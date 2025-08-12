ETV Bharat / state

तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना, 275 वर्षांपासून दरवर्षी घडवतात मातीची मूर्ती - TARKHEDA GANAPATI

अमरावती शहरातील तारखेडा परिसरात पाटलाचा वाडा म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या मंदिरात 375 वर्षांपासून ही परंपरा चालत आली आहे. तारखेडा गणपतीबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

Tarkheda Ganapati: Ganesha is installed in the palace of Patal throughout the year
तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 4:41 PM IST

अमरावती- दरवर्षी मातीत गणपतीची मूर्ती घडवून त्याची गणेश चतुर्थीला स्थापना होते. दहा दिवस गणेशोत्सव थाटात साजरा होतो. गणेश चतुर्दशीला वर्षभरापूर्वी स्थापन केलेल्या श्रीगणरायाच्या मूर्तीचं विसर्जन केलं जातं. यावर्षी स्थापन केलेल्या श्रींची वर्षभर पूजा केली जाते. अमरावती शहरातील तारखेडा परिसरात पाटलाचा वाडा म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या मंदिरात 375 वर्षांपासून ही परंपरा चालत आली आहे. तारखेडा गणपतीबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

अशी झाली गणपतीची स्थापना : 1640 - 1645 दरम्यान गुजरातमधून एक संत मुनी महाराज तारखेडा परिसरात आलेत. त्यावेळी या भागात देशमुख आणि पाटील अशा दोन्ही पदवी असणाऱ्या देशमुख कुटुंबाच्या पाटलाच्या वाड्यात ते नेहमी बसायचे. हळूहळू त्यांचा मुक्कामच या वाड्यात व्हायला लागला. संत मुनी महाराजांनी या वाड्यात श्रीगणेश चतुर्थीला गणपतीची स्थापना करा आणि गणेश चतुर्दशीला याच ठिकाणी त्याचं विसर्जन करा, असं सांगितलं. विशेष म्हणजे या गणपतीची निर्मिती कुटुंबातील सदस्यानेच करावी, असे मुनी महाराज यांनी स्पष्ट केलंय. त्यावेळी विक्रम देशमुख यांनी गणपतीची पहिली मूर्ती मातीत घडवली आणि 1650 मध्ये या वाड्यात गणपतीची स्थापना झाली, अशी माहिती आपल्या कुटुंबाची जनपती मूर्ती घडविण्याची परंपरा पुढे नेणारे शाम देशमुख यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.

Tarkheda Ganapati: Ganesha is installed in the palace of Patal throughout the year
तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)

पूर्वी मूर्तीचा आकार होता लहान : पाटलाच्या वाड्यात पहिली मूर्ती ही अगदी लहान आकाराची होती. त्यानंतर सर्वच मूर्ती या लहान आकारातच असायच्या. 1850 नंतर देशमुख कुटुंबातील हरिश्चंद्र पाटील यांनी सर्वात आधी गणपतीची पाच फुटांची मूर्ती मातीत घडवली. या मोठ्या आकाराची मूर्ती स्थापन केल्यावर अमरावती शहरात सर्वदूर या गणपतीची चर्चा व्हायला लागली आणि तारखेडा येथील पाटलाच्या वाड्यातला गणपती हरिश्चंद्र पाटील यांचं गणपती म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

Tarkheda Ganapati: Ganesha is installed in the palace of Patal throughout the year
तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)

मंदिर खासगी; उत्सव सार्वजनिक : तारखेडा येथील गणपतीचं मंदिर हे देशमुख कुटुंबाच्या खासगी मालकीचं आहे. असं असलं तरी हे मंदिर सर्व भाविकांसाठी खुलं असतं. गणेशोत्सवात पहिल्या दिवशी आणि विसर्जनाच्या दिवशी महाप्रसाद असतो. रोज रात्री भजन होतं. परिसरातील सर्वांचा गणेशोत्सवात सहभाग असतो. मंदिर आमच्या खासगी मालकीचं असलं तरी दहा दिवसांचा गणपती उत्सव हा सार्वजनिक स्वरूपाचाच होतो, असं शाम देशमुख म्हणाले.

