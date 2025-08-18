ETV Bharat / state

सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार मुंबईत दाखल; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण

सरदार रघुजी भोसले यांच्या ऐतिहासिक तलवार प्रदर्शनाचं उद्घाटन आणि लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

Sword of Maratha commander Raghuji Bhosale returns to Mumbai
सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 3:59 PM IST

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वाघनखं महाराष्ट्रात दाखल झाल्यानंतर आता मराठा सैन्यातील महत्वाचे सरदार रघुजी भोसले यांची तलवार लंडनहून मुंबईत दाखल झालीय. सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पु.ल. देशपांडे कला अकादमीतर्फे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या ऐतिहासिक तलवारीचा लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे.

'सेना साहेब सुभा पराक्रम दर्शन' सोहळा : नागपूरकरच्या भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील महत्त्वाचे सरदार रघुजी भोसले यांची ही तलवार राज्य सरकारनं लंडनमध्ये झालेल्या लिलावात मिळवली होती. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी सकाळी विमानतळ प्राधिकरणाकडून तलवारीचा ताबा घेतला. त्यानंतर विमानतळावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून ही तलवार पु. ल. देशपांडे कला अकादमीमध्ये आणण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पु.ल. देशपांडे कला अकादमीतर्फे संध्याकाळी 6 वाजता 'सेना साहेब सुभा पराक्रम दर्शन' सोहळा आयोजित करण्यात आलाय.

Sword of Maratha commander Raghuji Bhosale returns to Mumbai
सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण : या कार्यक्रमात सरदार रघुजी भोसले यांच्या ऐतिहासिक तलवार प्रदर्शनाचं उद्घाटन आणि लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह भोसले यांचे वंशज मुधोजीराजे भोसले यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, यांच्यासह स्थानिक खासदार अनिल देसाई, स्थानिक आमदार महेश सावंत यांनाही या कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्यात आले आहे.

प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य असणार : "सरदार भोसले यांच्या तलवारीसोबत 12 वारसा मानांकित गडकिल्ल्यांच्या माहितीचं प्रदर्शन 19 ते 25 ऑगस्टदरम्यान सकाळी 11 ते सायं 7 या वेळेत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या कला दालनात सुरू राहणार आहे. हे प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य असणार असून त्यामध्ये आपल्या ऐतिहासिक वारशाची माहिती तरुण पिढीला मिळावी, असा प्रयत्न आहे," असं पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांनी सांगितलं.

Sword of Maratha commander Raghuji Bhosale returns to Mumbai
सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार

महाराष्ट्र सरकारनं जिंकला लिलाव : दरम्यान, ऐतिहासिक दस्तऐवज असलेली ही तलवार लिलावात निघाल्याची बातमी 28 एप्रिल 2025 रोजी कळल्यानंतर सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन तलवार शासनाला मिळावी, या दृष्टीनं नियोजन केलं. तसंच दूतावासाशी संपर्क करुन स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री शेलार यांनी याबाबतचं नियोजन व संपर्क यंत्रणा उभी केली. तातडीनं एक मध्यस्थ उभा करुन या लिलावात शासनानं सहभाग घेतला आणि लिलाव जिंकला. ज्या मध्यस्थीनं हा लिलाव जिंकला होता, त्यांना लंडन येथे प्रत्यक्ष भेटून आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन आज मंत्री आशिष शेलार यांनी ही तलवार ताब्यात घेतली.

तलवारीचं ऐतिहासिक महत्त्व : रघुजी भोसले प्रथम हे नागपूरकर भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील मराठा सैन्यातील एक महत्त्वाचे सरदार होते. रघुजी भोसले यांचं शौर्य आणि युद्धनीती यावर प्रसन्न होऊन छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांना 'सेनासाहिबसुभा' ही पदवी दिली होती. रघुजी भोसले प्रथम यांनी 1745 आणि 1755 मध्ये बंगालच्या नवाबाविरुद्ध युद्धमोहिमांचं नेतृत्व करून मराठा साम्राज्याचा बंगाल, ओडिशापर्यंत विस्तार केला. याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये चांदा, छत्तीसगड, संबळपूर याही प्रदेशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलं. दक्षिण भारतातील कुड्डाप्पाचा नवाब, कर्नूलचा नवाब यांचाही पराभव करून दक्षिण भारतात आपला लष्करी आणि राजकीय दबदबा निर्माण केला. अठराव्या शतकातील एक अत्यंत धाडसी मराठा सेनानी म्हणून रघुजी भोसले यांच्याकडे बघितलं जातं. नागपूरकर भोसलेंच्या भौगोलिक सीमांमध्ये लोखंड, तांबे यांच्या खाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. यांचा वापर वस्तूंसोबतच शस्त्रे बनवण्यासाठीही केला जात असे. नागपूरकर भोसले घराण्यातील राजशस्त्रे निर्मिती आणि सौंदर्य यांचा अजोड मिलाफ आहे.

तलवार लंडनमध्ये कशी गेली? : नागपूरकर भोसलेंची 1817 मध्ये सीताबर्डी येथे ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध लढाई झाली. या लढाईमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा विजय झाल्यावर कंपनीनं नागपूरकर भोसल्यांच्या खजिन्याची लूट केली. यामध्ये अनेक मौल्यवान वस्तू, दागिने तसंच शस्त्रांचाही समावेश होता. नागपूरचे संस्थान खालसा झाल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीला वेळोवेळी नजराणे आणि भेटीही मिळाल्या होत्या. दरम्यान, रघुजी भोसलेंची तलवार युद्धानंतरच्या लुटीमध्ये अथवा ब्रिटिशांना दिलेल्या भेटींमध्ये देशाबाहेर गेल्याची शक्यता आशिष शेलार यांनी वर्तवली होती.

