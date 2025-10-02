ETV Bharat / state

माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांची नाराजी!

शिक्षक संघटनांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय वरकरणी चांगला वाटत असला तरी प्रत्यक्षात शाळा प्रशासनावर अतिरिक्त ताण आणणारा ठरेल.

Teachers and alumni are unhappy with the government's decision to establish an alumni association
माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांची नाराजी! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 6:08 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील सर्व शाळांमध्ये "माजी विद्यार्थी संघ" स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यावर आता शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिक्षक संघटनांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय वरकरणी चांगला वाटत असला तरी प्रत्यक्षात शाळा प्रशासनावर अतिरिक्त ताण आणणारा ठरेल. आधीच शिक्षकांवर अध्यापनाबरोबरच प्रशासकीय कामांचा बोजा आहे. त्यात माजी विद्यार्थी संघाच्या बैठकांचे आयोजन, ऑनलाइन नोंदणी, अहवाल तयार करणं या जबाबदाऱ्या वाढल्या तर अध्यापनावर परिणाम होणार आहे, असं मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केलं.

संघटनांवर कोणते नियंत्रण ठेवले जाणार? : आर्थिक पारदर्शकतेबाबत देखील गणपुले यांनी शंका व्यक्त केली असून थेट रोख रक्कम न घेण्याची अट योग्य असली तरी वस्तू स्वरूपातील मदत देताना देखील गैरव्यवहार होऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच या संघटनांवर कोणते नियंत्रण ठेवले जाणार? खर्चाचे लेखाजोखा प्रत्यक्षात किती पारदर्शक राहील? असा प्रश्न महेंद्र गणपुले यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, शासनानं असा निर्णय काढून आणि पूर्ण अॅक्शन प्लॅन देऊन सांगायची गरज काय? माजी विद्यार्थी हजारो असतात. पण कृतज्ञता भाव सर्वात असेल असे नाही ना, असे महेंद्र गणपुले यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, शाळा उद्योग समूह आणि कंपन्याना देण्यातून आर्थिक जबाबदारी झटकणं हाच सरकारचा उद्देश होता. आता माजी विद्यार्थी माध्यमातून भौतिक विकास करा आणि आत्मनिर्भर व्हा, थोडक्यात सरकार म्हणत आहे की, आमच्याकडे काही मागू नका, अशी टीका देखील महेंद्र गणपुले यांनी केली.

माजी विद्यार्थी आपलेपणाच्या भावनेतून करीत असतील तर...: चेंबूर विद्यानिकेतन शाळेचे माजी विद्यार्थी असलेले प्रशांत गमरे याबाबत भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, "ज्या गोष्टी माजी विद्यार्थी आतापर्यंत स्वेच्छेनं करीत होते. त्याला आता सार्वत्रिक करण्याचा आणि लादण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. सगळी नजर खिशावरच. कालांतराने यथावकाश हे सक्तीचं केलं जाईल. नंतर टार्गेट, कालमर्यादा, भाराभर तातडीचे अहवाल, भ्रष्टाचार आरोप, चौकशी, राजकारण हे ओघाने आलेच. एखादी बाब माजी विद्यार्थी आपलेपणाच्या भावनेतून करीत असतील तर त्यांच्यावर अशाप्रकारे तीच बाब थोपणे कितपत योग्य आहे? त्या नात्याला अशी बंधनं लावणे म्हणजे त्यातील आत्माच हरवल्यासारखे आहे," असे प्रशांत गमरे यांचं म्हणणं आहे.

अनेक अडचणी येऊ शकतात : याचबरोबर, "सरकारनं खऱ्या अर्थानं शाळांना अनुदान, प्रयोगशाळा साहित्य, शिक्षकांची रिक्त पदं भरणं या कामांवर लक्ष द्यायला हवं होतं. शाळांचा विकास केवळ माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीवर टाकणं म्हणजे शासनाची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न आहे," असं मत प्रशांत गमरे यांनी व्यक्त केलं. तसंच ग्रामीण भागातील शाळांमधील अनेक माजी विद्यार्थी स्वतःच आर्थिक अडचणीत असतात. अशा स्थितीत त्यांच्या मदतीवर संपूर्ण शाळा विकास अवलंबून राहणं योग्य नसल्याचंही प्रशांत गमरे यांनी स्पष्ट केलं. एकंदरीत माजी विद्यार्थी संघ स्थापनाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. जर शासनाने योग्य देखरेख केली नाही तर हा उपक्रम केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे, असा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा स्पष्ट इशारा आहे.


