बारामती : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी सांगितलं, "आम्ही सकारात्मक आहोत, पण सरकार असंवेदनशील आहे." त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की, "विरोधी पक्षनेते असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आश्वासन दिलं होतं. आता ते सत्तेत आहेत, त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारावी".
सुळे यांनी आग्रह धरला की, मुख्यमंत्री एक पाऊल पुढे टाकून जरांगे पाटलांच्या मागण्यांचा सन्मान राखावा आणि थेट त्यांच्याशी चर्चा करावी. तसेच, या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलवावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
'आजही लोकांच्या अपेक्षा पवार साहेबांकडूनच असतात' : शरद पवारांविषयी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “त्या काळातही आरक्षण आयोगाचा रिपोर्ट होता. आजही लोकांच्या अपेक्षा पवार साहेबांकडूनच असतात. 300 खासदार, 250 आमदार कोणाचे आहेत? त्यांनी द्यावं आरक्षण. शरद पवार यांच्याकडे केवळ 10 आमदार आणि 8 खासदार आहेत, तरी सगळ्या बातम्या त्यांच्या भोवतीच का फिरतात?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी स्पष्ट केलं की, इतक्या मोठ्या बहुमतानं सत्तेत असलेले लोक आरक्षण देण्यात अपयशी ठरत असताना, अजूनही सगळ्यांच्या अपेक्षा शरद पवारांकडूनच का ठेवल्या जातात, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. “जो उठतोय तो पवार साहेबांवरच बोलतोय,” असं सांगत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
देवेंद्र फडणवीस यांचा जुना व्हिडिओ दाखवला : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा एक जुना व्हिडिओ दाखवला. या व्हिडिओमध्ये फडणवीस म्हणत होते, “जिथे इच्छा असते तिथे मार्ग असतो, जिथे करायचं नसतं तिथे मार्ग निघत नाही.” या विधानाच्या आधारे सुळे यांनी फडणवीस यांच्यावर टीका केली.
सुळे म्हणाल्या की, फडणवीस यांच्याकडे आता सत्ता असूनही आरक्षणाचा मार्ग निघत नाही, याचा अर्थ त्यांची इच्छाच नाही. “प्रश्न कायदा अथवा नियमांचा नाही, प्रश्न इच्छेचा आहे,” असं सांगत त्यांनी स्पष्ट केलं की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. म्हणूनच हा प्रश्न आजही सुटलेला नाही, असे सुळे यांनी ठामपणे म्हटलं.
या दरम्यान, अजित पवार यांच्याबद्दल विचारल्यावर सुळे यांनी बोलणं टाळलं. त्या म्हणाल्या, “वडीलधाऱ्यांवर बोलायचं नाही, अशी माझ्या आईची शिकवण आहे.”.
'सत्ता ही जनतेच्या सेवेसाठी असते, घरं, पक्ष फोडण्यासाठी नाही' : मंडल आयोगाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मंडल आयोगाचा रिपोर्ट वाचा.” त्यानंतर त्यांनी ठामपणे सांगितलं, “सत्ता ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव आणावा. आम्ही ताकदीनं त्यांच्या सोबत उभं राहू. सत्ता ही जनतेच्या सेवेसाठी असते, घरं व पक्ष फोडण्यासाठी नाही.”
मुंबईतील गर्दी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “सुव्यवस्था राखणं ही गृह विभागाची जबाबदारी आहे.”
तसेच, शरद पवार यांच्यावर वारंवार होणाऱ्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटलं, “शरद पवार यांच्यावर टीका केल्याशिवाय मोठी बातमी होत नाही, म्हणून अनेक जण त्यांच्यावर टीका करतात.”
