रायगड- कोकणात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यानं मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था झालीय. रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे. वाहन चालकांनाही जीव मुठीत घेऊन मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गावर अशीच एक अपघाताची घटना घडलीय. मुंबई–गोवा महामार्गावर लोणेरे आणि महाडदरम्यानच्या टेमपाले गावातील हद्दीत आज सकाळी भीषण अपघात झाला असून, कंटेनर आणि वॅगनआर कारनं धडक दिलीय. मुंबई-गोवा महामार्गावर झालेल्या या भीषण अपघातात कारमधील महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू झालाय, तर एक जण गंभीर जखमी आहे. मृत महिलेचे नाव डॉ. प्रियांका आहिर (वय ३२, रा. बीड) असे असून, त्या व्यावसायिक कामानिमित्त प्रवास करीत होत्या.
कंटेनरला मागून येणाऱ्या वॅगनआर कारची जोरदार धडक : मिळालेल्या माहितीनुसार, महाडकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरला मागून येणाऱ्या वॅगनआर कारची जोरदार धडक बसली. धडक एवढी जबरदस्त होती की, कार थेट कंटेनरखाली शिरली आणि काही क्षणांतच कारचा चक्काचूर झाला. या अपघातात डॉ. प्रियंका यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांच्या सोबत असलेला एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.
पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली : अपघाताची नोंद रायगडमधील गोरेगाव पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली आणि वाहतूक सुरळीत केली. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी वाहनांचा वेग आणि रस्त्यावरील परिस्थिती यामुळे अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. पुढील तपास गोरेगाव पोलीस करीत आहेत.
महामार्गावरील वाहतुकीस अडथळा येऊ नये याचीही दक्षता : "टेमपाले गाव हद्दीत मुंबई–गोवा महामार्गावर कंटेनर आणि वॅगनआर कारमध्ये भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू झाला असून, एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात पाठवण्यात आले. महामार्गावरील वाहतुकीस अडथळा येऊ नये याचीही दक्षता घेण्यात आली. घटनेची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासात वाहनांचा वेग आणि रस्त्यावरील परिस्थिती हे अपघाताचे कारण असल्याचा अंदाज आहे," असंही गोरेगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय सुर्वे यांनी सांगितलंय
