‘तिकडे जागा घे आणि कबुतरं काय वाघ अन् सिंहदेखील ठेव’; नवीन कबुतरखान्यावरून पेडणेकरांची लोढांवर टीका
Published : September 15, 2025 at 7:24 PM IST
मुंबई – मुंबईतील कबुतरखान्याचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि स्थानिकांच्या प्रखर विरोधाने दादर येथील कबूतरखाना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात बंद केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने मुंबईतील अन्य कबुतरखाने बंद करणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले, याला जैन समाजाचा मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. प्रशासन वस्तीतील कबुतरखाने प्रशासन बंद करत असतानाच आता जैन समाजाने बोरिवली नॅशनल पार्क येथे कबुतरखाने सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. यातील पहिल्या कबुतराखान्याचे महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि भाजप नेते मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते रविवारी बोरिवली नॅशनल पार्क येथे नवीन कबुतरखान्याचे उद्घाटन केले.
प्रत्येक वॉर्डामध्ये एक अधिकृत कबुतरखाना हवा : हा कबुतरखाना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात असलेल्या तीन मूर्ती जैन मंदिराजवळ बांधण्यात आला असून, कबुतरखान्यासाठी दिगंबर जैन समुदायाने दिल्याचे मंत्री लोढा यांनी म्हटले आहे. उद्घाटनादरम्यान मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, "प्रत्येक वॉर्डामध्ये असा एक अधिकृत कबुतरखाना सुरू व्हायला हवा, अशी माझी अपेक्षा आहे. ही सुविधा प्रत्येक वॉर्डामध्ये उपलब्ध असावी. मुंबईत कबुतरांना खायला देण्याबाबत एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्यावर उपाय इथून सुरू केला जात आहे," लोढा यांच्या या वक्तव्यानंतर आता नवा वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई शहरातील कबुतरखाने बंद : या कबुतरखान्याच्या लोकार्पण कार्यक्रमात बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले की, मुंबई शहरातील कबुतरखाने बंद केले जात आहेत. त्यामुळे आता जैन समुदायाने त्यांच्या जमिनीवर कबुतरखाना बांधण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. दिगंबर जैन समुदायाकडे राष्ट्रीय उद्यान परिसरात 9 एकर जमीन आहे. जिथे सर्व प्राणी आणि पक्षी मुक्तपणे फिरतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता कबुतरखान्यासाठी कायदेशीर मार्ग सापडला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईत अशी ही पहिलीच सुविधा आहे. ही नेहमीच अभिमानाची बाब राहील," असे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तानधार्जिणे विचार मांडलेल्यांना आम्हीच ठेचलं : यासंदर्भात ईटीव्ही भारतशी बोलताना मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "मुसलमानांची मतं हवी असल्याने त्यांचे तळवे चाटत असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली जाते. मग आता तुम्ही मतांसाठी गुजराती, मारवाडी, राजस्थानी आणि जैन समाजाचे काय चाटत आहात? या गुजराती, मारवाडी यांच्या आधी मुंबईत मुस्लिम आले आणि त्यातही आम्ही त्यांना अनेकदा ठेचून काढलं आहे. ज्यांनी ज्यांनी पाकिस्तान धार्जिणे विचार मांडले त्यांना आम्ही त्यांच्या वेळी ठेचले आहे. आजही त्यांना ठेचण्याची ताकद आमच्यात आहे. पण इथे तुम्ही तर सुप्रीम कोर्टाचा देखील निकाल मानत नाही. याचा अर्थ तुम्ही संविधान देखील म्हणत नाही. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत तुमचे 400 पार खासदार निवडून आले असते तर तुम्ही बाबासाहेबांचे संविधान मोडीत काढून मोदी संविधान आणलं असतं."
कबुतरांची घाण मानवी वस्तीत नको : पुढे बोलताना किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "त्या लोढाला म्हणावं तू बिझनेसमन आहेस ना? मग बिझनेस कर. तिकडे 10 एकरची जागा घे, त्याला पार्टिशन कर आणि तिथे कबुतरच काय अगदी वाघ आणि सिंह देखील ठेव. पण या कबुतरांची घाण मानवी वस्तीत नको. तिथे एखादा दम्याचा त्रास असलेला माणूस गेला आणि त्याला काही झालं तर त्याची जबाबदारी कोणाची? ही लोक खोटं बोल पण रेटून बोल या धोरणानुसार चालतात. तिकडे बोरिवलीत नॅशनल पार्कमध्ये जैन समाजाची जागा असल्याचा साक्षात्कार तुला आता झाला का? हळूहळू ही लोक तुमची आणि आमची घरं देखील स्वतःचीच असल्याचं सांगतील. आम्ही यांना दिली होती," अशी प्रतिक्रिया किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.
