ETV Bharat / state

होय, क्षयरोग संपू शकतो! पालघर तालुक्यातील 40 ग्रामपंचायतींना ‘क्षयरोग मुक्त ग्रामपंचायत पुरस्कार’ - TB MUKT BHARAT

By ETV Bharat Marathi Team

पालघर- जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात एकूण ११५ ग्रामपंचायतींना ‘टीबी मुक्त’ पुरस्कार मिळाला. तर पालघर तालुक्यातील ४० ग्रामपंचायतींना ‘क्षयरोग मुक्त ग्रामपंचायत पुरस्कार’ देण्यात आला.

पालघर तालुक्यातील ४० क्षयरोग मुक्त ग्रामपंचायतींचा पुरस्कार सोहळा आज दुपारी जननायक बिरसा मुंडा सभागृह जिल्हा परिषद पालघर येथे आयोजित करण्यात आला होता. दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून एका संकल्पनेवर एक भर दिला जातो. यंदाची थीम "Yes, We Can End TB" (होय, आपण क्षयरोग निश्चितपणे संपवू शकतो. प्रतिज्ञा करा, तरतूद करा सेवा द्या) अशी आहे. या संकल्पनेनुसार काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात आला.

मासवण प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत येणाऱ्या सागावे ग्रामपंचायतीनं सलग दुसऱ्यांदा ‘क्षयरोग मुक्त’ पुरस्कार पटकावल्यानं त्यांना रौप्य पदक प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं. इतर ३९ ग्रामपंचायतींना ब्राँझ पदक देऊन संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सदस्य, आशाताई आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सीएसआर निधीतून क्षयरोग रुग्णांना अन्नधान्य किट पुरवणाऱ्या लुपिन, जेएसडब्ल्यू आणि निऑन या तीन कंपन्यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच क्षयरोगावर आधारित रांगोळी स्पर्धेत विजेते ठरलेल्या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना गौरविण्यात आलं.