबट्या जंगलात आपलं अस्तित्व कसं सिद्ध करतो याबद्दल डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी दिली (ETV Bharat Reporter)

यांची होती उपस्थिती : वन्यजीव सप्ताहनिमित्त आयोजित जंगल भ्रमतीमध्ये वडाळी परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप भड, वनकर्मचारी बाबुराव खैरकर, राहुल चव्हाण, ओंकार भुरे, विशाल गायकवाड, संदीप चौधरी, युथ फॉर नेचर कंझर्वेशनचे पंकज बांडाबुचे, शंतनू‌ पाटील, वातसल्य तोत्रे प्रामुख्यानं सहभागी होते.

हेही वाचा :

  1. वाघाच्या दहशतीनं चिखलदऱ्यात मावळतीलाच शुकशुकाट; पर्यटनावर होतोय परिणाम
  2. बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकला ठार; ग्रामस्थांनी रास्ता रोको करत गाड्यांची केली तोडफोड
  3. शेतात ट्रॅक्टर चालवत असलेल्या शेतकऱ्याला बिबट्याने दिला फोटोसाठी वेळ; पाहा व्हिडिओ
Last Updated : October 4, 2025 at 6:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WILDLIFE CONSERVATION AMRAVATIYOUTH FOR NATURE CONSERVATIONLEOPARD FECES TERRITORYLEOPARD SCENT MARKINGLEOPARD TERRITORY MARKING AMRAVATI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.