छत्रपती संभाजीनगर : अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सुधारावेत यासाठी भारतानं काही महत्वाची पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावर 11% टक्के कर 30 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'हा' निर्णय अमेरिकेच्या हिताचा : "व्यापारी दृष्टिकोनातून घेतलेला निर्णय असला तरी बाहेरील देशांमधून 39 लाख बेल (1 बेल म्हणजे 200 किलो) इतका कापूस येणार आहे. त्यामुळं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच अतिवृष्टीमुळं कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहेच, तर दुसरीकडं झालेल्या कमी उत्पादनाला देखील बाजारभावापेक्षा कमी दर मिळाले तर मोठ संकट बळीराजावर येणार आहे," असं मत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं. "हा निर्णय अमेरिकेच्या हिताचा आहे," असा आरोप शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केलाय.
अमेरिकेच्या धोरणामुळं भारताचा निर्णय : "भारत मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावत आल्यानं व्यापार करण्यात अडचणीत येतात अशी धारणा ट्रम्प सरकारनं केली आहे. त्यात भारतातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनावर 50 टक्के इतका कर आकारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यात सवलत मिळावी यासाठी भारतानं काही निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेतून येणाऱ्या कापसावरील निर्यात शुल्क 30 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. अमेरिकेनं भारताला 50% तर इतर देशांना 20% इतका कर लावल्यानं भारताच्या व्यावसायिक स्पर्धकांना त्याचा फायदा होणार आहे. यामुळं व्यापाऱ्यांना भविष्यात खूप नुकसान होणार आहे. त्यामुळं व्यापारासंबंधी लावलेल्या करसवलतीबाबत चर्चेचे पर्याय सुरू असावेत यासाठी आयात कर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला," अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी दिली.
बाहेरील देशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस येणार : "भारतानं व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला असला तरी याचा मोठा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कापसाचं उत्पादक घेणारे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडं असणाऱ्या कापसाला योग्य दर मिळण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. भारतानं घेतलेल्या या निर्णयामुळं 39 लाख बेल (1 बेल म्हणजे 200 किलो) इतका कापूस अमेरिका आणि बाहेरील देशातून भारतात येणार आहे. आधीच राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतीमाल अडचणीत सापडला आहे. कापसाच्या पिकावर परिणाम होऊन उत्पादन घटणार आहे. पुढील दोन महिने बाहेरील देशातून कापूस दाखल होईल. ऑक्टोबर महिन्यानंतर कापूस बाजारात आल्यावर त्याला दर मिळणार असल्यानं शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं परिणामकारक निर्णय ठरणार आहे," असं अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी सांगितलं.
भारताचे धोरण अमेरिकेला पूरक? : देशाचं धोरण अमेरिकेला मदत करणारं असल्याचा आरोप शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केलाय. "राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळं आधीच खूप नुकसान झालं आहे. अतिवृष्टीमुळं पहिल्या टप्प्यात आलेला कापूस खराब झालाय. पुढं येणारा कापूस देखील कमी प्रमाणात असणार आहे. अमेरिकेतून कापूस आल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कमी मिळेल. त्यामुळं बाजारात जो भाव मिळेल त्यातच तो विकावा लागेल. एकीकडं शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला निर्यात करताना अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर अमेरिकेतून येणाऱ्या कापसावरील निर्यात शुल्क उठवण्यात आलं. जो अमेरिका भारतावर अधिक कर लावत आहे, त्यांच्यासाठी शुल्क माफी म्हणजे शेतकऱ्यांऐवजी अमेरिकेलासाठी निर्णय घेत आहे," असा आरोप शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केलाय.
शेतकरी विरोधी सरकार : सरकारचे नेहमीच शेतकरी विरोधी धोरण आणत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केलाय. कापूस उत्पादक देशांमध्ये आपल्या देशात तयार होणारा कापसचा दर्जा अतिशय चांगला असतो. त्यामुळं त्याला निर्यात करण्याच्या दृष्टीनं निर्णय होणं अपेक्षित आहे. सध्या कापसाला येणारा खर्च आणि मिळणारं उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नाही. झालेला कापूस सरकार घेत नाही. आयात शुल्क वाढवला पाहिजे तर तो कमी करून सरकार शेतकरी विरोधी धोरण राबवत," असा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर परिणामकारक निर्णय : "मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचा विचार केला तर कोरडवाहू आणि बागायती जमिनीनुसार साधारणतः 4 ते 12 क्विंटल एकरी उत्पादन येतं. आलेल्या उत्पादनाच्या दर्जानुसार 5 ते 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका दर कापसाला मिळतो. मराठवाड्यात 12.5 हेक्टरवर कापसाचं उत्पादन घेतलं जातं. या वर्षी आलेल्या अतिवृष्टीमुळं आकस्मितमर नसल्यानं अपेक्षित उत्पादन होणार नाही. त्यात अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात कापसाची आवक झाल्यास येणाऱ्या कापसाला म्हणावे तसे दर मिळणार नसल्यानं शेतकऱ्यांना आस्मानी संकटानंतर सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागेल," अशी भीती पळशी इथले शेतकरी निवृत्ती डक यांनी व्यक्त केली.
व्यापारी म्हणून योग्य मात्र, शेतकऱ्यांसाठी अयोग्य निर्णय : व्यापाराच्या दृष्टीनं हा निर्णय योग्य असला तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं हा निर्णय चुकीचा आहे, असं मत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जगन्नाथ काळे यांनी व्यक्त केलं. "बाहेरील देशातील कापूस कमी दरात मिळणार असेल तर व्यापारी आणि उद्योगांसाठी तो फायदेशीर आहे. मात्र देशातील शेतकऱ्यांचं जर नुकसान होणार असेल तर ते चुकीचं आहे. व्यापारी आणि शेतकरी दोघांचं नुकसान होणार नाही. त्यानुषंगानं सरकारनं निर्णय घेणं योग्य ठरेल असं," मत कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक जगन्नाथ काळे यांनी व्यक्त केलं.
