अमरावती : तरुणीच्या पोटातून 10 किलोची गाठ काढली, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या डॉक्टरांनी दिलं नवजीवन - AMRAVATI SUPER SPECIALITY HOSPITAL

अमरावती येथे एका तरुणीच्या पोटातून 10 किलो वजनाची गाठ बाहेर काढण्यात आली आहे. शहरातील विभागीय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलमध्ये ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

Dr. Bhavana Sontakke
डॉ. भावना सोनटक्के (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 5:32 PM IST

अमरावती : अमरावतीच्या विभागीय सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात एक महत्वाची शस्त्रक्रिया पार पडली. पोटदुखीने त्रस्त असलेल्या एका 18 वर्षीय तरुणीच्या पोटातून 10 किलो वजनाचा गोळा बाहेर काढण्यात आला आहे. ही गुंतागुंतीची आणि अवघड शस्त्रक्रिया कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. भावना सोनटक्के यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.

संबंधित तरुणीला मागील 4 वर्षांपासून पोटदुखी आणि पोट फुगण्याचा त्रास होता. स्थानिक डॉक्टरांकडून उपचार करूनही काही फरक पडत नव्हता. विशेष म्हणजे, तिची मासिक पाळी देखील मागील तीन वर्षांपासून बंद झाली होती, ज्यामुळे तिचे कुटुंबीय अधिकच चिंतेत होते. यादरम्यान, तरुणीच्या कुटुंबीयांना अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला मिळाला. येथील तपासणीत तरुणीच्या पोटात मोठा गाठीसारखा गोळा असल्याचं स्पष्ट झालं. डॉक्टरांच्या पथकानं तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला आणि तब्बल 10 किलोचा गोळा यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आला. या यशस्वी शस्त्रक्रियेमुळे तरुणीला नवजीवन मिळाले असून, सध्या तिची प्रकृती स्थिर आहे. वेळेवर उपचार आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नामुळे हा गुंतागुंतीचा प्रसंग टळला, असं कुटुंबीयांनी सांगितलं.

नैसर्गिक विधीही झाल्या कठीण : तरुणीच्या पोटाचा घेर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे तिच्या हालअपेष्टा अधिकच वाढल्या होत्या. चालणं-फिरणंही कठीण झालं होतं. विशेष म्हणजे, लघवी आणि शौचासारखे नैसर्गिक विधी आटोपणंही त्रासदायक बनलं होतं. या समस्येमुळे तिच्या दैनिक जीवनात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. दिवसेंदिवस तिच्या वेदना आणि त्रासात वाढ होत चालली होती.

तरुणीची प्रकृती स्थिर : तरुणीच्या पोटात डाव्या अंडाशयात मोठी गाठ असल्याचं निदान झाल्यानंतर कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. भावना सोनटक्के यांच्या नेतृत्वाखाली शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ऑपरेशनदरम्यान मूत्राशय व आतड्यांवर झालेला दबाव कमी करत ट्यूमर संपूर्णपणे काढण्यात आला. तपासणीत LDH हॉर्मोनचे प्रमाण वाढलेलं आढळून आलं होतं, जे संभाव्य कर्करोगाचं लक्षण मानलं जातं. ही शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत करण्यात आली. सध्या रुग्णाची प्रकृती स्थिर असून तिला आवश्यक उपचार सुरू आहेत. डॉ. भावना सोनटक्के या जिल्ह्यातील एकमेव महिला कॅन्सर तज्ज्ञ असून, त्यांनी या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात एकमेव महिला कॅन्सर तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. सोनटक्के यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये शस्त्रक्रिया करून एका महिलेच्या पोटातून 27 किलोचा गोळा काढला होता.

शस्त्रक्रियेच्या यशात अनेकांचे मोलाचे योगदान : या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेला यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे यांचं मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्त्री कर्करोग तज्ज्ञ डॉ. भावना सोनटक्के यांनी शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. या शस्त्रक्रियेत भूलतज्ज्ञ डॉ. सचिन गोंडाने, डॉ. राखी वानखडे, डॉ. माधुरी गाडेकर, डॉ. साक्षी सपकाळ, डॉ. किरण पासीरे, डॉ. ऐश्वर्या आणि डॉ. शुभांगी नरवाडे यांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिला.

