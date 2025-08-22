नागपूर : परंपरा जपणारं शहर म्हणून नागपूर शहराची ओळख आहे. सध्या नागपूर शहरात 'मन्या भाई'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 'सोन्या भाई' जरी सोबत असला तरी 'मन्या भाई'ची चर्चा जरा जास्तच पाहायला मिळत आहे. हा मन्या भाई विकत घेण्यासाठी तुम्हाला तब्बल चार लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. भाईचा विषय काढल्यानं तुमच्या मनात आता अनेक प्रश्न गोंगावत असतील. आहो, हा किरकोळ भाई नाही तर तो आहे चार लाख रुपये किंमतीचा अन् लाकडानं तयार केलेला आपला सर्वांचा लाडका 'नंदी बैल'. बरोबर, सध्या नागपुरात तान्हा पोळा सणाची रेलचेल सुरू आहे. त्यासाठीच विक्रीला आला आहे मन्या भाई. वाचा 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट...
219 वर्षांची परंपरा : वर्षभर शेतात राबणाऱ्या बैलांप्रती प्रेम आणि सन्मान व्यक्त करणारा सण म्हणजे 'बैल पोळा'. बैल खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांचा सर्वात जवळचा आणि प्रामाणिक मित्र आहे. लहान मुलांमध्येही बैलांबद्दल प्रेम व आपुलकीची भावना निर्माण व्हावी या उद्देशानं सुमारे 219 वर्षांपूर्वी नागपूर राजघराण्यानं लाकडी नंदी बैल पोळा म्हणजेच तान्हा पोळा उत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू केली होती. या परंपरेनं आज ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त केलं असून, नागपूरकरांनी देखील हा ऐतिहासिक वारसा जोपासला आहे.
ऐतिहासिक 'तान्हा' पोळ्याची लगबग : नागपुरसह पूर्व विदर्भातील भागात ऐतिहासिक 'तान्हा' पोळ्याची लगबग सुरू झालीय. नागपूरच्या 'लकडगंज टिंबर मार्केट' मध्ये 500 रुपये ते 4 लाख रुपये किंमतीपर्यंतचे लाकडी नंदी बैल विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत. यावर्षी बाजारात वेगळी रौनक असल्यानं यंदा किमान 100 कोटीची उलाढाल अपेक्षित असल्याचं बैल तयार करणारे कारागीर सांगतात.
3 लाख 91 हजाराच्या नंदी बैलानं वेधलं लक्ष : 'लकडगंज टिंबर मार्केट'मध्ये सध्या हजारो बैल विक्रीस उपलब्ध झाले आहेत. त्यात 3 लाख 91 हजाराच्या सहा फूट उंच नंदी बैलानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. 'मन्या भाई' असं या बैलाचं नाव आहे. आंब्याच्या झाडाच्या लाकडापासून 'मन्या भाई'ची निर्मिती करण्यात आलीय. सुमारे आठ कारागिरांनी एका महिनाभरात या लाकडी बैलाची निर्मिती केलीय. त्याचबरोबर 1 लाख 91 हजार किंमतीचा 'सोन्या भाई' पण विक्रीस उपलब्ध आहे. याशिवाय या लकडगंज बाजारात शेकडो आकर्षक लाकडी बैल विक्रीस उपलब्ध झाले आहेत.
ग्राहकांची तुफान गर्दी : देशात फक्त पूर्व विदर्भात पोळ्याच्या पाडव्याला लहान मुलांच्या उत्साहासाठी लाकडी नंदी बैलांचा तान्हा पोळा भरवला जातो. त्यासाठी विविध लाकडांपासून सुबक आणि आकर्षक नंदी बैल वर्षभर तयार केले जातात. ग्राहकांचा उदंड असा प्रतिसाद मिळत असल्यानं कारागीर आणि विक्रेते उत्साही झाले आहेत.
219 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा : 219 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1806 साली तान्हा पोळा उत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली होती. राजे रघुजी भोसले (द्वितीय) यांच्या संकल्पनेतुन तान्हा पोळा उत्सव साजरा करण्याची अनोखी परंपरा सुरू करण्यात आली होती. मुलांमध्ये बैलांप्रती प्रेमभाव निर्माण व्हावा, याचं उद्देशानं तान्हा पोळा साजरा करण्यास सुरुवात झाली होती.
पोळ्याच्या पाडव्याला भरतो तान्हा पोळा : आगळ्या वेगळ्या सांस्कृतिक परंपरेनं नटलेल्या विदर्भात तान्हा पोळा सणाला वेगळंच महत्त्व आहे. नागपूर विशेषतः पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं पोळ्याचा सण साजरा केला जातो. राज्यात ज्या प्रकारे बैल पोळा साजरा केला जातो, अगदी त्याचं प्रकारे तान्हा पोळ्याचा हा उत्सव साजरा केला जातो. मात्र, पोळ्याच्या पाडव्याला विदर्भात तान्हा पोळा साजरा करण्याची परंपरा आहे. लाकडापासून तयार केलेले नंदी बैलांची मिरवणूक काढली जाते, ही परंपरा आजही सुरू आहे.
शेकडो कुटुंबांना मिळतो रोजगार : लाकडी नंदी बैलांची विक्री करून आज शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो. यावर्षी नंदी बैल विक्रीसाठी सज्ज झाले असून, 500 रुपये ते चार लाख रुपये किंमतीचे बैल विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत.
धातूच्या नंदी बैलांची मागणी वाढली : लाकडी नंदी बैलांच्या किंमती प्रचंड जास्त असल्यानं आता बाजारात त्या तुलनेत स्वस्त आणि विविध धांतूंचे नंदी बैल विकीसाठी उपलब्ध झाले आहेत. धातूंच्या नंदी बैलांना देखभाल खर्च देखील नसल्यानं ग्राहक आता याकडं देखील वळू लागले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 10 टक्क्यांनी मागणी वाढली असल्याचं विक्रेते सांगतायेत.
महाग असूनही लाकडी नंदी बैलांची विक्री जोरात : लाकडी नंदी बैलांची विक्री अगदी दणक्यात सुरू झाली आहे. पोळ्याच्या पाडव्याला साजरा होणाऱ्या तान्हा पोळ्यासाठी लाकडी नंदी बैलांचे बाजार आता सजायला सुरुवात झाली आहे. येथे नंदी बैलांची किंमत ही 100, 300 ते लाखो रुपये इतकी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, ज्या ठिकाणी नंदी तयार केले जातात, त्याठिकाणी नंदी बैल विकत घेण्यासाठी हौशी नागपुरकर गर्दी करू लागले आहेत. नागपूर शहरात सुमारे शंभर कुटुंब वर्षभर नंदी तयार करण्याचा व्यवसाय करत असतात.
तान्हा पोळा उत्सवानिमित्तानं नागपूरमध्ये उत्साहाचं, चैतन्याचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. आपल्या लाडक्या बैलाला खरेदी करण्यासाठी बच्चे कंपनी तसंच नागरिकही गर्दी करत आहेत.