Tarkheda Ganapati: Ganesha is installed in the palace of Patal throughout the year
तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)

असं होतं विसर्जन : पूर्वी गणपतीच्या मूर्तीचं विसर्जन हे मंदिरात केलं जायचं. गणपती उत्सवाचं स्वरूप सार्वजनिक झाल्यावर तारखेडा येथील गणपतीचं विसर्जन श्रीअंबादेवी आणि श्रीएकविरा देविंद्र प्रस्रलगत असणाऱ्या तुळजागीर वाड्यातील विहिरीत विसर्जन केलं जातं. मंदिरातून वाजतगाजत आणि थाटात गणपतीची मिरवणूक निघते. भाजी बाजार, सराफा बाजार, सरोज चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक येथून गांधी चौकाच्या दिशेनं मिरवणूक निघते. गणपती मिळवणुकीत तारखेडाच्या गणपतीला मानाचं स्थान दिलं जातं. एकदा तुळजागीर वाड्यात असणाऱ्या विहिरीत गणपती विसर्जनाला नकार देण्यात आला. त्यावर्षी तारखेडा परिसरात असणाऱ्या विहिरीत मूर्तीचं विसर्जन झालं. कधीच कोरडी पडलेली नाणारी तुळजागीर वाड्यातली विहीर त्यावर्षी अचानक आटली. गणपती विसर्जनाला विरोध केल्यामुळं असं झालं असं त्यांना वाटलं आणि तुलागीर वाड्यातील मंडळींनी या मंदिरात येऊन गणपती बाप्पाला माफी मागितली. आपल्या विहिरीत दरवर्षी गणपती विसर्जनासाठी विनंती केली. 17, 18 वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे, असं शाम देशमुख म्हणाले.

तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)

मंदिरातच घडतं आहे मूर्ती : मातीवर संपूर्ण प्रक्रिया केल्यावर गणरायाची आराधना करून ही मूर्ती घडविण्यास सुरुवात केली. रोज सायंकाळी ७ वाजल्यापासून रात्री बराच वेळपर्यंत मूर्ती घडवायचं काम सुरू आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी गणपतीचे कान थोडे वेगळे बनवतो आहे. पाच फुटांची ही मूर्ती आहे, असं शाम देशमुख म्हणाले.

Tarkheda Ganapati: Ganesha is installed in the palace of Patal throughout the year
तारखेडा गणपती : पाटलांच्या वाड्यात वर्षभर गणरायाची स्थापना (Source- ETV Bharat)

अचानक बनविली मूर्ती : संत मुनी महाराजांनी देशमुख कुटुंबातील व्यक्तीच ही मूर्ती घडवणार असं सांगितलंय. माझा मंडप डेकोरेशनचा व्यवसाय आहे. आता. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत माझे काका कृष्णराव देशमुख गणपतीची मूर्ती तयार करत असत. ही मूर्ती कशी बनवतात हे मी कधी बसून पाहिलं नाही. आता मागच्या वर्षी काकांची तब्येत खराब झाली. मूर्ती घडवायला कुटुंबात कोणाचीही तयारी नव्हती. मी सहज म्हणून पुढाकार घेतला. गणपती उत्सवाच्या दोन महिन्याआधी माती आणली आणि प्रक्रिया सुरू केली. अंदाजानं गणपतीची मूर्ती घडवत गेलो आणि मूर्ती तयार झाली. आज गाभाऱ्यात असणारी मूर्ती ही माझी पहिली निर्मिती आहे. या वर्षी काम उशिरा सुरू झालं. गणेश चतुर्थीला गणरायाची मूर्ती पूर्णतः तयार असेल, असं शाम देशमुख म्हणाले.

