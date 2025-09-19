ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात टीईटी अनिवार्य निर्णयावर शिक्षक आमदारांची पुनर्विचाराची मागणी

टीईटीची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने विविध शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदारांनी सरकारने याबाबत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी भूमिका घेतली आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्या दिलेल्या निकालानुसार, सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य ठरवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कार्यरत शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे अध्यापन केले असून, त्यांच्याकडे आवश्यक अनुभव तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता त्यांना अनिवार्यपणे टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात टीईटी किंवा सीटीईटी पैकी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा नव्याने पात्रता परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, काही शिक्षकांनी टीईटीबाबत सरकारकडून लेखी माहिती येत नाही तोवर टीईटीची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदारांनी सरकारने याबाबत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी भूमिका घेतली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्रातील शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, कार्यरत शिक्षकांवर नवीन अटी लादणे अन्यायकारक आहे. शिक्षक संघटनांनी टीईटी ही प्रक्रिया नवीन भरतीसाठी असावी; आधीपासून सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांना त्यापासून सूट मिळायला हवी, असा युक्तिवाद केला आहे. अन्यथा मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षक आमदार ज मो अभ्यंकर यांनी वयस्कर शिक्षकांना टीईटी परीक्षेचा ताण देण्यापेक्षा इतर प्रशिक्षणांमधून आणि त्याद्वारे क्षमता चाचण्यांमधून शिक्षकांच्या क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करावा अशी आमची भूमिका आहे, असे अभ्यंकर यांनी सांगितले.



याबाबत मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सचिन गवळी यांनी टीईटी परीक्षेच्या संदर्भात अजून राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही असे सांगितले. तसेच इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक आहे. परंतु, काही बी एड गटातील शिक्षकही 6 ते 8 वीच्या वर्गांना शिकवतात. परंतु, त्यांची मूळ शैक्षणिक पात्रता बीए बीएड आहे. तूर्तास तरी राज्य शासनाने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. टीईटी परीक्षा म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज असते, असे मत गवळी यांनी व्यक्त केले. तसेच याआधी टीईटी परीक्षेमध्ये झालेले असंख्य घोटाळे अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मग अशावेळी परीक्षा दिल्याने गुणवत्ता येईल यावर आमचा तीळमात्र विश्वास नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालक मुख्याध्यापक शिक्षक यांच्यामध्ये वाद निर्माण होऊन आपापसामध्ये कोर्ट कचेरी सुरू होण्याची ही शक्यता आहे, अशी चिंता सचिन गवळी यांनी व्यक्त केली.

जर सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. सरकारकडून याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नसली, तरी शिक्षण विभागाकडून या मागणीचा गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळ आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा...

  1. टीईटी-सीटीईटी निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा दिलासा; शिक्षक संघटनांकडून स्वागत तर अनुभवी शिक्षकांबाबत तज्ज्ञ म्हणाले . . .
  2. टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षा एकच, उत्तीर्ण उमेदवारांना पुन्हा नव्यानं परीक्षा देण्याची गरज नाही; हायकोर्टाचा निकाल
  3. कट ऑफ डेटनंतर टीईटी, सीटीईटी देणाऱ्या शिक्षकांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

For All Latest Updates

TAGGED:

TET MANDATORYटीईटी अनिवार्यशिक्षक पात्रता परीक्षासीटीईटीTET MANDATORY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.