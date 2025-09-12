"चिथावणीखोर वक्तव्य करून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राऊतांवर कारवाई करा", मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे मागणी
चिथावणीखोर वक्तव्य करून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्याकडे केली.
Published : September 12, 2025 at 8:28 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 9:15 PM IST
मुंबई : सध्या नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरु आहे. त्यामुळं "नेपाळसारखी भारत देशात देखील परिस्थिती उद्भवू शकते. सावधान राहा... भारत माता की जय... वंदे भारत", अशी पोस्ट शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी केली आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्र्यांना टॅग केलं आहे. यानंतर आता संजय राऊतांविरोधात शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक झाली आहे. चिथावणीखोर वक्तव्य करून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी आज शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्याकडे केली. याबाबत शिवसेनेच्या वतीनं मुंबई पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं आहे. यावेळी शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा, शिवसेना सचिव संजय मोरे, आमदार तुकाराम काते, शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम, शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे, प्रा. ज्योती वाघमारे, संजना घाडी, माजी नगरसेविका सुशिबेन शहा, तृष्णा विश्वासराव, सुवर्णा करंजे, आशा मामेडी हे उपस्थित होते.
कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई व्हायला हवी : दरम्यान, "नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चित्रफित प्रसारित करून देशातही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसंच संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्र्यांना पोस्ट टॅग केली आहे. यातून पंतप्रधानांना धमकी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रक्षोभक वक्तव्य करून संजय राऊत यांनी अराजक निर्माण करण्याचे मनसुबे जाहीर केले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर टाकलेली ही पोस्ट चिथावणीखोर आहे. तसंच लोकशाही मार्गानं आपण विजय मिळवू शकत नाही. संजय राऊत यांनी यापूर्वी लोकशाहीतील चारही स्तंभांवर अविश्वास व्यक्त करून अराजकता माजवण्याचे त्यांचे प्रयत्न यापूर्वीही उघड झाले आहेत. नेपाळसारखी परिस्थिती भारतात होऊ शकते, असं म्हणून देशात हिंसाचार घडवण्याच्या धमक्या देणाऱ्यांवर कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई व्हायलाच हवी," अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात आल्याचं शिवसेना माध्यम समन्वयक दिनेश शिंदे यांनी सांगितलं.
संजय राऊतांनी काय म्हटलं? : दरम्यान, संजय राऊत यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं केल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी एक पोस्ट करत शिवसेनेच्या या शिष्टमंडळाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. "महाराष्ट्रात आणि देशात नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नेपाळी तरुणांचा लढा भ्रष्टाचार आणि हुकूमशाही विरुद्ध असल्याचं मी सांगताच महाराष्ट्रात मिंधे गटानं माझ्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आज हेच मूर्ख लोक पोलीस आयुक्ताना भेटून माझ्यावर कारवाईची मागणी करत आहेत; खुशाल करा अशी मागणी! हे लोक घाबरले आहेत. भ्रष्टाचार करून पैसा आणि सत्ता मिळवली तरी कधीतरी नेपाळ होणारच; ये डर अच्छा है! नेपाळच्या तरुणांनी क्रांतीचा मार्ग दाखवला, भ्रष्ट शासन कर्त्यांना रस्त्यावर आणले. त्यामुळं एकजात सगळे मिंधे लोक घाबरणारच!" असं पोस्टमधून राऊतांनी शिंदेंच्या शिष्टमंडळाला प्रतिउत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा :