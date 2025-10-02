ETV Bharat / state

लहान-मोठ्या बाबींवरून, संशयावरून कायदा हातात घेणं, ही चांगली पद्धत नाही - डॉ. मोहन भागवत

देशाची सुरू असलेली प्रगती आणि विकासावर डॉ. मोहन भागवत यांनी समाधान व्यक्त केलं.

RSS Chief Mohan Bhagwat
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव आज (2 ऑक्टोबर) नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानात आयोजित करण्यात आला होता. संघाच्या स्थापनेला यंदा शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळं या विजयादशमी सोहळ्यात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत काय बोलतील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं. दरम्यान, यावेळी देशाची सुरू असलेली प्रगती आणि विकासावर डॉ. मोहन भागवत यांनी समाधान व्यक्त केलं. तसंच जगात भारताची प्रतिष्ठा आणि सन्मान वाढत असल्याचं डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.

RSS Chief Mohan Bhagwat
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (ETV Bharat Reporter)

समाजात सद्गुण आणि सामूहिकतेचे वातावरण : "शंभर वर्षांपासून संघाच्या स्वयंसेवकांनी सर्वच परिस्थितीत सातत्य राखलं, भविष्यातही तसंच राहील. त्यामुळं स्वयंसेवकांनी दैनंदिन शाखा कार्यक्रमांमध्ये परिश्रमपूर्वक भाग घेतला पाहिजे आणि त्यांच्या सवयी बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संघाची शाखा वैयक्तिक सद्गुण आणि सामूहिकता जोपासण्यासाठी आहे. तसंच सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन आणि सहकार्य करून समाजात सद्गुण आणि सामूहिकतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहेत," असं डॉ. मोहन भागवत यांनी सांगितलं.

सध्याच्या परिस्थितीत आशा व आव्हानं : "गेल्या वर्षभरात स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण ज्या मार्गावर चाललो आहोत. त्याचा आढावा घेतला तर हे लक्षात येतं की, सध्याच्या परिस्थितीत आशा व आव्हानं आहेत. मागील काळामध्ये एकीकडे आपला विश्वास आणि आशा बळकट झालेली आहे आणि दुसरीकडे आपल्यासमोरील जुन्या आणि नवीन आव्हानांना अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित केलं आहे. आपल्याला कर्तव्याच्या मार्गावर नेले आहे," असं डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.

RSS Chief Mohan Bhagwat
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (ETV Bharat Reporter)


भारतात श्रद्धा व एकतेची एक शक्तिशाली लाट : "गेल्या वर्षी प्रयागराजमधील महाकुंभमेळ्यानं, ज्यानं सर्वाधिक संख्येनं यात्रेकरू आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनाचे सर्वच विक्रम मोडले, जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. त्यामुळं संपूर्ण भारतात श्रद्धा आणि एकतेची एक शक्तिशाली लाट उसळली," असं डॉ. मोहन भागवत यांनी सांगितलं.

भारतीय सैन्याचे पराक्रम अतुलनीय : "22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये सीमेपलीकडून आलेल्या दहशतवाद्यांनी निष्पाप 26 भारतीय यात्रेकरूंची हत्या केली. त्यामुळं भारतातील नागरिकांमध्ये दुःख आणि संतापाची लाट उसळली होती. मात्र, भारत सरकारनं नियोजनाद्वारे जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. या काळात आपण आपल्या नेतृत्वाचा दृढनिश्चय, आपल्या सशस्त्र दलांचे शौर्य आणि लढाऊ पराक्रम तसंच आपल्या समाजाच्या ताकद आणि एकतेचा आनंदी देखावा पाहिला. तथापि, आम्हाला हे देखील जाणवलं की, मैत्रीपूर्ण धोरण आणि भावना राखताना आपण आपल्या सुरक्षेबाबत अधिकाधिक सतर्क आणि सक्षम राहिले पाहिजे, " असं डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.

विविधतेला आपले स्वतःचे वेगळेपण मानतो : "कोणत्याही देशाच्या विकासात सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे समाजाची एकता आणि अखंडता असते. आपला देश विविधतेचा देश आहे. भौगोलिक विविधतेमुळं, इथं आधीच विविध संस्कृती आहेत, ज्यामध्ये अनेक भाषा, असंख्य पंथ आणि विविध जीवनशैली, विविध खाद्य सवयी आणि जाती आणि उपजातींचा समावेश आहे. भारताबाहेरील देशांमधून काही परदेशी पंथ देखील आले आहेत. परदेशी लोक निघून गेले असले तरी, विविध कारणांमुळे त्या पंथांना स्वीकारणारे आणि त्यांचं अनुसरण करणारे आपले स्वतःचे बांधव अजून भारतात अस्तित्वात आहे. भारताच्या परंपरेत, या सर्वांचं स्वागत आणि स्वीकार केला जाते. आपण त्यांना वेगळे अस्तित्व मानत नाही. आपण आपल्या विविधतेला आपले स्वतःचे वेगळेपण मानतो आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभिमान बाळगण्याची गरज ओळखतो. तथापि, या विशिष्टतेमुळं विभाजन होऊ नये. आपण सर्व एका मोठ्या समाजाचा भाग आहोत," असं डॉ. मोहन भागवत यांनी सांगितलं.

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ((व्हिडीओ सौजन्य : विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ))


केवळ संशयावरून कायदा हातात घेणं योग्य नाही : "एक समाज, देश, संस्कृती आणि राष्ट्र म्हणून आपण एक आहोत. ही मोठी ओळख आपल्यासाठी सर्वोपरी आहे आणि आपण ती नेहमीच लक्षात ठेवली पाहिजे. परिणामी, समाजात प्रत्येकाचे एकमेकांशी होणारे संवाद सुसंवादी आणि संयमी असले पाहिजेत. प्रत्येकाचे स्वतःचे श्रद्धा, महापुरुष आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. विचार, शब्द आणि कृतींद्वारे त्यांचा अनादर होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणून, ज्ञानप्राप्तीची गरज आहे. नियमांचे पालन करणं, नियमांचे पालन करणं आणि सुसंवादानं वागणं हे आपले स्वभाव बनले पाहिजे. लहान-मोठ्या बाबींवरून किंवा केवळ संशयावरून कायदा हातात घेणं, गुंडगिरी आणि हिंसाचाराचा अवलंब करणं ही चांगली पद्धत नाही, अशा घटना पूर्वकल्पित कल्पनेनं किंवा एखाद्या विशिष्ट समुदायाला चिथावणी देण्यासाठी शक्ती प्रदर्शित करण्यासाठी घडवल्या जातात. त्यांच्या जाळ्यात पडणं तात्काळ आणि दीर्घकालीन दोन्ही प्रकारे हानिकारक आहे. या प्रवृत्तींना आळा घालणं आवश्यक आहे. सरकार आणि प्रशासनानं पक्षपात न करता आणि दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार आपली कर्तव्यं पार पाडली पाहिजेत. तथापि, समाजातील श्रेष्ठ शक्ती आणि तरुण पिढीनं देखील जागरूक आणि संघटित असले पाहिजे आणि गरजेनुसार हस्तक्षेप केला पाहिजे, " असं डॉ. मोहन भागवत यांनी सांगितलं.

भारतीय संस्कृती सर्वसमावेशक : "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली संस्कृती अंतर्निहित या एकतेचा पाया "अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता" असं म्हटलं. प्राचीन काळापासून भारताचे वैशिष्ट्य असलेली भारतीय संस्कृती सर्वसमावेशक आहे आणि ती आपल्याला सर्व विविधतेचा आदर आणि स्वीकार करण्यास शिकवते. कारण, ती भारताच्या आध्यात्मिक सत्यावर आणि करुणा, पवित्रता आणि तपस्या या गुणांवर, म्हणजेच धर्मावर आधारित आहे. राष्ट्राचे पुत्र असलेल्या हिंदू समुदायानं पारंपारिकपणे ही संस्कृती त्यांच्या आचरणात जपली आहे. त्यामुळं तिला हिंदू संस्कृती असंही म्हणतात. प्राचीन भारतात, ऋषीमुनींनी त्यांच्या तपस्वीपणाद्वारे ती जोपासली. भारताच्या समृद्ध आणि सुरक्षित वातावरणामुळे त्यांना हे साध्य करता आले. आपल्या पूर्वजांच्या कठोर परिश्रम, त्याग आणि समर्पणामुळं ही संस्कृती बहरली आणि अबाधित राहिली आहे. ती आज आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे," असंही डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. निष्ठावंत शिवसैनिक ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता विचारांचं सोनं लुटतील; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
  2. शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस : साई दर्शनासाठी आज साई मंदिर रात्रभर राहणार खुलं
  3. अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक

For All Latest Updates

TAGGED:

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.