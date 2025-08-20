मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून, त्याकरिता होत असलेल्या उपाययोजनांची शाळांकडून पूर्तता होतेय की नाही?, याबाबत शाळांना अचानकपणे भेट देऊन तपासणी करायला हवी. आज तपासणी होणार आहे हे आधीपासूनच शाळा प्रशासनाला माहिती असेल तर कदाचित वस्तुस्थिती समोर येणारच नाही, असं बुधवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय. तसेच शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतील शाळांकडेही तितक्याच गांभीर्यानं पाहण्याची सूचना हायकोर्टानं राज्य सरकारला केलीय.
राज्य सरकारची भूमिका- बदलापूरच्या शाळेत घटलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस मीरा बोरवणकर यांच्या समितीनं केलेल्या सूचनांची पूर्तता काटेकोरपणे होतेय की नाही?, याची पाहाणी सध्या सुरू असून, समिती राज्यातील सर्व शाळांमध्ये जाऊन पाहाणी सुरू आहे. शहरी भागांतील डेटा नियमितपणे येतोय. मात्र राज्यातील दुर्गम भागात असलेल्या आश्रमशाळांचा डेटा येण्यास थोडा वेळ लागतोय, अशी कबुली बुधवारी राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम अहवाल पुढील दोन आठवड्यांत सादर करून माहिती सादर करू, असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलंय. या समितीनं केलेल्या सर्व सूचना स्वीकारत राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केला असून, त्याची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केलेत, असं राज्य सरकारतर्फे यापूर्वीच हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय. बदलापूरच्या घटनेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
समितीनं सुचवलेल्या शिफारशी - बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आलेत. तसेच पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी शाळेला अनिवार्य करण्यात आलीय. शाळेत असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी ही शाळेचीच राहील आणि मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवण हे शाळेचं कर्तव्य असल्याचं समितीनं म्हटलंय. याशिवाय लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही समितीकडून करण्यात आलीय.
समितीबाबत माहिती - बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी हायकोर्टानं उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली होती. हायकोर्टानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई आणि आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे. ही उप समिती निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे आपल्या सूचना सादर करणार आहे.
हेही वाचाः
ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा कहर! प्रमुख रस्ते आणि रेल्वे सेवा ठप्प, जनजीवन विस्कळीत
मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढला, हजारो एकर शेती पाण्यात तर गावेदेखील बाधित