विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता; पुढील काही दिवस राज्यात काय स्थिती कशी असणार? - MAHARASHTRA WEATHER ALERT

हवामान शास्त्रज्ञ एस. डी. सानप ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 2, 2025 at 3:35 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:47 PM IST 2 Min Read

पुणे : पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तापमानात वाढ होताना दिसून येत आहे. सध्या तापमान हे ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढं गेलेलं असून उन्हाचे चटके बसत आहेत. तर विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस पडल्याचं पाहायला मिळलं. दरम्यान, तापमानातील या बदलाबाबत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं की, "विदर्भात काही ठिकाणी थंडरस्टॉर्मचा पाऊस पडला आहे. विजेच्या कडकडाटासह पावसाची काही ठिकाणी नोंद झाली आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे उत्तरेकडून येणारी उत्तर ते दक्षिण अशी एक ध्रुवीय रेषा आहे. तिथं आर्द्रता वाढली आहे. त्यामुळं पाऊस झाला आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत ४० ते ४२ अंश सेल्सिअस इतकं तापमान वाढलं असून त्याचं मुख्य प्रमाण म्हणजे आर्द्रतेचं प्रमाण कमी आहे," असं एस. डी. सानप म्हणाले. राज्यात पुढील काही दिवस काय परिस्थिती असणार? : याबाबत एस. डी. सानप यांनी सांगितलं की, "येणाऱ्या चार ते पाच दिवसांसाठी विदर्भात थंडरस्टॉर्म पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा, असा अंदाज आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात ४ तारखेपासून ढगाळ वातावरणासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळं सध्या जे तापमान वाढलेलं आपल्याला पुण्यासह वेगवेगळया ठिकाणी पाहायला मिळत आहे, ते कमी होताना पाहायला मिळणार आहे. तसंच, मध्य महाराष्ट्रात येणारे २ दिवस अशाच पद्धतीनं तापमानात वाढ होताना पाहायला मिळणार आहे. त्यानंतर तापमानात घट होणार आहे. थंडरस्टॉर्मचा पाऊस हा आपल्याला दरवर्षी मार्च, एप्रिल महिन्यात होताना पाहायला मिळतो. उन्हाळ्यात फक्त ऊन असते, अशी परिस्थिती नसते. अनेक वेळा उष्णतेच्या लाटांसह थंडरस्टॉर्म दिसून येतात. ज्यामध्ये सोसाट्याचा वारा आणि विजेचा कडकडाट होतो," असंही एस. डी. सानप यांनी सांगितलं.

