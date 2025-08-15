बीड - संपूर्ण देशात आज 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भरपावसात तळेगाव ग्रामस्थांनी अवयवदानाची शपथ घेतली. आज सर्व भारतीय 79व्या स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधत बीडच्या तळेगाव येथील ग्रामस्थांनी अवयव दानाची शपथ घेतली आहे. ध्वजारोहण संपल्यानंतर ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी हजर असलेल्या ग्रामस्थांनी ही शपथ घेतली आहे. यावेळी सरपंच अश्विनीताई उद्धव घोलप यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजुरी नवगण उपकेंद्र तळेगावच्या वतीने आरोग्य सेवक नितीन महूवाले यांनी उपस्थित सर्वांना अवयवदानाची शपथ दिली.
काय आहे अवयवदानाची शपथ - माणुसकी हा माझा धर्म आहे. पीडितांच्या व गरजूंच्या जीवनात आनंद हीच माणुसकीची खरी शिकवण आहे अशी माझी श्रद्धा आहे. अवयवदानामुळे गरजू रुग्णांच्या जीवनात आनंद फुलवणे शक्य होते. तसंच मृत्यूपंथाला लागलेल्या व्यक्तीला नवा जन्म देता येतो. त्यामुळे हे सर्वात मोठे पुण्यकर्म आहे यावर माझा विश्वास आहे. मी प्रतिज्ञा करत आहे की माझ्या शरीरात जे जे अवयव दुसऱ्या मानवाच्या जीवनात आनंद फुलवू शकतील अशा अवयवावर माणुसकीचा पहिला हक्क व अधिकारी असेल. माझ्या अवयवाचा अशा माणुसकीच्या पुण्य कार्यासाठी उपयोग झाला पाहिजे असा माझा आग्रह आहे. माझ्या पुढील पिढ्यांनी या आग्रहाचा मान राखावा म्हणून त्यांना सतत स्मरण देत राहीन आणि पुढील पिढ्यांवर असेच संस्कार घडावेत यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन.
यावेळी उपस्थित मान्यवर ग्रामसेवक अच्युतराव चाळक, तलाठी खेडकर, सरपंच अश्विनीताई उद्धव घोलप, उपसरपंच अशोक मस्के, सदस्य गणेश मुंजाळ, श्रीराम घोलप यांच्यासह अनेक गावकरी यावेळी उपस्थित होते.
