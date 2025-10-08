राज्यातील सामाजिक तेढ मिटवण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवा, सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्र्यांना साद
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. तसेच, समाजातील तेढ दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, अशी मागणीही केली.
Published : October 8, 2025 at 10:54 AM IST
बारामती (पुणे) : राज्यात सध्या आरक्षणाचा विषय तापलेला आहे. अशा स्थितीत विविध समाजांमध्ये वाढत चाललेलं जातीय तेढ व तणावाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक ठोस प्रस्ताव दिला आहे की, राज्यातील कटुता दूर करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, असा प्रस्ताव सुळे यांनी ठेवला आहे. त्यांनी मंगळवारी बारामतीत माध्यमांशी संवाद साधला.
'सर्व पक्षांनी एकत्र यावं' : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "राज्यातील तसेच देशातील सध्याचं वातावरण योग्य नाही. जाती-जातींमध्ये वाढत चाललेली कटुता ही राज्यासाठी आणि देशासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पुढाकार घेऊन सर्व पक्षांना एकत्र बोलावावं. आम्ही विरोधी पक्षात असूनही सरकारला पूर्ण साथ देऊ. देशावर संकट आलं तेव्हा आम्ही सरकारसोबत उभे राहिलो. त्याचप्रमाणे आता समाजात निर्माण झालेली दरी मिटवण्यासाठीही सर्व पक्षांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे."
सरसकट कर्जमाफीची मागणी : सुप्रिया सुळे यांनी सरसकट कर्जमाफीचीही जोरदार मागणी केली. त्या म्हणाल्या, "जून महिन्यात मी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांची भेट घेतली. तेव्हाच मी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री अलीकडेच दिल्लीला जाऊन प्रधानमंत्रींना भेटले आहेत. आमची मागणी सरळ आहे सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे." त्यांनी पुढे सांगितलं की, "शेतकऱ्यांचं नुकसान केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही, तर विहिरी, शाळा, घरं यांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे."
KYC प्रकरणावर सरकारला टोला : KYC प्रकरणावर सरकारला टोला लगावत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांप्रमाणेच लाडकी बहीण’ योजनेतही EKYC मुळे निधी अडकलेला आहे. सध्या 746 कोटी रुपये अडकल्याचं सांगितलं जातं. आता अचानक KYC चा हट्ट का? एक वर्षापूर्वी हे आठवलं नव्हतं का? विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारला हे सुचलं नव्हतं, मग आता का आठवलं?"
"कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत, पण रस्त्यांसाठी आहेत" : राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका करत खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "या सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपयांचा शक्तीपीठ रस्ता करण्यासाठी पैसे आहेत, पण सरसकट कर्जमाफीसाठी नाहीत! माझ्या भगिनींना न्याय द्यायला पैसे नाहीत, पण मोठे कॉन्ट्रॅक्ट द्यायला मात्र भरपूर पैसा आहे.
त्यांनी पुढे सांगितलं, "सरकार कशासाठी आहे? केवळ पक्ष फोडायला आणि सत्तेत बसायला? सत्ता म्हणजे लोकांची सेवा. कोरोनाच्या काळात सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं, तशीच एकता आता शेतकऱ्यांसाठीही दाखवायला हवी."
नागपूर सिरप प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह : नागपूरमधील सिरप प्रकरणात निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाल्यानं सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, "सरकार आणि यंत्रणा काय करतायत? एवढे कायदे केलेत फूड आणि ड्रग्सबाबत, मग हे कायदे कुणासाठी? हे सर्व घडत असताना कोणीतरी अदृश्य शक्ती या सगळ्यामागे काम करत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र आणि भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांनी याची जबाबदारी घ्यायला हवी."
पालघर घटनेवर संताप : पालघरमधील अल्पवयीन मुलीची 50 हजार रुपयांना विक्री झाल्याच्या घटनेवर सुळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "ही घटना अत्यंत लज्जास्पद आहे. महाराष्ट्रात, पुण्यातदेखील पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. मग सामान्य नागरिक कुणावर विश्वास ठेवणार? ही परिस्थिती राज्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे."
आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार जबाबदार : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "धनगर, बंजारा आणि आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनीच आश्वासन दिलं होतं. आता त्यांनीच त्याचं उत्तर द्यावं. मी संसदेत अनेक वेळा यावर बोलले आहे आणि केंद्र सरकारसमोर प्रस्तावही ठेवला आहे. केंद्रानं यावर विशेष अधिवेशन बोलवावं आणि राज्यानं तातडीने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन तोडगा काढावा."
महाविकास आघाडीत तिसऱ्या पक्षाच्या प्रवेशाबाबत प्रतिक्रिया : महाविकास आघाडीत तिसऱ्या पक्षाच्या प्रवेशाबाबत विचारले असता सुळे म्हणाल्या, "उद्यापर्यंत आमच्याकडे कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. चर्चा होईलच. जेव्हा आमची आघाडी होती तेव्हा अनेक वेळा आम्ही निवडणुका वेगवेगळ्या लढलो आहोत. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात, त्यांना उत्सुकता असते. शिवसेना आणि बीजेपीनेही मागच्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली होती."
लक्ष्मण हाके यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. मतभेद असले तरी आदर ठेवा, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे."
माध्यमांच्या कार्याचं कौतुक : कोरोनाच्या काळात आणि आता अतिवृष्टीच्या काळात माध्यमांच्या भूमिकेचं कौतुक करत सुळे म्हणाल्या, "कोरोनाच्या काळात सगळी सरकारी यंत्रणा, मीडिया आणि समाज एकत्र आले. अतिवृष्टीच्या काळात मीडियाने जमिनीवर उतरून शेतकऱ्यांच्या समस्या दाखवल्या. हीच खरी लोकशाही आहे."
