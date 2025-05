ETV Bharat / state

तेलंगणाच्या स्टॉलवर ऐतिहासिक पात्रांनी केली इतिहासाची पुनरावृत्ती, काय दिला संदेश? - WAVES 2025 CONFERENCE

वेव्हज २०२५ परिषदेत सहभागी झालेले ऐतिहासिक पात्र ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 3, 2025 at 5:58 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 7:06 PM IST 1 Min Read

मुंबई : वेव्हज-2025 परिषदेतील आजचा तिसरा दिवस आहे. उद्या या परिषदेची सांगता होणार आहे. आतापर्यंत वेव्हज-2025 परिषदेत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावली आहे. त्याचबरोबर देशभरातील विविध राज्यांनीही आपापल्या राज्याची संस्कृती, परंपरा, पर्यटन आणि इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. वेव्हज-2025 परिषदेतून तेलंगणा राज्याच्या स्टॉलवरती ऐतिहासिक पात्रांनी एक वेगळाच संदेश दिला आहे.





नव्या पिढीला इतिहास समजावा, यासाठी प्रयत्न : "आम्ही आमच्या 'एपको या कार्टून कंपनी आणि गेमिंगच्या माध्यमातून मोठमोठे आणि इतिहासकालीन पात्रं साकारत आहोत. आपल्या भारत देशाला प्राचीन संस्कृती लाभली आहे. आपल्या देशाचा इतिहास मोठा आहे, यासह इतिहासातील पात्रही मोठी आहेत. त्यांचं कर्तृत्व मोठं आहे. परंतु, आजच्या पिढीला याचा विसर पडला आहे. आजच्या पिढीला शक्तिमान आणि सुपरमॅन सारख्या सुपर हिरोंची माहिती आहे. परंतु, आपल्या संस्कृतीमधील हनुमान, गदाधारी भीम आणि शकुनी मामा यांसारखी अनेक ऐतिहासिक पात्र माहिती नाहीत. अशा ऐतिहासिक पात्रांची माहिती आजच्या युवा पिढीला समजावी, यासाठी आम्ही आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून ही पात्र साकारली आहेत. समाजात ज्या-ज्या ठिकाणी कार्यक्रम असतो, त्या ठिकाणी आम्ही अशा पात्रांच्या माध्यमातून जनजागृती करत असतो," अशी माहिती या कार्यक्रमात गदाधारी भीम, शकुनी मामा, इंद्रदेव, आणि जाभुवंत ही ऐतिहासिक पात्र साकारलेल्या कलाकारांनी सांगितली. प्रतिक्रिया देताना ऐतिहासिक पात्र साकारलेले कलाकार (ETV Bharat Reporter)

